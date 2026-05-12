Adriana Volpe in testa ai sondaggi per diventare terza finalista del Grande Fratello Vip: il televoto però resta apertissimo con Lucia Ilardo vicinissima.





Adriana Volpe resta al centro dell’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip anche a pochi giorni dalla finale. Cresce infatti l’attesa per la puntata di martedì 12 maggio del reality di Canale 5, durante la quale verrà annunciato il nome del terzo finalista ufficiale di questa edizione condotta da Ilary Blasi.





Nella Casa il clima continua a essere particolarmente teso. Dopo l’eliminazione di Marco Berry avvenuta durante il televoto flash dell’ultima diretta, gli equilibri tra i concorrenti sembrano essersi nuovamente modificati. Strategie, discussioni e rivalità stanno influenzando sempre di più i rapporti tra gli inquilini rimasti in gioco, mentre il pubblico segue con attenzione ogni sviluppo sui social network.

Nelle ultime ore, infatti, il dibattito online si è concentrato soprattutto sul televoto che decreterà il prossimo finalista del programma. Secondo alcuni sondaggi pubblicati online da GF Forum Free, a guidare momentaneamente le preferenze del pubblico sarebbe proprio Adriana Volpe.

Stando ai dati condivisi dal forum, la conduttrice avrebbe raccolto il 40,88% delle preferenze tra gli utenti che hanno partecipato alla votazione. Un risultato che la collocherebbe momentaneamente al primo posto nella corsa verso la finale del Grande Fratello Vip 2026.

Subito dietro, però, ci sarebbe Lucia Ilardo, che secondo il sondaggio avrebbe ottenuto il 39,48% dei voti. Tra le due concorrenti il distacco sarebbe quindi molto ridotto e nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare ulteriormente.

Il televoto appare infatti ancora apertissimo e molti fan del reality ipotizzano un possibile sorpasso all’ultimo momento. Sui social network il confronto tra le sostenitrici di Adriana Volpe e quelle di Lucia Ilardo è già diventato uno degli argomenti più discussi della giornata.

Più staccati, almeno secondo i risultati provvisori del sondaggio, gli altri concorrenti ancora in nomination. Raimondo Todaro si troverebbe infatti poco sopra l’11% delle preferenze raccolte online, risultando al momento distante dalla possibilità di conquistare il posto da finalista.

Situazione ancora più complicata per Raul Dumitras e Renato Biancardi, che secondo i dati condivisi dagli utenti del forum sarebbero molto lontani dalle prime due posizioni.

Se i risultati dei sondaggi dovessero essere confermati anche dal televoto ufficiale del programma, nella finale del Grande Fratello Vip arriverebbe un’altra concorrente donna dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, già qualificate nelle settimane precedenti.

Molti telespettatori hanno notato come, nel corso di questa edizione, il pubblico abbia spesso premiato soprattutto le protagoniste femminili del reality. Le gieffine sono state infatti al centro delle principali dinamiche della Casa, monopolizzando discussioni, confronti e polemiche sia durante le puntate che sui social.

Nel frattempo, all’interno della Casa, la tensione continua a salire. I concorrenti rimasti in gioco sono consapevoli che ogni televoto potrebbe ormai risultare decisivo e questo sta influenzando inevitabilmente anche i rapporti personali.

Per Adriana Volpe, inoltre, si tratta di giorni particolarmente delicati anche per le recenti tensioni avute con Francesca Manzini. I duri confronti andati in scena nelle ultime puntate hanno contribuito ad aumentare ulteriormente l’attenzione del pubblico attorno alla concorrente.

Sui social network i fan continuano a commentare continuamente l’andamento del televoto. Alcuni utenti sostengono che la conduttrice abbia consolidato la propria popolarità proprio grazie agli ultimi scontri nella Casa, mentre altri credono che il pubblico possa premiare il percorso più silenzioso di Lucia Ilardo.

Il verdetto definitivo arriverà soltanto durante la diretta di martedì sera, quando Ilary Blasi leggerà il risultato ufficiale del televoto e annuncerà il nome del terzo finalista del Grande Fratello Vip 2026.

Fino ad allora, però, tutto resta ancora possibile. E mentre il pubblico continua a votare e discutere online, nella Casa cresce l’ansia tra i concorrenti che vedono ormai la finale sempre più vicina.

Visualizzazioni: 11



