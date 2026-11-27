



Mia suocera liquidava la mia attività di pasticcera definendola un passatempo ridicolo, e intanto mi chiedeva di continuo torte per le sue amiche. Mio marito sosteneva che, visto che si occupava della bambina, fosse ragionevole ricambiare con quei favori. Poi scoprii che aveva fatto pagare ogni torta che, a suo dire, mi aveva chiesto gratis. Accettai di preparare un ultimo ordine, con una sorpresa pronta per il ritiro di venerdì.





Stavo decorando la torta di compleanno di Dana con delicate rose di glassa gialla quando Giselle tornò dal parco con mia figlia Mina, di tre anni.

Esaminò i fiori sul mio bancone.

«Ancora a giocare con la glassa, tesoro? È un hobby sciocco.»

«Uno sciocco hobby che frutta», risposi con un sorriso tirato.

«Mmm.» Giselle si tirò su la tracolla della borsa. «A proposito, mi serve una torta per il gruppo di lettura della mia amica Patrice, domenica.»

«Questa settimana non posso preparare un’altra torta gratis, Giselle.»

«Non vorrai mica far pagare la famiglia?»

Mina lottava con la giacca dietro sua nonna.

«Devo finire tre ordini pagati», dissi. «E gli ingredienti per la torta di Patrice li pagherei di tasca mia.»

«Patrice è una mia cara amica. Le basta una semplice torta al limone. Niente di elaborato. La farei io, ma tra Mina e i miei impegni non ne avrò il tempo.»

Appesi la giacca di Mina al suo gancio, cercando di non mostrare la mia irritazione.

Dopo la sua nascita, avevo lasciato il mio precedente lavoro. All’inizio la pasticceria mi fruttava qualche soldo in più, ma piano piano le raccomandazioni mi avevano portato clienti che non avevo mai incontrato. Il biglietto di ringraziamento della mia prima cliente era ancora lì, dietro i miei libri di cucina.

Giselle portava Mina fuori tre mattine a settimana, permettendomi di finire gli ordini prima di andare a letto. Il suo aiuto era importante, e lei lo sapeva. Ogni richiesta era accompagnata da un tacito promemoria di quell’accordo. In teoria potevo rifiutare la torta, ma poi avrei comunque dovuto affidarle Mina e contare su Giselle per avere le ore di tranquillità di cui la mia attività aveva bisogno. Ferma al mio bancone, aspettava, sicura che avrei avuto ancora bisogno di lei giovedì.

«Va bene. Una torta al limone per domenica.»

Quella sera raccontai a Zion dell’ennesima ordinazione indesiderata mentre lui scorreva il telefono sul divano.

«Tua madre mi chiede una torta gratis almeno una volta a settimana. Non posso continuare a rimetterci.»

«Ma si occupa di Mina tre mattine a settimana», disse senza alzare lo sguardo. «Pensa a quanto ci costerebbe altrimenti. Puoi ricambiarla con qualche torta. Sii riconoscente.»

Le avevo già dimostrato molta gratitudine: preparavo i pasti di Mina, ringraziavo Giselle ogni volta che mi dava una mano e le avevo persino fatto la sua torta preferita, al cocco, per il compleanno. Eppure, bastava mettere un limite perché tutto questo sembrasse non contare più.

Finalmente capii che, per rifiutare quelle richieste, avrei avuto bisogno di una soluzione per la custodia di Mina che Giselle non potesse minacciare di togliermi.

La mattina seguente Dana mi chiese una torta per l’anniversario di sua sorella. Il compenso avrebbe coperto un’intera settimana di assistenza mattutina in una scuola materna lì vicino. Dopo aver controllato due volte il calendario, mi resi conto che potevo accettare, a patto di tenere libero giovedì.

Prima che potessi rispondere, mi telefonò Giselle.

«Ho promesso a Julia una torta per la pensione. La passerò a prendere giovedì, quando riporterò Mina a casa.»

«Quella mattina mi serve per un ordine pagato», dissi. «Potresti chiederle di ritirarla venerdì?»

«La festa è giovedì. Pensi che dovrebbe rimandare la pensione per la tua torta?»

«Certo che no! È solo che… Mi dispiace, ma stavolta non posso.»

Il silenzio mi fece contrarre lo stomaco, anche se ero fiera di aver rifiutato.

«Gliel’ho già detto», disse Giselle. «E adesso cosa dovrei dirle? Che mia nuora non aveva voglia di darsi da fare?»

«Che sto lavorando.»

«Mentre io mi occupo di tua figlia.» Sospirò. «Forse quel giorno Mina dovrebbe restare a casa, così posso preparare io la torta.»

