Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi





Alfonso Signorini, noto conduttore e direttore del settimanale Chi, ha comunicato ufficialmente la sua decisione di lasciare la direzione della rivista, un ruolo che ha ricoperto per decenni. Nella lettera indirizzata ai lettori, Signorini esprime il suo saluto con le parole: “Care lettrici, cari lettori, vi saluto”. La scelta di abbandonare la direzione è stata presa di comune accordo con il Gruppo Mondadori nel corso del 2023 e non è influenzata dalle recenti polemiche che hanno coinvolto il suo nome.





In un editoriale che sarà pubblicato nel numero di Chi in uscita mercoledì 4 marzo, Signorini spiega: “Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo”. Il conduttore rivela che da tempo sentiva che il suo lavoro, che fino ad allora era stato una priorità, non lo fosse più. “La pandemia aveva modificato le mie abitudini, la mia quotidianità. Era un pensiero sottile, che si era impadronito della mia anima, che rendeva i miei sorrisi, i miei entusiasmi sempre più faticosi e le mie giornate sempre meno colorate”, aggiunge, chiarendo che la sua decisione non ha nulla a che fare con il caso di Fabrizio Corona, che ha recentemente riacceso l’attenzione mediatica.

Poco dopo l’annuncio di Signorini, è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte di Mondadori, che ha voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto dal direttore. “Insieme abbiamo scritto una pagina di storia lunga trent’anni: Alfonso Signorini – con il suo sguardo intelligente e ironico – ha fatto di Chi lo specchio del costume italiano”, si legge nella nota. Il Gruppo ha riconosciuto il contributo di Signorini nel raccontare la società italiana attraverso un linguaggio unico e una narrazione che ha saputo coinvolgere milioni di lettori.

Il comunicato prosegue: “Prendiamo atto con dispiacere della sua volontà di rinunciare alla direzione editoriale del magazine, dopo anni di collaborazione intensa che, come casa editrice, abbiamo coltivato, apprezzato e sostenuto in modo convinto”. Mondadori sottolinea anche l’importanza della qualità giornalistica di Signorini, la sua capacità di interpretare i sentimenti e le passioni dei personaggi pubblici, contribuendo a creare un fenomeno di costume unico.

Nonostante le recenti polemiche legate a Fabrizio Corona, che hanno portato Signorini a sospendere temporaneamente alcune delle sue attività televisive, il suo addio alla direzione di Chi sembra essere una questione di scelta personale e non una reazione a eventi esterni. Il 2 marzo, Corona ha annunciato la pubblicazione di una nuova puntata del suo format Falsissimo, che continua a suscitare interesse e dibattito.

Signorini, che ha guidato Chi per molti anni, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama editoriale italiano. La sua capacità di mescolare informazione e intrattenimento ha reso la rivista un punto di riferimento per chi segue il mondo del gossip e delle celebrità. La sua partenza segna la fine di un’era per il settimanale, che dovrà ora affrontare la sfida di mantenere il suo successo senza la direzione di un leader così carismatico.



