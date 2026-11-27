



Le mie cesoie erano ancora accanto alla lapide di Edward quando vidi una sconosciuta con in mano il girasole che avevo portato per il suo compleanno. La sua borsa della spesa traboccava di fiori raccolti da altre tombe. Le intimai di restituirmi il mio. Invece di darmi una spiegazione, mi invitò ad attraversare la strada, dove una stanza chiusa a chiave custodiva qualcosa con il nome del mio defunto figlio.





Ieri Edward avrebbe compiuto trentacinque anni. Invece di una torta di compleanno, comprai dei girasoli, ricordando come un tempo si presentasse a casa mia con un mazzo. Non si preoccupava di metterli in un vaso o di incartarli con cura. Arrivavano avvolti nella plastica del supermercato, infilati sotto il braccio accanto alla cassetta degli attrezzi.

«Per la ragazza più bella del quartiere», diceva.

«Lo dici solo perché vuoi il pranzo.»

«Non possono essere vere tutte e due le cose?»

Di solito gli preparavo un panino.

Sette mesi prima, Edward era morto in un incidente stradale mentre tornava a casa dal lavoro. Ancora adesso, ogni volta che qualcosa smetteva di funzionare, a volte mi veniva istintivo prendere il telefono per chiamarlo.

Il giorno del suo compleanno, sistemai i girasoli in un piccolo vaso accanto alla sua tomba.

«Il rubinetto della cucina perde di nuovo, Eddie», gli dissi.

La sua solita risposta mi parve quasi di sentirla.

«Mamma, perché non mi hai chiamato?»

Rimasi lì finché il vento non si fece freddo, poi tornai a casa. Solo quella sera mi accorsi che le cesoie erano ancora accanto alla sua lapide.

La mattina seguente tornai a riprenderle. A metà del vialetto ghiaioso del cimitero, notai una donna con un cappotto grigio malridotto e una borsa della spesa enorme. Da essa spuntavano rose, garofani e boccioli di giglio ancora chiusi.

La vidi chinarsi su una tomba e strappare un garofano rosa da una composizione appena deposta. Lo infilò nella borsa, poi passò a un’altra tomba, scegliendo una rosa bianca e del verde ornamentale. Non erano fiori appassiti, abbandonati perché venissero buttati. Stava prendendo di proposito quelli freschi. Dalla borsa colava acqua, che le bagnava le scarpe.

Rimasi immobile in mezzo al vialetto. Non riuscivo a immaginare una ragione innocente per scegliere i fiori più freschi da diverse tombe. Pensai che volesse rivenderli. Poi si diresse proprio verso la tomba di Edward, si chinò e tolse un girasole dal mazzo del giorno prima.

«Non lo tocchi.»

Sussultò e si voltò, con il fiore ancora in mano. Mi avvicinai subito.

«Me lo restituisca.»

Me lo consegnò senza protestare. Da vicino sembrava avere più o meno la mia età, forse era più giovane. I polsini del cappotto erano consumati e aveva le dita bagnate.

«Da quante tombe ha preso quei fiori?»

Abbassò lo sguardo.

«Mi dispiace.»

«Li ho portati ieri per mio figlio.»

Mi avvicinai ancora.

«Era il suo compleanno.»

Lanciò un’occhiata all’iscrizione.

«Mi dispiace moltissimo.»

«Davvero?»

Quando rimase in silenzio, strinsi più forte lo stelo.

«È tutto quello che posso fare per lui, ormai.» Chiusi le dita attorno allo stelo del girasole. «E lei li prende per venderli?»

Alzò di scatto lo sguardo.

«Non li vendo.»

«E allora che cosa ne fa?»

Fissò il fiore che avevo ripreso.

«La prego, mi segua. Deve vedere una cosa.»

La richiesta mi parve assurda.

«Si aspetta che venga da qualche parte con lei?»

«Abito dall’altra parte della strada.»

«Questo non spiega perché ruba i fiori.»

«Lo so.» Strinse la presa sulla borsa. «Posso mostrarglielo.»

Esaminai i gambi ammassati.

«Rimetterà a posto tutti quei fiori.»

«Sì.»

«Adesso.»

Esitò.

