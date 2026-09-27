Come finisce The Bayou film Rai 4: trama, cast, finale e dove è girato





The Bayou arriva su Rai 4 con una storia di sopravvivenza tra incidente aereo, paludi e alligatori fuori controllo. Ecco trama, cast, finale spiegato e location del film.





The Bayou trasforma una vacanza nel Sud degli Stati Uniti in un incubo: dopo lo schianto di un aereo, Kyle e i suoi amici diventano prede di feroci alligatori.

The Bayou è il film horror e thriller diretto da Taneli Mustonen e Brad Watson, in onda domenica 27 settembre 2026 su Rai 4 intorno alle 21.20. Prodotto nel Regno Unito e uscito nel 2025, dura circa 87 minuti e punta sulla formula classica del survival movie: un gruppo di persone isolate in un ambiente ostile deve affrontare una minaccia che arriva direttamente dall’acqua.

Questa volta, però, c’è un elemento decisamente particolare. Gli alligatori di The Bayou non sono semplicemente animali selvatici: la contaminazione delle acque provocata da un laboratorio clandestino di metanfetamine li ha resi ancora più aggressivi e territoriali.

La protagonista è Kyle, interpretata da Athena Strates, una giovane appena laureata che parte insieme agli amici per un viaggio nel Sud degli Stati Uniti. Con sé porta anche l’urna contenente le ceneri del fratello Jamie, che vorrebbe disperdere in un luogo per lui significativo.

Quello che dovrebbe essere un viaggio legato al ricordo del fratello si trasforma rapidamente in una disperata lotta per restare vivi.

The Bayou, trama completa del film di Rai 4

La storia di The Bayou comincia mostrando l’origine della minaccia. In una zona paludosa della Louisiana viene scoperto un laboratorio clandestino utilizzato per la produzione di metanfetamine. Durante l’intervento delle autorità, sostanze provenienti dal laboratorio finiscono nelle acque.

La contaminazione ha conseguenze sugli alligatori che popolano la zona, rendendoli particolarmente aggressivi.

Tempo dopo Kyle parte insieme ad alcuni amici.

La ragazza non sta affrontando soltanto una vacanza. Il viaggio ha per lei un significato personale perché porta con sé le ceneri del fratello Jamie, che vuole disperdere nel bayou.

Il gruppo sale a bordo di un piccolo aereo diretto verso la Louisiana.

Qualcosa, però, va storto.

L’aereo precipita nelle paludi e chi riesce a sopravvivere allo schianto si ritrova praticamente isolato. Non ci sono soccorsi immediati, l’ambiente è difficile da attraversare e le possibilità di trovare rapidamente una via d’uscita sembrano ridotte.

Ben presto i sopravvissuti scoprono che l’incidente aereo rappresenta soltanto l’inizio del loro incubo.

Nelle acque torbide si muovono infatti gli alligatori.

I rettili iniziano a dare la caccia al gruppo, sfruttando perfettamente l’ambiente della palude. Per Kyle e gli altri diventa quasi impossibile sapere quando arriverà il prossimo attacco.

The Bayou cambia così rapidamente registro e diventa un survival horror nel quale ogni tentativo di spostarsi può costare la vita.

Il gruppo deve trovare un modo per attraversare la zona, cercare aiuto e contemporaneamente evitare di entrare in acqua il più possibile.

La tensione aumenta quando i protagonisti comprendono che il comportamento degli alligatori non è normale.

Dietro alla loro aggressività c’è proprio ciò che è accaduto nel laboratorio clandestino: la contaminazione ha alterato l’equilibrio della palude e i rettili sono diventati una minaccia ancora più difficile da affrontare.

I sopravvissuti vengono progressivamente messi alle strette e il gruppo comincia a ridursi.

Per Kyle, inoltre, la lotta assume un significato ancora più personale. Il viaggio era nato dalla necessità di affrontare il dolore per la morte di Jamie e adesso la ragazza deve trovare la forza per sopravvivere mentre attorno a lei continuano ad aumentare le vittime.

