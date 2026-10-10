Accadde oggi 11 ottobre: eventi e curiosità della giornata

Accadde oggi 11 ottobre. La data, apparentemente ordinaria sul calendario, ha raccolto nel corso dei secoli momenti che hanno cambiato il corso della politica, della…





Accadde oggi 11 ottobre. La data, apparentemente ordinaria sul calendario, ha raccolto nel corso dei secoli momenti che hanno cambiato il corso della politica, della religione, delle scienze della Terra e della memoria collettiva: dall’apertura di un Concilio che ridisegnò la Chiesa cattolica alle onde di un maremoto che travolsero le coste di un’isola caraibica, passando per l’inizio di un conflitto imperiale e la nascita di una figura che segnò la storia dei diritti umani. Qui sotto, una selezione di tappe significative con date, protagonisti e contesto verificati.





Accadde oggi 11 ottobre: eventi che hanno fatto la storia

1962 — L’apertura del Concilio Vaticano II

Il 11 ottobre 1962 papa Giovanni XXIII aprì solennemente a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano II: l’ingresso dei padri conciliari nella basilica di San Pietro e il discorso inaugurale (“Gaudet Mater Ecclesia”) segnano l’avvio di un’assemblea che avrebbe ridefinito il rapporto della Chiesa con il mondo moderno, la liturgia e il dialogo ecumenico. All’apertura parteciparono migliaia di vescovi e numerosi osservatori di altre confessioni; la scelta della data era già stata stabilita dal Pontefice nel febbraio precedente e il Concilio, convocato con la costituzione apostolica, si sarebbe svolto in quattro sessioni fino al 1965. (vatican.va)

1899 — Lo scoppio della Seconda guerra boera

Il 11 ottobre 1899 è la data convenzionale d’inizio della Seconda guerra boera, quando le repubbliche boere del Transvaal e dell’Orange Free State dichiararono guerra all’Impero britannico. Dietro lo scoppio del conflitto stanno tensioni su diritti minerari, sovranità e l’espansione dell’influenza britannica nel Sudafrica post-imperiale; l’invasione delle aree controllate dai britannici diede il via a una guerra che durò fino al 1902, con assedi celebri (come quelli di Ladysmith e Mafeking), tattiche di guerriglia boera e poi una dura repressione britannica. (sahistory.org.za)

1918 — Il terremoto di San Fermín e lo tsunami nel Canale di Mona

Alle 10:14 locali dell’11 ottobre 1918 un forte terremoto si verificò nel Canale di Mona, al largo della costa nord-occidentale di Porto Rico; la scossa, valutata attorno a magnitudo 7.1–7.5 secondo cataloghi storici, generò un maremoto che investì i centri costieri: i dati storici parlano di decine di vittime dirette e danni rilevanti alle città di Mayagüez, Aguadilla e zone limitrofe, con effetti che furono studiati in seguito anche per il meccanismo di frana sottomarina che amplificò il fenomeno. L’evento, ricordato come terremoto di San Fermín, resta uno dei più distruttivi nella storia sismica moderna dell’isola. (usgs.gov)

1884 — Nasce Eleanor Roosevelt, icona dei diritti umani

Anna Eleanor Roosevelt nacque l’11 ottobre 1884 a New York City. Figura pubblica di grande rilievo nel XX secolo, prima come First Lady degli Stati Uniti (1933–1945) e poi come diplomatica e attivista, Eleanor Roosevelt guidò tra l’altro la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e fu fra i principali artefici del progetto della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. La sua biografia personale — dalla formazione alla vita pubblica accanto a Franklin D. Roosevelt, fino al ruolo internazionale nel dopoguerra — rende il suo compleanno una ricorrenza legata tanto alla storia politica americana quanto alla costruzione delle moderne istituzioni dei diritti. (loc.gov)

2011/2012 — L’ONU istituisce la Giornata internazionale delle ragazze

Con una risoluzione dell’Assemblea Generale adottata il 19 dicembre 2011, le Nazioni Unite dichiararono l’11 ottobre Giornata internazionale delle ragazze (“International Day of the Girl Child”); la prima celebrazione ufficiale si tenne nel 2012. L’istituzione della ricorrenza intende porre l’attenzione sulle sfide specifiche che le ragazze affrontano nel mondo — dall’accesso all’istruzione al fenomeno dei matrimoni precoci — e promuovere politiche e programmi mirati alla loro emancipazione.

Accadde oggi 11 ottobre: riflessioni sul filo della memoria

La scelta di alcuni avvenimenti chiave — un Concilio che apre la Chiesa al dialogo con la modernità, la nascita di una protagonista dei diritti umani, la data scelta dall’ONU per le ragazze, la tragedia naturale che colpì un’isola e il detonarsi di un conflitto imperiale — mostra come l’11 ottobre abbia raccolto nel tempo episodi di portata estremamente diversa ma tutti capaci di lasciare tracce durature: istituzioni che mutano, politiche che si impongono, vite che segnano indirizzi collettivi e catastrofi che costringono la scienza e la società a imparare. (vaticannews.va)

Accadde oggi 11 ottobre in anni diversi: lo ricordano i documenti ufficiali, gli archivi storici e le analisi scientifiche che ancora oggi permettono di contestualizzare quei fatti e di trarne lezioni concrete per il presente.

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