Sembrava un padre normale ma attirava donne in una villa per ucciderle





Quando Daniel Cross si consegnò alla polizia, l’intera città di Ashford sembrò fermarsi.





Le televisioni erano ovunque.

Giornalisti davanti alla centrale.

Persone terrorizzate nelle strade.

Io ero seduta davanti alla TV con mia madre quando mostrarono le prime immagini del suo arresto.

Sembrava calmo.

Troppo calmo.

Camminava tra gli agenti con lo sguardo perso nel vuoto, quasi sollevato che tutto fosse finito. Quella fu la cosa che fece più paura alla gente.

L’assenza di emozioni.

Durante l’interrogatorio confessò rapidamente.

Disse di aver attirato Vanessa in una villa disabitata dove aveva lavorato come giardiniere. La casa apparteneva a una coppia anziana che in quel periodo era fuori stato. Daniel sapeva perfettamente che nessuno sarebbe passato di lì.

Raccontò che inizialmente voleva solo derubarla.

Poi qualcosa era cambiato.

La colpì violentemente.

E usò una balestra.

Quando gli investigatori sentirono quella parola rimasero scioccati.

Una balestra.

Non un’arma comune.

Non qualcosa che una persona normale tiene nel bagagliaio.

La polizia recuperò l’arma giorni dopo vicino a un canale. Daniel stesso indicò il punto preciso dove l’aveva gettata.

Poi confessò il secondo omicidio.

Ed era ancora più terribile.

Elena aveva capito che qualcosa non andava durante il viaggio verso la villa. Aveva cercato di scappare buttandosi fuori dall’auto in corsa.

Immaginare quella scena mi provoca ancora nausea oggi.

Una ragazza ferita che cerca disperatamente di salvarsi nel buio di una strada di campagna.

Ma Daniel la raggiunse.

Durante la confessione disse una frase che sconvolse perfino gli agenti più esperti.

“Mi chiedeva di portarla in ospedale.”

Secondo il suo racconto, Elena era ancora viva per alcuni minuti dopo essere stata colpita. Implorava aiuto. Piangeva. Cercava di convincerlo a salvarla.

E lui rimase lì a guardarla morire.

Quando questi dettagli uscirono sui giornali, Ashford precipitò nell’orrore totale.

Le donne smisero di uscire sole di sera.

Molti uomini vennero guardati con sospetto.

Le escort della zona sparirono completamente dalle strade per settimane.

Perché il pensiero più terrificante era uno solo.

Daniel sembrava normale.

Aveva una figlia.

Un lavoro.

Una vita apparentemente tranquilla.

Eppure nascondeva dentro qualcosa di oscuro e devastante.

Le indagini ricostruirono lentamente il crollo della sua vita.

La separazione dalla moglie.

La depressione.

L’isolamento.

La morte improvvisa del padre, trovato morto in casa proprio da Daniel.

Secondo sua madre, da quel momento era cambiato definitivamente.

Più freddo.

Più silenzioso.

Più vuoto.

Ma la cosa che colpì tutti fu il contrasto tra la sua vita quotidiana e quello che faceva di nascosto.

Di giorno tagliava siepi e curava giardini.

Di notte pianificava incontri mortali.

Quando la polizia perquisì la sua casa trovò mappe, ricevute, oggetti appartenenti alle vittime e lettere mai spedite. In una stanza c’erano fotografie della figlia ovunque.

Quell’immagine distrusse molte persone.

Perché nessuno riusciva a capire come un padre potesse trasformarsi in qualcosa del genere.

Il processo però non iniziò mai davvero.

Pochi giorni dopo le confessioni, Daniel tentò di togliersi la vita in carcere usando delle lenzuola legate alle grate della cella. Una guardia lo trovò troppo tardi.

Rimase in coma per giorni.

Quando la notizia uscì, la città si divise.

C’era chi sperava sopravvivesse per affrontare il processo e guardare negli occhi le famiglie delle vittime.

E chi invece diceva che non meritava più niente.

Alla fine morì in ospedale senza riprendersi mai.

Ricordo ancora il giorno in cui lo annunciarono al telegiornale.

Mia madre abbassò lentamente il volume e disse una frase che non ho mai dimenticato:

“Adesso nessuno saprà mai davvero cosa c’era nella sua testa.”

Ed è vero.

Perché Daniel portò con sé molte risposte.

Per anni ad Ashford la gente continuò a parlarne sottovoce. Alcuni ricordavano il ragazzo timido del motocross. Altri il giardiniere silenzioso. Altri ancora l’uomo distrutto dalla separazione e dalla depressione.

Ma tutte quelle immagini non cancellavano la verità.

Aveva attirato donne vulnerabili in una villa isolata.

Le aveva uccise.

E le aveva sepolte vicino al fiume come se fossero oggetti.

Molti anni dopo passai davanti a quella villa durante un viaggio fuori città.

Era abbandonata.

Finestre rotte.

Erbacce alte.

Silenzio totale.

Mi fermai qualche secondo con la macchina accesa.

E pensai alla cosa più spaventosa di tutte.

Non al sangue.

Non alla balestra.

Non ai corpi nascosti.

Ma al fatto che per anni Daniel Cross era sembrato soltanto un uomo triste.

Ed è questo che fa più paura dei mostri veri.

Il fatto che spesso non sembrano mostri affatto.

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