Senza qualcuno che si occupasse di Mina, non sarei riuscita a concentrarmi sulla torta di Dana. Lavorare fino a mercoledì notte forse mi avrebbe permesso di finirle entrambe, ma ultimamente Mina aveva avuto degli incubi e non potevo rischiare di deludere una cliente pagante.

«Preparerò la torta per la pensione», dissi.

In seguito mi scusai con Dana. La sua risposta cortese rese in qualche modo la mia decisione ancora più dolorosa.

Quando ricevetti il pagamento per un ordine precedente, trasferii 40 dollari su un nuovo conto di risparmio che chiamai «Mattine». Avevo fatto ricerche sui costi della scuola materna e volevo mettere da parte abbastanza per la caparra, le rette e le emergenze o gli ordini annullati. Da allora, ogni vendita contribuì a quel fondo, mentre continuavano le richieste non pagate di Giselle.

Una sera, dopo aver dedicato la mattina alla sua torta, alle undici stavo ancora decorando l’ordine di un’altra cliente. Mi facevano male gli occhi quando Mina comparve con la sua copertina in mano.

«Mamma», chiamò dal corridoio, stringendo la copertina. «Ho fatto un brutto sogno.»

Lasciai lì la sac à poche e la misi a letto. Quando mi rialzai, mi afferrò il polso.

«Resta, mamma, ti prego. Ho paura.»

Rimasi accanto a lei. Quando tornai, la crema al burro ormai indurita aveva ostruito il beccuccio. Lo pulii e ricominciai.

***

Giovedì arrivò un’altra telefonata di Giselle.

«Sono sommersa di cose da fare, tesoro. Potresti portare tu la torta di Linda? Non vorrei che arrivasse in ritardo.»

A quanto pareva, ora dovevo anche consegnare la torta che avevo preparato senza essere pagata. Per poco non mi misi a ridere, ma avevo un’ora di tempo e andai.

Linda mi accolse con entusiasmo.

«Oh, è stupenda! Davvero, 150 dollari sono un affare. Giselle mi ha detto che hai aumentato i prezzi, ma vali ogni centesimo.»

Per un istante fui contenta che qualcuno apprezzasse la mia bravura. Poi capii cosa aveva detto.

«150 dollari? Hai pagato Giselle?»

«Certo. Mi ha detto che si occupa di tutti i tuoi ordini.»

«Davvero?»

La sua espressione cambiò. «Beh, sì. Ha detto che è un’attività di famiglia.»

Posai con cautela la scatola.

«Devo verificare una cosa. Goditi la torta, Linda.»

Seduta in macchina, chiamai altre donne di cui Giselle mi aveva dato i numeri per chiedere informazioni sugli ingredienti e sulle allergie. Patrice rispose subito.

«Ho pagato 60 dollari», disse. «Perché?»

Ogni conversazione confermava lo schema. Quelle donne non avevano chiesto regali né si aspettavano che regalassi loro il mio tempo. Credevano di ordinare da una pasticcera professionista e pagavano i prezzi che lei aveva indicato. Giselle aveva incassato soldi per torte che a me aveva detto di preparare gratis, e le sue amiche credevano che fossi io a ricevere i loro pagamenti. Avevo sacrificato gli ordini di clienti vere perché lei potesse guadagnare con il mio lavoro.

La rabbia mi fece venire voglia di affrontarla all’istante. Ma già riuscivo a immaginarla mentre mi dava della permalosa, insisteva che avevo frainteso e in qualche modo riusciva a farmi chiedere scusa.

Invece, appena tornata a casa, ne parlai con Zion. Lui posò il telecomando e sospirò.

«Va bene, ha fatto pagare le torte. Ma tu avevi accettato di prepararle gratis. E poi è stata lei a portarti quelle clienti.»

«Ha mentito a loro, Zion. E ha mentito a me.»

Lui evitò il mio sguardo.

«Parlale. Ma non trasformare la cosa in una grossa lite di famiglia.»

Avevo sperato che mio marito riconoscesse il tradimento. Invece, voleva che proteggessi sua madre da una discussione scomoda.

Il telefono vibrò. Giselle aveva mandato un’altra richiesta: Mi serve un’altra torta per sabato. Falla particolarmente bella. Passo a prenderla venerdì.

Un altro messaggio indicava Priscilla, una mia cliente di un tempo, e chiedeva un ripieno ai lamponi. In allegato c’era un’immagine generata dall’intelligenza artificiale: un’elaborata torta a tre piani, con fiori di zucchero sospesi, pizzi senza sostegno e decorazioni che sembravano sciogliersi nella glassa. Sarebbe stato impossibile riprodurla in una sola notte.