«La prego. Dieci minuti. Poi li rimetterò a posto e lei potrà venire con me.»

La sua proposta non mi piaceva, eppure andarmene senza capire il suo comportamento mi sembrava peggio. Dall’altra parte della strada c’erano delle case e passava qualche auto. Almeno non saremmo state del tutto isolate.

«Come si chiama?» le chiesi.

«Monica.»

«Io sono Sansa.»

Accennò un cenno con la testa. Stringendomi il girasole al cappotto, accettai.

«Va bene, Monica. Mi faccia vedere.»

La sua casa, modesta, aveva persiane azzurre consumate dalle intemperie e un portico stretto. Mi guidò oltre un salottino in ordine fino a una porta chiusa a chiave, in fondo al corridoio, poi tirò fuori una chiave.

«Che cosa c’è lì dentro?» le chiesi.

Mi guardò negli occhi.

«Il motivo per cui ho preso i fiori.»

Girò la chiave e accese la luce. Mi fermai sulla soglia.

Una parete era coperta da scaffali su cui erano esposti piccoli oggetti, ciascuno in una scatola di legno da esposizione e coperto da un panno bianco. Sotto, dei cartellini scritti a mano riportavano date o nomi. Sotto la finestra c’era un banco da lavoro ingombro di petali secchi, stampi, guanti e bottiglie di resina trasparente da colata.

«Che cos’è tutta questa roba?»

Monica esitò. Prima che rispondesse, notai un’etichetta sul secondo scaffale: Edward. Sotto, il suo nome completo era scritto con cura a mano.

Mi voltai verso di lei.

«Non è la prima volta che prende i suoi fiori.»

Scosse la testa.

«No.»

Mi incrociai le braccia sul petto.

«Da quanto tempo lo fa?»

«Da qualche settimana dopo il funerale.»

«Perché?»

Indicò il panno bianco.

«Posso mostrarle?»

Quando annuii, sollevò il panno, rivelando un piccolo blocco rettangolare di resina. Strati di petali secchi gialli, bianchi e azzurro pallido erano sigillati all’interno, attraversati da un sottile nastro azzurro.

Lo riconobbi prima ancora di aver osservato per bene il resto della composizione. Il colore e la larghezza ridotta erano inconfondibili. Avevo legato quel nastro proprio ai primi fiori che avevo portato sulla tomba di Edward dopo il funerale. Veniva da un vecchio rocchetto nel mio cassetto da cucito. Mi tremavano così tanto le mani che avevo fatto due nodi. Una settimana dopo, il nastro era sparito. Avevo cercato vicino alla lapide, convinta che il vento l’avesse spinto nell’erba.

Ora era conservato dietro la resina trasparente, con i bordi un po’ sbiaditi. Allungai una mano verso di esso, esitai e mi sporsi, mentre le lacrime mi velavano gli occhi.

«Dove l’ha preso?» sussurrai.

Monica passò il pollice sul banco da lavoro.

«Dalla sua tomba.»

Per mesi avevo immaginato il nastro impigliato tra le erbacce oltre la recinzione del cimitero. Invece era stato conservato lì.

«Perché avrebbe dovuto prenderlo?» le chiesi.

«Volevo conservarlo.»

«Per chi?»

Abbassò lo sguardo.

«Per lei, prima o poi.»

«Lei non mi conosce.»

«Lei non conosceva Edward.»

«E allora perché pensava di averne il diritto?»

Non rispose. Mi voltai di nuovo verso il ricordo e notai una minuscola macchia scura vicino all’estremità del nastro. L’avevo sporcato per sbaglio con l’inchiostro mentre scrivevo la lista della spesa. Quella macchia familiare, lasciata per caso, dissipò ogni dubbio. Non c’era assolutamente alcun dubbio: apparteneva a noi.

Sfiorai con la punta delle dita la scatola di legno. Sotto il blocco c’era un foglio piegato, ingiallito ai bordi. Riconobbi la mia calligrafia prima ancora di aprirlo.

Durante la mia seconda visita dopo il funerale, avevo infilato un messaggio tra i fiori di Edward perché non riuscivo a dirlo ad alta voce. Su un ritaglio di carta preso dal tavolo della cucina, avevo scritto:

La cucina è troppo silenziosa senza la tua radio accesa, Eddie.