Come finisce The Bayou: il finale spiegato

Attenzione: da questo punto ci sono spoiler sul finale di The Bayou.

Nella parte conclusiva la situazione precipita definitivamente.

I sopravvissuti rimasti devono affrontare gli alligatori in un ultimo tentativo di uscire dalla palude. Il film porta Kyle a confrontarsi direttamente con la minaccia, mentre le persone che erano partite insieme a lei vengono progressivamente eliminate dagli attacchi.

La ragazza riesce a sfruttare quello che ha a disposizione per contrastare gli animali e continuare la fuga. Le ricostruzioni dettagliate disponibili sul film descrivono Kyle come la superstite che riesce infine a sottrarsi alla minaccia immediata, dopo aver perso le persone che erano con lei.

Il finale di The Bayou ha però anche un secondo significato.

Kyle non deve soltanto sopravvivere agli alligatori. Deve finalmente confrontarsi con il dolore che l’ha accompagnata fin dall’inizio del viaggio: la morte del fratello Jamie.

La protagonista riesce a sopravvivere alla palude, ma ne esce profondamente segnata.

E il film lascia anche una nota inquietante: il problema provocato dalla contaminazione potrebbe non essere completamente circoscritto. Il pericolo rappresentato dagli animali alterati potrebbe quindi essere più esteso di quanto i protagonisti avessero inizialmente immaginato.

The Bayou finisce dunque con Kyle viva, ma la sua sopravvivenza ha un prezzo altissimo. Quella che doveva essere una sorta di viaggio per chiudere un capitolo doloroso della sua vita diventa un nuovo trauma.

The Bayou, il cast completo

La protagonista Kyle è interpretata da Athena Strates. Accanto a lei troviamo Madalena Aragão nel ruolo di Alice, Elisha Applebaum in quello di Malika, Mohammed Mansaray nel ruolo di Sam e Tayla Kovacevic-Ebong nei panni di Dom.

Nel cast di The Bayou figurano inoltre Andonis Anthony nel ruolo di Frank, Sarah Priddy in quello di Maude, Isabelle Bonfrer nei panni di Zoe, Flynn Barnard nel ruolo di Jamie e David Newman in quello di Rufus.

La sceneggiatura è firmata da Ashley Holberry e Gavin Cosmo Mehrtens, mentre la fotografia è di Steven Hall e le musiche sono state composte da Segun Akinola.

Dove è stato girato The Bayou

Ed ecco una delle curiosità più interessanti del film.

Nonostante la storia sia ambientata nelle paludi della Louisiana, The Bayou non è stato girato interamente nella vera Louisiana.

Le informazioni disponibili sulle location indicano riprese effettuate tra Inghilterra e Filippine; IMDb riporta nello specifico Londra, Inghilterra, oltre alle Filippine, mentre ComingSoon segnala più genericamente che le riprese si sono svolte in Inghilterra.

Si tratta quindi di una ricostruzione cinematografica del bayou americano.

La Louisiana rappresenta il luogo narrativo della storia, mentre per realizzare materialmente molte delle sequenze sono state utilizzate location differenti, integrate naturalmente con scenografie ed effetti visivi.

C’è anche una curiosità geografica: alcune sinossi internazionali parlano impropriamente di “Louisiana Everglades”, ma le Everglades si trovano in Florida. Il film è invece ambientato nel sistema di paludi e bayou della Louisiana.

Per chi ama i survival horror con animali predatori, The Bayou segue quindi una formula molto diretta: incidente aereo, isolamento, acqua torbida e un gruppo di protagonisti che non può sapere dove si trovi il prossimo alligatore.

E proprio l’ambientazione diventa uno dei protagonisti del film. Nel bayou, infatti, l’acqua che potrebbe rappresentare una via di fuga è contemporaneamente il luogo più pericoloso in cui entrare.

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