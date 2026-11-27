La squadra di Stasera tutto è possibile seguirà il conduttore da casa. Francesco Paolantoni ha spiegato perché comprende la scelta





La squadra di Stasera tutto è possibile seguirà il conduttore da casa. Francesco Paolantoni ha spiegato perché comprende la scelta





La vigilia di Sanremo 2027 ha definito una scelta di Stefano De Martino: sarà lui a condurre per la prima volta il Festival, senza coinvolgere gli abituali compagni di Stasera tutto è possibile. La formazione del varietà di Rai 2, dunque, non lo seguirà nelle cinque puntate all’Ariston. Intervenendo nel podcast Pezzi, il presentatore ha motivato personalmente l’assenza, spiegando di voler vivere l’incarico senza una delegazione televisiva al seguito. Ha aggiunto che gli italiani lo accoglieranno già come ospite; perciò, a suo giudizio, sarebbe fuori luogo arrivare a una cena in compagnia di altre sette persone del suo gruppo televisivo.

La scelta arriva mentre il pubblico attende di conoscere chi affiancherà De Martino nel corso della settimana sanremese. Il conduttore ha già assegnato il Prima Festival ai The Jackal e il Contro Festival alla Gialappa’s Band. Erano circolate aspettative sulla possibile presenza all’Ariston di alcuni volti legati ai suoi programmi, in particolare dei protagonisti di Stasera tutto è possibile. La trasmissione, proposta su Rai 2, ha contribuito alla popolarità televisiva del presentatore e ha consolidato il rapporto con i suoi compagni di lavoro. Per ora, però, la squadra non sarà coinvolta direttamente nello spettacolo.

De Martino ha comunicato la propria posizione in un intervento a Pezzi. Ha spiegato che gli amici potranno seguirlo da casa e fare il tifo, ma che preferisce non portarli con sé sul palco. Il conduttore ha motivato la scelta con la volontà di affrontare il Festival senza aggiungere presenze al proprio ruolo di ospite. La sua prima conduzione della kermesse è descritta come una prova importante della carriera, dopo la crescita ottenuta negli ultimi anni alla Rai con programmi diversi. La fonte indica che ha 37 anni e lo definisce napoletano; non fornisce ulteriori dettagli sul calendario della manifestazione.

Francesco Paolantoni, tra i volti più noti di Stasera tutto è possibile, ha commentato la decisione a Tv Talk con una battuta: secondo l’attore, De Martino non li ha voluti. Nel corso dello stesso intervento ha chiarito che lui e gli altri avrebbero desiderato essere presenti per sostenerlo, ma capiscono che la loro partecipazione avrebbe potuto esporre il conduttore alle critiche. Per questo, ha riferito, gli staranno vicino da lontano. Paolantoni ha aggiunto che il gruppo gli aveva già assicurato il proprio sostegno e lo aveva invitato a concentrarsi sul Festival, senza considerare un’eventuale loro presenza.

Il commento di Paolantoni non segnala una rottura fra l’attore e De Martino. La fonte presenta la mancata partecipazione come una scelta compresa dagli amici, che intendono tifare per il conduttore senza comparire nella manifestazione. Paolantoni ha anche ricordato che, prima delle dichiarazioni di De Martino, aveva prospettato una trasferta a Sanremo. In un’ospitata a Ciao Maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo, aveva detto di voler andare in città con i suoi compagni per sostenere l’amico. Quella possibilità, alla luce della successiva decisione, non si realizzerà almeno per il momento.

La vicenda riguarda esclusivamente la mancata presenza a Sanremo della squadra di Stasera tutto è possibile, non una distanza tra Francesco Paolantoni e Stefano De Martino. Paolantoni ha spiegato a Tv Talk che lui e i compagni avrebbero voluto raggiungere l’amico per incoraggiarlo, ma comprende perché il conduttore preferisca affrontare l’esperienza senza di loro. A suo giudizio, la presenza del gruppo avrebbe potuto attirare critiche, pur rendendo piacevole la trasferta. Gli amici hanno quindi promesso di sostenerlo a distanza e di lasciare che si concentri sulla kermesse. La fonte riferisce che guarderanno da casa il debutto e faranno il tifo. Non è annunciato alcun ripensamento: resta soltanto incerto se questa impostazione sarà confermata per tutte le cinque serate previste.



