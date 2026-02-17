Addio a Damiano Alberti, il 23enne che condivideva sui social la sua lotta contro il tumore: “Non mollare mai”





La tragica notizia della morte di Damiano Alberti è stata annunciata il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino. A comunicarlo sono stati il padre, i fratelli e la sorella del giovane, che ha conquistato il cuore di molti con la sua apertura riguardo alla malattia e le sue sfide personali. Damiano, che aveva solo 23 anni, ha smesso di aggiornare i suoi profili social a settembre, dopo un ricovero particolarmente difficile.





Nel suo ultimo post su Instagram, Damiano aveva scritto: “Non è mai facile accettare momenti come quest’ultima settimana e non ci si abitua mai. Però la mia vita è anche questo e va accettato.” Prima di quel momento, aveva continuato a condividere la sua vita quotidiana su TikTok, dove parlava della sua routine di cura e dei suoi allenamenti in palestra.

Il suo primo video era stato pubblicato nel marzo 2023, ma solo nel maggio 2024 aveva affrontato un controllo medico che non era andato bene. Da quel momento, Damiano aveva iniziato delle terapie e aveva continuato a raccontare la sua esperienza sui social, condividendo le difficoltà legate agli effetti collaterali e i frequenti ricoveri in ospedale. La sua sincerità aveva attirato l’attenzione di molti, rendendolo un punto di riferimento per chi affrontava situazioni simili.

Durante l’estate del 2024, Damiano aveva pubblicato diversi video e interviste sul suo canale YouTube, adottando un approccio più personale e diretto. Aveva scelto di documentare il suo percorso di malattia, parlando apertamente delle operazioni subite e delle sfide quotidiane. Tuttavia, dopo un controllo che lo aveva colpito profondamente, si era ritirato dai social per un periodo.

In uno degli ultimi video, intitolato 500 giorni per tornare a vivere, Damiano aveva riflettuto su un periodo difficile della sua vita, affermando: “In quel periodo ho giurato a me stesso che non c’è più e che non ci sarà mai più la paura del futuro che possa rovinarmi il presente.” Questo video rappresenta l’ultimo aggiornamento disponibile sul suo canale, prima della sua morte.

La camera ardente per Damiano è stata allestita il 16 febbraio 2026, presso la Domus Caere a Cerveteri, dove viveva con la sua famiglia. I funerali si svolgeranno il 18 febbraio alle 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maggiore, sempre a Cerveteri. La notizia della sua scomparsa ha suscitato una reazione emotiva profonda tra i suoi fan e coloro che lo seguivano sui social.

I commenti online sono stati numerosi e carichi di affetto. Una persona ha scritto: “Ho appena saputo che Damiano non è più tra noi… il mio cuore ha sussultato di dolore sincero… avevo condiviso con lui la malattia oncologica di mio figlio, quasi suo coetaneo, nel 2024… mio figlio e lui si erano messi in contatto per condividere la loro difficile esperienza.” Altri utenti hanno espresso il loro dispiacere, scrivendo: “Che dispiacere per questa giovane vita, non ci posso credere” e “Che colpo al cuore. La notizia mi ha fatto fermare e riflettere su quanto spesso ci perdiamo dietro a piccoli problemi quotidiani che, in fondo, sono solo piccolezze.”

La comunità online ha dimostrato un grande sostegno nei confronti di Damiano, con molti che hanno sottolineato l’importanza del suo messaggio di resilienza e speranza. “Ci ricordavi, anche senza dirlo, che c’è sempre qualcosa per cui essere grati,” ha commentato un altro utente, evidenziando l’eredità che Damiano ha lasciato a chi lo ha seguito.