Non avevo alcuna intenzione di provarci né di spiegarglielo. Scelsi un’altra decorazione e risposi: Certo, Giselle. Sarà un piacere.

Passai la serata di giovedì a preparare sia la torta sia la mia risposta. A cena, chiesi a Zion di essere a casa quando sua madre fosse arrivata venerdì.

«E per favore, ascolta prima di dire qualsiasi cosa.»

Aggrottò la fronte. «Perché?»

«Perché oggi non mi hai ascoltata.»

Accettò controvoglia.

Venerdì, Giselle arrivò con i tacchi che ticchettavano, una camicetta color crema e un’espressione soddisfatta.

«Allora? Dov’è il mio capolavoro? Spero che le decorazioni non fossero al di là delle tue capacità.»

«Me la sono cavata. È in cucina», dissi. «Non vedo l’ora che tu la veda.»

Entrò e si bloccò.

«Che diavolo è questa roba?»

Sorrisi. «È la verità.»

Le si imporporarono le guance.

«Come ti permetti di insultarmi così? Non posso usarla!»

Sulla torta bianca, ricoperta di glassa liscia, avevo posato una targhetta di cioccolato rimovibile, con due righe:

UN PICCOLO, STUPIDO HOBBY.

SOLDI INCASSATI DA GISELLE: 960 $.

Su targhette più piccole erano riportati i nomi delle clienti e le somme pagate, tra cui i 150 $ di Linda, i 60 $ di Patrice e la torta precedente di Priscilla. Accanto c’era una fattura dettagliata con gli incassi di Giselle e la somma che mi doveva.

«Togli quella roba», disse Giselle. «Ti sei divertita; adesso sistemami la torta!»

«Perché hai fatto pagare torte che avevo preparato come regali?»

«Non ho preso neanche un centesimo.» Fece una risatina secca. «Chiunque te l’abbia detto mente.»

«Davvero?»

Linda comparve sulla soglia della sala da pranzo, seguita da Patrice e Priscilla. Zion era dietro di loro. Avevo invitato le tre donne per chiarire i pagamenti e avevano aspettato nella casa accanto mentre interrogavo Giselle. L’avevano sentita liquidare come bugie le loro testimonianze.

«Ti ho pagato 150 $», disse Linda. «Mi hai detto che era il prezzo stabilito da lei.»

«Io te ne ho dati sessanta», aggiunse Patrice.

Giselle lanciò un’occhiata alla torta decorata.

«Quindi hai organizzato tutto questo.»

«Ti ho fatto una domanda. Tu le hai chiamate bugiarde.»

«Potevi parlarmi in privato.»

«Così poi avresti potuto dire loro che mi ero confusa? No. Volevo che sentissimo tutti la stessa cosa.»

La voce mi tremava, nonostante fossi decisa.

Giselle sollevò il mento.

«Ti ho trovato io quelle clienti. Mi sono occupata io di riscuotere. Quei soldi me li sono guadagnati.»

«E allora perché hai insistito a dirmi che non avrei dovuto farti pagare per quelle torte?»

Strinse le labbra. Le sue amiche si rifiutavano di guardarla.

«Di’ qualcosa, Zion», scattò Giselle. «Spiega loro che c’è stato un malinteso.»

Lui si mosse a disagio, studiandomi. Temevo che avrebbe cercato un’altra volta di appianare le cose, ma alla fine si raddrizzò.

«Non c’è stato nessun malinteso, mamma. Hai guadagnato sul lavoro di mia moglie senza darle niente.»

Il sollievo mi scaldò il viso. Per una volta, mi stava difendendo.

«E le ho detto di non fare storie», continuò. «Non avrei dovuto.»

Giselle lo fissò, incredula.

«Dopo tutto l’aiuto che vi ho dato? Non avreste un’attività se non ci fossi stata io a badare a Mina la mattina!»

«Ho apprezzato il tuo aiuto. Ma non ho mai acconsentito che vendessi le mie torte e ti tenessi i soldi.»

Le feci scivolare la fattura davanti. La fissò con rabbia.

«Allora non baderò più a Mina. Neanche una mattina.»

Rimasi in silenzio, sperando che ci ripensasse. Tre mattine senza aiuto mettevano a rischio ogni cosa: l’ordine per il matrimonio della settimana successiva e la torta per il baby shower, il cui acconto avevo già speso per comprare il materiale. Con Mina nei paraggi, tenerla al sicuro lontano dall’impastatrice mentre preparavo le torte sarebbe stato quasi impossibile.