Quella sola frase mi fece tornare in mente la radiolina portatile che accendeva ogni volta che riparava qualcosa a casa mia. Gli piaceva il vecchio rock e cantava malissimo. A volte mi lamentavo del baccano. Ora avrei dato qualsiasi cosa per risentirlo.

Con il biglietto premuto contro il cappotto, scoppiai a piangere. Monica rimase in silenzio accanto al tavolo. Alla fine piegai il foglio e la affrontai.

«L’hai letto?»

Dopo una pausa, lo ammise.

«Sì.»

«Non avresti dovuto.»

«Lo so.»

«Quelle parole non erano per te.»

«Mi dispiace, Sansa.»

Infilai il biglietto nella tasca del cappotto. Lasciarlo in quella stanza era impensabile.

Monica tirò fuori una sedia.

«Vuoi sederti?»

Accettò il mio rifiuto. Passai in rassegna le numerose scatole e le feci un’altra domanda.

«A quante famiglie hai fatto questo?»

Si ritrasse visibilmente.

«Non so il numero esatto.»

«Hai preso fiori dalle tombe di sconosciuti senza chiedere il permesso?»

All’estremità opposta del suo banco da lavoro, Monica aprì un cassetto e ne tirò fuori un pezzo di resina imperfetto, grande più o meno come una scatola di fiammiferi. Al suo interno era incastonato un singolo petalo rosa.

«È stato il primo che ho fatto», disse. «Veniva dai fiori lasciati per mia figlia.»

«Tua figlia?»

«È morta nove anni fa.»

Monica rigirò il piccolo blocco tra le dita.

«Dopo il funerale continuavo a tornare alla sua tomba. Le portavo dei fiori e, una settimana dopo, erano spariti. Il cimitero doveva rimuoverli. Lo capivo. Ma lo odiavo.»

Lo posò sul tavolo.

«Ho cominciato a essiccare i petali dei fiori che le portavo. Guardavo video, compravo materiali, rovinavo più pezzi di quanti ne finissi.»

Riprese in mano il ricordo storto e aggiunse:

«Quello mi è riuscito al terzo tentativo.»

«E poi?»

«Poi ho cominciato a notare le altre tombe. Mazzi freschi lasciati sotto la pioggia. Biglietti infilati tra gli steli. Continuavo a pensare che qualcuno avrebbe voluto conservarne un pezzetto.»

«Così li hai presi.»

«Solo qualche stelo da ogni mazzo.»

«Senza chiedere.»

Guardai verso l’etichetta di Edward.

«Cosa avevi intenzione di farne?»

«Restituirli.»

«Come?»

«In piccole scatole di legno. Ho annotato i nomi e le date sulle lapidi, così da tenere separati i fiori di ciascuno. Pensavo di lasciare le scatole vicino alle tombe prima degli anniversari della morte.»

La fissai, cercando di capire il suo ragionamento.

«Pensavi che le famiglie avrebbero saputo chi le aveva lasciate?»

«Avevo intenzione di includere un biglietto.»

«E se il personale del cimitero avesse rimosso le scatole?»

Tacque.

«Ne hai già lasciate?» le chiesi.

«Qualcuna.»

«Qualcuno le ha ricevute?»

Guardando verso la finestra, rispose:

«Non lo so.»

Scossi la testa, poi guardai il sacchetto della spesa che rigonfiava di steli appena recisi.

«Devi smettere. Non solo di prendere i fiori di Edward. Di prendere quelli di chiunque.»

Annuì.

«E quei fiori nella borsa devono tornare al loro posto oggi stesso.»

«Certo.»

Esaminai ancora una volta il ricordo di Edward in resina. Una parte di me desiderava portarlo a casa. Un’altra era ancora furiosa perché lo avesse creato senza permesso.

«Posso tenere il mio biglietto?» chiesi.

«È tuo.»

Riposi il foglio più a fondo nella tasca e studiai il nastro blu.

«Ho bisogno di tempo per pensarci.»

Monica acconsentì.

«Prenditi tutto il tempo che ti serve.»

