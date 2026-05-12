Adriana Volpe si sfoga nella notte al Grande Fratello Vip dopo lo scontro con Francesca Manzini: sui social esplode la polemica sull’ex marito della conduttrice.





Adriana Volpe torna al centro delle tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. Dopo il duro confronto avuto in diretta con Francesca Manzini, la conduttrice si è lasciata andare a un lungo sfogo notturno insieme ad Alessandra Mussolini e Antonella Elia, alimentando ulteriormente il dibattito tra i telespettatori del reality di Canale 5.





Nelle ultime ore il clima all’interno della Casa è apparso sempre più pesante. A pochi giorni dalla finale, le rivalità tra i concorrenti continuano infatti ad aumentare e ogni discussione sembra ormai destinata a trasformarsi in un nuovo caso mediatico.

Dopo la puntata, Adriana Volpe si è ritrovata in giardino con Alessandra Mussolini e Antonella Elia per commentare quanto accaduto durante il confronto con Francesca Manzini. Nel corso della conversazione, la conduttrice ha lasciato intendere di aver compreso perfettamente alcune allusioni fatte dalla coinquilina negli ultimi giorni.

Visibilmente provata, la gieffina ha dichiarato: “Io so dove voleva andare a parare”. Una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico sui social network, dove molti utenti hanno ipotizzato un riferimento alla delicata vicenda personale legata all’ex marito della concorrente.

L’ex marito di Adriana Volpe è Roberto Parli, imprenditore svizzero dal quale la conduttrice si è separata negli ultimi anni. Nell’aprile del 2025, l’uomo è stato condannato a due anni e due mesi per maltrattamenti e minacce nei confronti della showgirl.

Secondo quanto emerso durante il procedimento giudiziario, le accuse riguardavano episodi di violenza psicologica e morale caratterizzati da insulti, umiliazioni e intimidazioni. Tra gli episodi più discussi emersi nel corso del processo, anche alcune frasi particolarmente pesanti che sarebbero state pronunciate davanti alla figlia della coppia.

Nel corso degli anni, la stessa Adriana Volpe aveva raccontato pubblicamente diversi dettagli legati alla propria esperienza personale. La relazione con Roberto Parli era iniziata nel 2008 con il matrimonio, mentre nel 2011 era nata la loro figlia.

In passato la conduttrice aveva descritto il marito come una figura presente e affettuosa, spiegando però che qualcosa nel rapporto si sarebbe incrinato definitivamente nel 2019. Secondo quanto raccontato dalla gieffina, da quel momento sarebbero iniziati problemi legati all’abuso di alcol e psicofarmaci.

Nel corso del processo, Adriana Volpe aveva dichiarato: “Ho provato in tutti i modi ad aiutarlo”, aggiungendo poi: “È stato tutto inutile”. La separazione tra i due è arrivata nel 2020, mentre gli episodi successivi hanno portato poi alla condanna pronunciata nel 2025.

Lo sfogo avvenuto nella notte al Grande Fratello Vip ha immediatamente acceso il dibattito online. Su X e Instagram numerosi utenti hanno commentato le parole della conduttrice, prendendo posizione contro Francesca Manzini e accusandola di aver toccato argomenti troppo delicati.

Tra i messaggi più condivisi sui social si leggono commenti molto duri nei confronti della concorrente. Alcuni utenti hanno scritto: “Adriana ha avuto violenze domestiche dal marito e questa imbecille della Manzini che cerca di sapere i ca** del suo ex marito”*. Altri invece hanno aggiunto: “La storia dell’ex marito, io già l’ho capito da tempo”.

Il confronto tra le due gieffine continua quindi a dividere il pubblico del reality. Da una parte ci sono coloro che sostengono Adriana Volpe, ritenendo eccessive alcune domande e allusioni fatte nella Casa. Dall’altra, invece, alcuni telespettatori difendono Francesca Manzini, sostenendo che il confronto tra le concorrenti sia stato interpretato in maniera troppo pesante dai social.

Nel frattempo, all’interno della Casa il clima resta sempre più teso. Le continue discussioni tra i concorrenti stanno infatti influenzando gli equilibri del gruppo proprio nelle settimane decisive del programma.

Con la finale ormai vicina, ogni dinamica rischia di diventare centrale nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 2026. E mentre il pubblico continua a commentare quanto accaduto tra Adriana Volpe e Francesca Manzini, la tensione tra le due concorrenti sembra destinata a restare alta ancora a lungo.

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