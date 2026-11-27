



Il ballerino ha protestato per il dispetto nell’armadio, poi ha accettato le scuse della coinquilina. Nessuna squalifica o abbandono.





Nel Grande Fratello Vip, Andreas Muller e Giulia Provvedi hanno trasformato una serie di dispetti in un litigio nella Casa, a pochi giorni dalla finale prevista per lunedì 30 novembre. La tensione è salita dopo che Giulia ha versato olio d’oliva nell’armadio del ballerino; lui ha protestato e ha detto di considerare concluso lo scherzo. In seguito, le concorrenti lo hanno calmato e Giulia gli ha chiesto scusa. Andreas ha accettato, ma ha avvertito che non tollererebbe una nuova provocazione. Il confronto è rientrato senza squalifiche né abbandoni, mentre la competizione si avvicina all’ultimo appuntamento in corso.

La vicenda prese avvio quando Andreas nascose effetti personali di Giulia, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Giulia rispose svuotando il guardaroba del ballerino e disseminando gli abiti sul pavimento. Andreas replicò distribuendo nella stanza i vestiti della coinquilina. Poi la cantante delle Donatella versò olio d’oliva nell’armadio di Muller. Trovando mobile e capi imbrattati, lui dichiarò che lo scherzo aveva oltrepassato ogni misura e pretese che ogni cosa fosse riportata alle condizioni iniziali. Precisò inoltre che non avrebbe sistemato lui il disordine. La serie di scherzi reciproci coinvolse infine il guardaroba, facendo mutare il tono della situazione.

Guendalina Tavassi chiarì di essersi tenuta fuori dallo scherzo organizzato da Giulia e prese le distanze dall’accaduto. In seguito domandò ad Andreas di ridarle la sigaretta elettronica che lui le aveva sottratto e nascosto prima. Poco dopo, irritato, Muller raggiunse il giardino e si rivolse al Grande Fratello, facendo capire che avrebbe potuto cercare di farsi squalificare. Mentre menzionava il microfono, l’audio venne tagliato e la regia spostò la ripresa. La fonte non spiega la ragione dell’intervento della produzione; perciò non si può davvero sapere che cosa Andreas stesse per dire né quale fosse allora il suo intento effettivo.

Le coinquiline intervennero per calmarlo e Andreas tornò quindi dentro la Casa. Giulia comprese di avere oltrepassato il segno, lo raggiunse e gli porse le proprie scuse. Gli disse che considerava quanto accaduto un semplice gioco e che non aveva immaginato una reazione tanto forte. Promise inoltre di non comportarsi più così. Dopo una breve incertezza, il ballerino accolse le sue scuse e la strinse in un abbraccio. Aggiunse però un’avvertenza: se lei avesse ripetuto quel comportamento, lui avrebbe interrotto ogni conversazione con lei. Con quel confronto la discussione si concluse senza che nessuno dei due lasciasse il programma.

L’episodio è stato discusso anche sui social. Alcuni spettatori hanno giudicato eccessivo il gesto dell’olio, osservando che avrebbe potuto danneggiare gli effetti personali di Andreas; altri hanno considerato sproporzionata la sua reazione, ricordando che era stato lui a iniziare la serie di scherzi. Altri ancora hanno ricondotto il confronto alla stanchezza accumulata dopo settimane di convivenza nella Casa. Si tratta di valutazioni attribuite agli utenti, non di fatti accertati. La fonte non riporta dati sul numero o sulla diffusione dei commenti e non indica una posizione condivisa dagli spettatori.

Con la finale fissata per lunedì 30 novembre, il Grande Fratello Vip entra negli ultimi giorni di programmazione e i concorrenti si avvicinano alla conclusione dell’esperienza. La semifinale ha già lasciato il segno con eliminazioni e sorprese, riducendo il tempo rimasto nella Casa. In questa fase la produzione ha mantenuto attivi gli inquilini con iniziative e prove; una chiedeva loro di raccontare i punti di forza dell’abitazione e di persuadere possibili futuri concorrenti a partecipare. Il periodo era stato presentato come un’occasione per riflettere sul percorso e condividere gli ultimi momenti di convivenza, ma sono emersi anche scherzi e contrasti. Andreas e Giulia hanno risolto il confronto. La fonte non riferisce squalifiche, uscite dal programma o effetti dell’accaduto.



