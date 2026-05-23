Alain Prost bastonato e derubato durante una feroce incursione nella sua abitazione





L’ex campione di Formula 1 è stato aggredito nella sua abitazione in Svizzera. I rapinatori sarebbero fuggiti verso la Francia.





Momenti di paura per Alain Prost, ex pilota francese e quattro volte campione del mondo di Formula 1, rimasto ferito durante una rapina avvenuta nella sua villa di Nyon, località svizzera affacciata sul lago di Ginevra. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di malviventi avrebbe fatto irruzione nell’abitazione nella mattinata di martedì, sorprendendo l’ex campione e alcuni familiari presenti in casa.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 8.30. La banda sarebbe entrata nella proprietà con modalità violente, riuscendo a prendere il controllo della situazione in pochi istanti. Durante l’assalto, Alain Prost sarebbe stato colpito alla testa. I sanitari gli avrebbero poi diagnosticato un trauma cranico, conseguenza dell’aggressione subita all’interno della villa.

L’obiettivo dei rapinatori sarebbe stato la cassaforte dell’abitazione. Per riuscire ad aprirla, i malviventi avrebbero minacciato uno dei figli dell’ex pilota, costringendolo a collaborare. Una volta ottenuto l’accesso, la banda avrebbe portato via beni e oggetti di valore. Al momento non è stato reso noto l’ammontare preciso del bottino, ma secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di una somma consistente.

La rapina ha richiamato particolare attenzione anche per il profilo della vittima. Alain Prost, soprannominato “il Professore” per il suo stile di guida razionale e calcolatore, è una delle figure più note nella storia della Formula 1. Nel corso della carriera ha vinto quattro titoli mondiali e ha guidato anche per la Ferrari, diventando uno dei piloti più riconoscibili del panorama automobilistico internazionale.

Tra gli elementi presi in considerazione dagli investigatori c’è anche il possibile interesse dei rapinatori per oggetti di lusso presenti nell’abitazione. Prost è infatti testimonial del marchio di orologi di alta gamma Richard Mille, circostanza che potrebbe aver alimentato l’ipotesi di un bottino rilevante. Non sono però state diffuse conferme ufficiali sul tipo di beni sottratti durante l’assalto.

Secondo quanto riportato dalla stampa svizzera, la famiglia Prost non avrebbe rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo la rapina. L’episodio, tuttavia, avrebbe avuto un forte impatto sulle persone coinvolte. Dopo l’irruzione sarebbe stato richiesto anche l’intervento di un team di supporto, chiamato ad assistere chi si trovava nella villa al momento dell’aggressione.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche dei responsabili. Dopo l’allarme, la Polizia avrebbe predisposto posti di blocco e controlli su strade e autostrade della zona, nel tentativo di intercettare la banda in fuga. Le verifiche, però, non avrebbero portato a risultati immediati.

Secondo l’ipotesi al momento seguita dagli inquirenti, i rapinatori potrebbero aver lasciato rapidamente il territorio svizzero dirigendosi verso la Francia. La posizione geografica di Nyon, non lontana dal confine, renderebbe plausibile una fuga oltrefrontiera. Le indagini puntano ora a ricostruire il percorso seguito dai malviventi e a identificare eventuali appoggi logistici.

La Procura del Canton Vaud ha aperto un’inchiesta penale per fare chiarezza sull’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili attraverso rilievi, testimonianze e possibili immagini di videosorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è definire il numero dei componenti della banda, le modalità dell’irruzione e il valore dei beni sottratti.

Dopo l’aggressione, Alain Prost avrebbe deciso di lasciare la casa di Nyon. L’ex pilota, che trascorre gran parte dell’anno a Dubai, avrebbe scelto di fare ritorno negli Emirati dopo la rapina. La decisione sarebbe maturata a seguito dell’episodio e del clima di forte tensione generato dall’assalto alla villa.

La vicenda ha suscitato attenzione anche nel mondo dello sport, dove Prost resta una figura di riferimento. Nato in Francia, l’ex pilota ha costruito la sua carriera ai massimi livelli della Formula 1, conquistando successi con diverse scuderie e diventando uno dei protagonisti assoluti degli anni Ottanta e Novanta. La sua rivalità sportiva con Ayrton Senna è considerata una delle più celebri nella storia del campionato mondiale.

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