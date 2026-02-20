Abbandona il cane in aeroporto perché non può imbarcarlo: ora il cucciolo cerca una nuova famiglia





Il 2 febbraio, una donna si è presentata all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, Nevada, con il suo goldendoodle di due anni, sperando di imbarcarsi su un volo della compagnia aerea JetBlue. Tuttavia, quando le è stato comunicato che l’animale non poteva salire a bordo, ha preso una decisione scioccante: ha legato il cane al bancone della biglietteria e ha tentato di proseguire verso il gate.





Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano chiaramente la donna che discute animatamente con il personale della compagnia aerea. Dopo il litigio, ha abbandonato il suo cane, che appariva visibilmente smarrito e confuso, mentre lei si dirigeva verso l’imbarco senza mai voltarsi indietro.

Il personale dell’aeroporto, accortosi della situazione, è intervenuto immediatamente per soccorrere l’animale. Gli agenti hanno portato il cane in un’area sicura, dove è stato viziato con cibo e attenzioni. Nel frattempo, le autorità si sono dirette verso il gate per rintracciare la proprietaria. Quando l’hanno trovata, la donna ha reagito in modo aggressivo, dando vita a un acceso diverbio. Durante la discussione, ha cercato di giustificare il suo gesto, sostenendo che il personale della biglietteria le avesse consigliato di lasciare il cane lì. Tuttavia, questa versione non ha trovato credibilità tra gli agenti.

Successivamente, la donna ha cambiato la sua versione dei fatti, affermando di aver abbandonato il cane solo perché era dotato di un “dispositivo di localizzazione”, il che avrebbe reso facile ritrovarlo al suo ritorno. Nonostante le sue giustificazioni, la situazione è degenerata e la donna è stata arrestata. Ora dovrà affrontare accuse di abbandono di animali e resistenza a pubblico ufficiale.

Fortunatamente, il cane è stato preso in custodia dal Retriever Rescue di Las Vegas, che si sta occupando di trovargli una nuova famiglia. Questo sviluppo è stato accolto con favore, poiché la ex proprietaria non sembrava intenzionata a tenere il cane con sé. Gli operatori del rifugio stanno cercando di garantire che il goldendoodle trovi una nuova casa amorevole, dove possa ricevere le cure e l’affetto di cui ha bisogno.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla responsabilità degli animali domestici e sulla loro cura. È inaccettabile che una persona abbandoni un animale in un luogo pubblico, specialmente in un contesto così stressante come un aeroporto. Gli animali domestici sono membri della famiglia e meritano rispetto e attenzione.

La reazione del personale dell’aeroporto, che ha prontamente soccorso il cane, è stata fondamentale in questa situazione. La loro prontezza nel riconoscere il problema e nel prendersi cura dell’animale ha contribuito a garantire la sua sicurezza. Gli agenti di polizia, intervenuti per gestire la situazione con la proprietaria, hanno dimostrato professionalità e impegno nel proteggere non solo i passeggeri ma anche gli animali.

Questo episodio evidenzia anche la necessità di sensibilizzare il pubblico riguardo alla cura degli animali domestici. È cruciale che i proprietari comprendano le responsabilità che derivano dall’avere un animale e le conseguenze legali dell’abbandono. Le leggi in materia di protezione degli animali sono severe e mirano a prevenire situazioni di abbandono e maltrattamento.