Insieme, portammo la sua borsa dall’altra parte della strada. Le indicai le tombe dove l’avevo vista raccogliere fiori e lei rimise ogni stelo che riuscì a identificare. Alcuni si erano mescolati, così li portammo all’ufficio del cimitero.

Lì Monica confessò quello che aveva fatto. Un’impiegata dall’aria stanca le spiegò con fermezza che era vietato prendere fiori senza il consenso delle famiglie. La avvertì anche che le scatole lasciate sulle tombe senza autorizzazione avrebbero potuto essere semplicemente rimosse.

Fuori, mi fermai davanti alla lapide di Edward. Il mazzo per il suo compleanno era ancora lì e vi rimisi il girasole che avevo portato con me. Le mie cesoie erano esattamente dove le avevo dimenticate, parzialmente nascoste vicino al vaso. Le raccolsi mentre Monica aspettava a qualche passo di distanza.

«Posso finire la scatola espositiva per i fiori di Edward?» chiese.

Guardando i fiori gialli, risposi:

«Non ancora.»

«Va bene.»

A casa, posai sul piano della cucina il biglietto che avevo recuperato. Il rubinetto continuava a gocciolare. Sotto il lavello c’era la vecchia cassetta degli attrezzi di Edward, con dentro rondelle di ricambio, una chiave inglese e un cacciavite dal manico giallo malconcio.

Presi la chiave inglese, poi la rimisi a posto. Edward era sempre riuscito a far sembrare le riparazioni una cosa semplicissima. Invece, cercai il numero di un idraulico e fissai un appuntamento.

Dopo, rimasi sola in cucina, rileggendo il mio biglietto. Aprii il cassetto del cucito e trovai il rocchetto originale del nastro blu. Lo tenni in mano e immaginai il pezzetto conservato nella stanza chiusa a chiave di Monica. Era bello, e il modo in cui era venuto al mondo continuava a turbarmi. Non avevo ancora deciso se accettare il suo lavoro, ma sapevo che quell’immagine mi sarebbe rimasta impressa.

A metà pomeriggio la chiamai.

«Ho pensato ai fiori di Edward.»

Lei aspettò in silenzio.

«Ti piacerebbe avere il pezzo?»

«Sì. Ma non aggiungerci nient’altro.»

«E, Monica?»

«Sì?»

«Per favore, d’ora in poi chiedi alle persone prima di toccare i loro fiori.»

«Lo farò, Sansa.»

Andai da lei in macchina prima del tramonto. Monica aveva messo il blocco di resina finito in una piccola scatola espositiva di legno. Il nastro blu originale riposava tra i petali essiccati, intatto.

«Grazie», dissi.

Congiunse le mani e mi spiegò:

«Ho chiesto all’ufficio del cimitero se potevo offrire un servizio privato di conservazione, nel caso in cui fossero le famiglie a contattarmi. Non toccherò più un fiore, a meno che qualcuno non me lo chieda.»

«Mi sembra meglio.»

«Avrei dovuto farlo fin dall’inizio.»

Sollevai la scatola.

«Credo che a Edward sarebbe piaciuto il nastro.»

Le spuntò un lieve sorriso.

«Un giorno mi parlerai di lui?»

Ci pensai.

«Forse.»

Il sole stava tramontando quando arrivai a casa. Posai il ricordo di Edward sul davanzale della cucina, accanto a un vasetto con un girasole fresco che avevo comprato per strada. Per un po’ rimasi a guardare la semplice composizione sul davanzale. Il nastro brillava nella luce della sera.

Alle mie spalle, il rubinetto continuava a gocciolare mentre sbloccavo il telefono. Il pollice indugiò sopra il contatto di Edward. Per un istante, desiderai chiamarlo e raccontargli della perdita.

Invece, aprii le fotografie. Eccolo lì, nella mia cucina, con una cassetta degli attrezzi stretta sotto un braccio e dei girasoli sotto l’altro. Aveva la camicia macchiata e un largo sorriso. Ingrandii la foto.

«L’avresti aggiustato prima ancora che finissi di lamentarmi, Eddie.»

Poi posai il telefono accanto ai fiori e misi su il bollitore.



