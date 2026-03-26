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Al funerale di mio padre un uomo disse: ‘Non è morto’

Emanuela B.
26/03/2026
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La chiesa sembrava improvvisamente silenziosa.



Come se il mondo si fosse fermato.

Guardai l’uomo davanti a me.

“Cosa vuole dire?”

Lui fece un respiro profondo.

“Vieni con me.”

Non so perché, ma lo seguii.

Uscimmo dalla chiesa sotto la pioggia.

Camminammo fino a una macchina parcheggiata poco lontano.

L’uomo aprì il bagagliaio.

Dentro c’era una cartella.

Piena di documenti.

Foto.

Referti.

Una fotografia cadde a terra.

La raccolsi.

E sentii il sangue gelarsi.

Era mio padre.

Vivo.

Seduto in un bar.

La foto era stata scattata due settimane prima.

“Non è morto,” disse l’uomo.

“Ha cambiato identità.”

Lo guardai sconvolto.

“Perché?”

L’uomo mi fissò negli occhi.

Poi disse lentamente:

“Perché tuo padre… non era la vittima.”

Fece una pausa.

“…era l’uomo che stavano cercando.



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