Sonia Bruganelli e i presunti amanti, Marco Salvati: “Tutti erano a conoscenza, ha ragione Lucio Presta”





Con il suo libro L’Uragano, Lucio Presta ha sollevato un velo sul matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, rivelando presunti tradimenti della Bruganelli nel corso della loro lunga relazione. Presta, ex agente di Bonolis e amico di lunga data, ha accusato l’ex moglie del conduttore di averlo tradito più volte. Ha affermato di avere prove a sostegno delle sue affermazioni, citando in particolare i nomi di due collaboratori storici di Bonolis: Marco Salvati e Sergio Rubino.





Fanpage.it ha contattato Salvati per commentare le rivelazioni di Presta, e lui ha confermato in modo categorico quanto scritto nel libro. “Quello che mi sento di dire è che quanto ha scritto Presta nel suo libro, rispetto alle parti in cui mi ha citato, è tutto vero. Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano. Non mi va di fare i nomi, così come non li ha fatti lui, perché di mezzo ci sono dei figli da tutelare.”

Salvati ha anche parlato della sua uscita dal gruppo di lavoro di Bonolis, spiegando che una lite con Sonia Bruganelli a Formentera sarebbe stata la causa scatenante del suo allontanamento. “Il mio allontanamento? Tutto è partito da una forte lite con Sonia Bruganelli a Formentera. Un contrasto che io, scioccamente, ho trascinato fino a Roma perché ferito da alcune sue esternazioni pubbliche. Sono passati due anni, ne ho pagato le conseguenze e oggi dico ‘amen’. D’altronde, in quel gruppo di lavoro non sono né il primo né l’ultimo a essere fatto fuori; ci avevano provato anche con il mio storico socio Sergio Rubino, senza però riuscirci.”

In difesa di Bonolis, Salvati ha scelto di non approfondire ulteriormente le accuse di infedeltà rivolte a Bruganelli. “Sulle questioni private, invece, preferisco non entrare. Non mi interessano i nomi dei presunti amanti di Sonia: se la situazione stava bene a Paolo, contenti tutti. Trovo sminuente e umiliante parlarne, specialmente per un uomo della cultura e dell’intelligenza di Bonolis. Purtroppo, nel nostro ambiente, non è raro che uomini anche molto potenti finiscano per soffrire della ‘sindrome di Stoccolma’. Lo ribadisco: confermo ogni parola del racconto di Presta.”

Salvati, parlando al telefono con Fanpage.it, ha evitato di entrare nei dettagli della lite con Bruganelli, affermando che Presta aveva già menzionato l’episodio nel suo libro. In effetti, Presta non chiarisce i dettagli dello scontro, ma fa riferimento a una discussione durante la quale Salvati avrebbe chiesto a Bruganelli di trattare i collaboratori di Bonolis con maggiore rispetto. A seguito di questo episodio, Bonolis avrebbe chiesto a Presta di allontanare Salvati dalla sua squadra di lavoro. Di conseguenza, Salvati ha concluso l’ultimo periodo del suo contratto in smart working, rendendosi conto che la collaborazione con Paolo non sarebbe stata rinnovata.

Nel suo libro, Presta racconta di aver presentato a Bonolis una lista con i nomi dei presunti amanti di Bruganelli. Sostiene che tutti fossero al corrente delle avventure extramatrimoniali dell’ex moglie di Bonolis, citando in particolare Marco Salvati e Sergio Rubino come testimoni. Presta descrive Bruganelli come “l’aguzzina” del suo ex marito e afferma che la donna avrebbe persino inventato una presunta relazione con lui per spingere Bonolis a interrompere il loro sodalizio professionale. Un’accusa che Presta definisce falsa e alla quale sostiene di aver risposto così: “Gli ho fatto il lunghissimo elenco di tutte le persone con le quali è stata sua moglie e che, senza vergognarsene, ha raccontato in giro a chiunque: sarti, costumisti, direttori della fotografia, registi, truccatori, parrucchieri, amici. Chiunque era informato dei fatti.”

Presta aggiunge che sarebbe stata la stessa Sonia a raccontare queste presunte avventure con estrema disinvoltura, nonostante fosse ancora sposata con Bonolis. Nel libro, Presta scrive: “Il fatto è che i suoi tradimenti a quel punto non dobbiamo nemmeno più scoprirli. Per ognuna delle sue conquiste Sonia non perde occasione di venire da noi e da chiunque lavori intorno a Paolo a raccontare le sue storie con Tizio, con Caio, con Sempronio. Ci guardiamo sconvolti. Diciamo: non è possibile che Paolo possa venire a saperlo e che dalla sera alla mattina possa saltare un rapporto decennale, con tre figli. In realtà è evidente che lei provi una gioia immensa nel sedurre chiunque: il famoso conduttore, il frontman di un gruppo che vince Sanremo, il noto chirurgo plastico, decine di persone con cui intrattiene rapporti di tre, quattro, cinque anni. Chiunque di noi è in grado di fare nomi e cognomi di queste persone. E non si tratta di nostre illazioni o rumor di corridoio: è la stessa Sonia a raccontare chi ha sedotto.”