Giselle sorrise, consapevole della mia situazione.

«Di’ loro la verità: hai mentito. Mi hai dato quelle torte perché le vendessi. Possiamo dimenticare tutto e la settimana prossima verrò a prendere Mina come al solito.»

Linda e Patrice mi guardarono preoccupate. I miei risparmi bastavano per l’acconto della scuola materna e il primo mese, ma quasi per nient’altro. Una disdetta o un guasto all’attrezzatura avrebbe potuto costringermi a tornare a dipendere dai soldi di casa. Avrei voluto una maggiore sicurezza prima di fare questo cambiamento.

Giselle allungò la mano verso la fattura.

«Mettiamo via questa storia.»

«No. Organizzerò un servizio di assistenza a pagamento.»

«Spenderai soldi che non hai solo per farmi un dispetto?»

«Ho messo da parte dei risparmi.»

La sorpresa di Giselle era evidente. Si voltò verso Zion.

«E Mina? Ci hai pensato a come si sentirà quando la nonna smetterà di venire?»

Pensai a Mina che raccoglieva foglie, contava le anatre al parco e raccontava felice quelle mattine. Odiavo l’idea che potesse perderle, ma non potevo cedere.

«Sei tu che hai fatto questa scelta, Giselle. Io mi rifiuto semplicemente di lasciarmi manipolare.»

«Siamo una famiglia», disse. «La famiglia aiuta la famiglia.»

«Aiutarti con Mina non ti dava il diritto di vendere il mio lavoro alle mie spalle.»

Linda indicò sulla fattura la voce che la riguardava.

«Ho pagato io la sua torta, Giselle. Per favore, restituiscile i soldi che mi hai preso.»

«Anche i miei», disse Patrice.

Giselle ripiegò il foglio e se lo infilò in borsa.

«Controllerò i miei conti.»

Uscì senza rivolgere un altro sguardo alla torta. Priscilla rimase al bancone, incerta.

«Be’, credo che questo potrebbe confondere i miei ospiti.»

Risi.

«Si possono togliere. Metterò sulla torta il tuo messaggio di compleanno e sarà pronta domani.»

Sorrise. «Che sollievo! Grazie mille, cara.»

Più tardi quella sera, dopo che le donne se ne furono andate, Zion si avvicinò mentre ero al lavandino.

«Mi dispiace», disse.

Mi asciugai le mani. «Avevo bisogno che tu la prendessi sul serio prima che qualcun altro assistesse alla scena.»

«Lo so.»

«Sapevi che aveva preso i soldi. Ti ho detto quanto mi stava costando e tu volevi comunque che tacessi.»

«Pensavo che avreste risolto tra voi.»

«Ci ho provato. Quando ti ho parlato del problema, mi hai detto di essere riconoscente.»

Inspirò, si fermò e infine ammise ciò che aveva cercato di evitare.

«Volevo evitare una discussione con mamma. Invece ti ho lasciata affrontarla da sola.»

Questa volta non cercò scuse. Avevo bisogno di cambiamenti concreti tanto quanto di scuse. I giorni successivi avrebbero mostrato se la sua promessa valesse qualcosa anche quando non c’era nessuno a vederlo.

«Lunedì posso occuparmi io di Mina mentre sistemi la questione della scuola materna», disse. «E non dovrebbe continuare a toccare sempre a te metterla a letto quando stai finendo gli ordini.»

«Non può valere solo per questa settimana.»

«Non sarà così.»

Gli passai lo strofinaccio. Le sue scuse non risolsero all’istante ogni cosa, ma lui lavò i piatti mentre io finivo la decorazione di compleanno di Priscilla.

Lunedì pagai la caparra per l’asilo con i miei risparmi. Zion portò Mina fuori, così potei finire la torta per il baby shower.

Più tardi, quella settimana, dopo che Linda l’ebbe ricontattata, Giselle mi trasferì le somme raccolte. Confrontai ogni importo con la fattura e lo segnai come saldato. Non si scusò mai, e io non le preparai mai più una torta.

La settimana seguente, Mina iniziò la scuola materna tre mattine a settimana. Una sera Zion si occupò di metterla a letto mentre io lavoravo; la sera dopo lo fece di nuovo senza aspettare che glielo chiedessi.

Giovedì, mentre mettevo via la sac à poche prima di andare a prendere Mina, il sole illuminava ancora il piano di lavoro. Pulii gli attrezzi e chiusi la scatola con la torta finita per una cliente che aveva pagato.

Mina tornò e si fermò sulla soglia della cucina.

«Hai finito, mamma?»

«Sì, tesoro. Ho finito.»



