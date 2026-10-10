



Santo del giorno 11 ottobre 2026: chi si festeggia oggi

Santo del giorno 11 ottobre 2026: la Chiesa cattolica ricorda in modo particolare San Giovanni XXIII; nella stessa giornata sono ricordati anche San Filippo (il diacono evangelista) e Sant’Alessandro Sauli, insieme ad altre memorie di santi e beati presenti nel Martirologio. (vaticannews.va)





Santo del giorno 11 ottobre 2026 — la ricorrenza e il suo significato liturgico

Per la memoria liturgica, la figura di Giovanni XXIII è celebrata l’11 ottobre: la data è stata scelta dalla Chiesa perché coincide con l’apertura del Concilio Vaticano II, evento che segna in modo emblematico il pontificato di Roncalli; nel calendario attuale la memoria del Papa è inserita come memoria facoltativa/opzionale. (vaticannews.va)

San Giovanni XXIII: perché l’11 ottobre

Angelo Giuseppe Roncalli, eletto papa con il nome di Giovanni XXIII, è passato alla storia per l’apertura del Concilio Vaticano II, avvenuta l’11 ottobre 1962: quella data è divenuta il riferimento liturgico per la sua memoria perché sintetizza il senso del suo pontificato, improntato all’apertura al mondo e al rinnovamento della vita ecclesiale. La Chiesa lo ha elevato agli altari nel 2014 e da allora la sua figura è celebrata in molte diocesi il giorno 11 ottobre come memoria liturgica. (vaticannews.va)

San Filippo, il diacono evangelista

La tradizione cristiana ricorda il diacono Filippo tra i «sette» scelti dagli Apostoli per il servizio della comunità; dalle pagine degli Atti emerge la sua attività di annuncio in Samaria e l’incontro con l’eunuco della regina Candace, episodio che lo identifica come «evangelista» e come pioniero dell’annuncio del Vangelo oltre i confini di Gerusalemme. La memoria di Filippo il diacono cade l’11 ottobre e viene commemorata sia nella tradizione cattolica sia in alcune Chiese orientali.

Sant’Alessandro Sauli: esempio di pastorale e riforma

Sant’Alessandro Sauli (1534-1592), religioso barnabita e vescovo — noto per la sua intensa opera pastorale e per l’impegno nella riforma ecclesiastica post-tridentina — viene ricordato il 11 ottobre; la sua figura è collegata alla cura dei poveri, alla formazione del clero e all’attività riformatrice nelle diocesi da lui governate. La memoria del suo transito è fissata nell’odierno calendario dei santi proprio l’11 ottobre.

Oltre a questi, il 11 ottobre compaiono nel Martirologio e nei calendari locali varie memorie di martiri e confessori (tra cui gruppi di martiri antichi e santi locali), che rendono la giornata ricca di ricordi cristiani distribuiti nelle diverse tradizioni particolari. (vaticannews.va)

Santo del giorno 11 ottobre 2026: nomi, onomastici e tradizioni

Nell’uso civile italiano l’onomastico di chi porta nomi come Giovanni può essere commemorato l’11 ottobre in riferimento alla memoria di Giovanni XXIII, mentre Filippo e Alessandro trovano il loro riferimento rispettivamente nel diacono evangelista e nel vescovo barnabita ricordati in questa data. Le pratiche locali (messe, preghiere e talvolta feste patronali nei paesi che hanno quei santi come protettori) dipendono dalle diocesi e dalle comunità parrocchiali che conservano tradizioni proprie.

Chi volesse partecipare a celebrazioni pubbliche troverà in molte parrocchie e santuari italiani celebrazioni eucaristiche e momenti di preghiera dedicati a queste memorie; in particolare nei luoghi legati ai singoli santi — per esempio nelle diocesi dove Sant’Alessandro Sauli ha operato — si svolgono annualmente iniziative liturgiche e pastorali in coincidenza con la sua memoria.

Il 11 ottobre, quindi, offre uno spaccato della molteplicità delle memorie cristiane: dalla grande figura di un Pontefice che segnò il XX secolo all’umile servizio di un diacono evangelista fino all’impegno riformatore di un vescovo del Cinquecento, tutte celebrazioni che intendono ricordare modalità diverse di servizio e testimonianza nella storia della Chiesa. (vaticannews.va)

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