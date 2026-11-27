



Il commissario di Polizia genovese ha raccontato in studio di essere arrivato con Daniele. La manche finale ha premiato Stefania.





Nella trasmissione di giovedì 26 novembre de La Ruota della Fortuna, la consueta presentazione dei partecipanti ha fatto emergere un dettaglio della vita privata di Paolo. Il commissario di Polizia, giunto da Genova, ha segnalato la presenza in studio del fidanzato Daniele, che era venuto con lui negli studi Mediaset. Gerry Scotti ha accolto Daniele nello scambio, salutandolo e notando con ironia i baffi simili dei due. La battuta ha mantenuto il tono leggero della conversazione e ha dato spazio a una coppia presentatasi senza enfasi particolare davanti alle telecamere.

Dopo la messa in onda, la scena è stata commentata sui social. Diversi utenti hanno espresso apprezzamento per la spontaneità mostrata da Paolo e Daniele. I commenti hanno riguardato soprattutto la naturalezza del loro incontro televisivo e hanno raccolto reazioni favorevoli da parte di telespettatori attivi su Instagram e X. La scena è così rimasta legata a un gesto quotidiano condiviso.

Prima di rivolgersi a Paolo, il conduttore aveva salutato Silvia, campionessa in carica. Nel presentare il nuovo concorrente, Scotti ha ricordato la sua provenienza e il lavoro nella Polizia, evitando di entrare in dettagli professionali per ragioni di privacy. Ha anche notato l’eleganza del suo abbigliamento. Paolo ha quindi spiegato che era venuto in trasmissione con Daniele, precisando che il fidanzato non lavora nel suo stesso settore. Scotti si è rivolto direttamente a Daniele e ha fatto una battuta sui baffi che accomunavano i due.

Il risultato finale non ha premiato Paolo: dopo la penultima manche, il suo bottino era di 3.600 euro. Silvia lo precedeva con 6.000 euro, mentre Stefania ne aveva raccolti 2.000. Nella fase successiva, però, Stefania ha recuperato lo svantaggio, diventando campionessa. Il successo le ha fruttato 10.000 euro e un buono Braccialini, custodito nella busta numero 1. Prima di inviarla alla prova finale della Ruota delle Meraviglie, Scotti ha consentito a Paolo di rivolgere i suoi ringraziamenti al comando di Polizia locale, al comandante, ai familiari e agli amici presenti in studio.

Su Instagram e X sono arrivati commenti rivolti a Paolo e Daniele. Alcuni utenti hanno lodato la simpatia e l’intesa mostrata dai due, mentre altri hanno espresso dispiacere per la mancata vittoria del concorrente genovese nel round finale. I messaggi condivisi online hanno descritto la coppia come elegante e affiatata. La partecipazione ha suscitato attenzione anche perché Paolo ha presentato il proprio fidanzato davanti alle telecamere senza trasformare il momento in una dichiarazione costruita: il gesto è avvenuto durante la normale presentazione dei concorrenti, nel dialogo con il conduttore.

La riflessione proposta dalla fonte riguarda quanto sia cambiato il modo di accogliere in televisione una coppia dello stesso sesso. Non vengono menzionati casi analoghi che coinvolgano in particolare Paolo e Daniele. L’autore ipotizza che una decina di anni prima il clima online sarebbe stato diverso, e che in epoche ancora più distanti un commissario avrebbe potuto incontrare maggiori difficoltà nel mostrare apertamente il proprio compagno a un pubblico televisivo vasto. La puntata era vista da più di quattro milioni di persone. Le reazioni positive sono lette come indizio di una maggiore apertura.

Nel 2015 Paolo ha completato gli studi in Giurisprudenza presso l’Università di Genova. La fonte riferisce che sui social pubblica scatti di viaggi, soggiorni in montagna e uscite in barca insieme agli amici. Il suo compagno, Daniele Caviglia, raccoglie decine di migliaia di follower come creator e usa @daniankle su Instagram e TikTok. Tra i materiali che propone figurano istanti ordinari, riprese dei workout e sketch umoristici, spesso in compagnia della cagnolina Antonietta. La comparsa in studio al fianco di Paolo gli ha procurato messaggi di apprezzamento in rete.



