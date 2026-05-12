Alessandra Mussolini e Antonella Elia contro Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: lite furiosa nella notte dopo il presunto bacio con Raul Dumitras.





Francesca Manzini finisce ancora una volta al centro delle tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finale del reality di Canale 5, il clima tra i concorrenti è sempre più acceso e nelle ultime ore una nuova discussione ha scatenato il caos tra urla, accuse e recriminazioni reciproche.





Con soltanto otto gieffini ancora in gioco, la convivenza si sta facendo sempre più difficile. Le rivalità accumulate nel corso dei mesi stanno emergendo con forza e ogni confronto rischia ormai di trasformarsi in uno scontro fuori controllo. L’episodio che ha acceso la nuova polemica sarebbe nato durante la festa organizzata nella Casa nel corso del weekend.

Secondo quanto emerso durante una conversazione tra i concorrenti, alcuni gieffini avrebbero raccontato dettagli legati a un presunto bacio avvenuto in confessionale tra Francesca Manzini e Raul Dumitras. Una vicenda che avrebbe fatto infuriare l’imitatrice, convinta che quel momento dovesse rimanere privato e non diventare oggetto di discussione davanti agli altri coinquilini.

Nel corso della lite, Francesca Manzini ha spiegato la propria versione dei fatti alzando immediatamente i toni della discussione. La concorrente ha dichiarato: “Avevo detto di non dirlo! Non voglio che fuori la cosa venga travisata. Era successo in confessionale e non sarebbe uscito se non aveste parlato. Perché dovete dirlo? Mi ha baciato Raul! Mi è saltato addosso, mi ha tolto la mano e mi ha dato il bacio, per gioco. Io mi sono divertita meno, perché non mi andava, lui però mi ha baciato alla sprovvista saltandomi addosso”.

Le sue parole hanno provocato la reazione immediata di Alessandra Mussolini, che ha accusato la coinquilina di descrivere l’episodio in modo troppo pesante, rischiando di mettere in cattiva luce Raul Dumitras. La tensione è salita rapidamente quando la concorrente ha sbottato contro la Manzini davanti agli altri gieffini.

“Ma tu non stai bene. Tu lo fai passare malissimo. Vuoi eliminare Raul? Tu fai passare che è stata una violenza. Tu lo metti alla gogna! Tu non puoi dire che ti ha baciata a forza, è grave. Stai facendo una sceneggiata. Tu sei una buonista e insinui. Tu sei innamorata di sentirti vittima, vuoi sentirti una vittima, ma qui non ti si fila nessuno” ha dichiarato duramente Alessandra Mussolini.

La replica di Francesca Manzini non si è fatta attendere. La concorrente ha negato con forza di aver parlato di violenza, precisando di essersi semplicemente sentita a disagio per quanto accaduto in confessionale. “Ritira quello che hai detto. Io non mi permetterei mai di dire che Raul mi ha fatto una violenza! Però io non volevo baciarlo, lui mi ha tolto la mano. Però non dico che è stata una violenza. Non ti azzardare a mettermi in bocca parole che non ho detto!” ha risposto visibilmente alterata.

Nel pieno dello scontro è intervenuta anche Antonella Elia, che si è schierata apertamente contro la Manzini, accusandola di creare continuamente tensioni all’interno della Casa. L’ex volto di Striscia la Notizia ha fatto riferimento anche a precedenti discussioni avute dalla concorrente con altri gieffini, tra cui Marco Berry.

Durissime le sue parole: “Fai le cose e poi noi non possiamo parlarne. Non bere se poi questi sono i risultati. Tu sei condizionata dai tuoi fantasmi del passato e ti devi vergognare. Hai fatto andare via Marco, è colpa tua se è uscito. Sei un’isterica che mette la gente nei guai. Tu accusi gli altri e causi problemi”.

La discussione è proseguita per diversi minuti senza che nessuno riuscisse a riportare la calma. Antonella Elia ha continuato ad accusare la coinquilina di voler controllare ciò che gli altri possono dire o raccontare: “Per te è tutto un trauma. Mi stai facendo anche gonfiare le vene al collo dalla rabbia. Tu non fai le cose se non vuoi che se ne parli. Non possiamo parlare di tua sorella, del bacio con Raul. Sono tutte cose che dici e fai tu”.

Nel frattempo anche Alessandra Mussolini ha rincarato la dose, definendo la Manzini una manipolatrice e sostenendo che tutta la vicenda sarebbe stata costruita per ottenere maggiore spazio durante la prossima puntata del reality.

“Ci hai rotto! Tu stai attaccando con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso, hai rotto, non è vero nulla! Tu hai un copione, perché vuoi fare una clip per martedì e noi ci siamo stancati. Rompi le scatole ad Antonella, hai massacrato Raul e Adriana. Ci stai sfinendo, ci stai eliminando, siamo pieni di te!” ha urlato la concorrente durante il confronto.

Nel corso della lite è intervenuto anche Raul Dumitras, rimasto inizialmente in silenzio. Il gieffino ha cercato di chiarire la situazione confermando che il bacio sarebbe avvenuto in un contesto scherzoso: “Però diciamolo che in confessionale stavamo giocando e che tu ridevi con me per il bacio”.

La stessa Francesca Manzini ha poi ribadito di non aver mai parlato di violenza, ma soltanto di mancanza di rispetto nel raccontare pubblicamente quell’episodio. Nonostante ciò, il confronto non si è placato e, anche dopo l’uscita della concorrente dalla cucina, Alessandra Mussolini ha continuato a sfogarsi con parole molto dure.

Sui social network il pubblico si è immediatamente diviso. Da una parte ci sono i telespettatori che difendono Francesca Manzini, ritenendo eccessivi gli attacchi ricevuti dalle coinquiline. Dall’altra, invece, molti utenti sostengono la posizione di Antonella Elia e Alessandra Mussolini, accusando la concorrente di alimentare continuamente polemiche all’interno della Casa.

Con la finale ormai vicina, il Grande Fratello Vip continua così a regalare dinamiche sempre più esplosive. E mentre gli equilibri tra i concorrenti sembrano ormai definitivamente compromessi, il pubblico continua a seguire con attenzione ogni sviluppo di una delle edizioni più discusse degli ultimi anni.

Visualizzazioni: 7



