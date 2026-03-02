Ecco perché gli assistenti di volo si siedono sulle mani durante il decollo e l’atterraggio





Molti passeggeri notano gli assistenti di volo seduti in posizione eretta con le mani infilate sotto le cosce durante il decollo e l’atterraggio e pensano che sia un’abitudine. In realtà, si tratta di una procedura di sicurezza fondamentale pensata per ridurre il rischio di infortuni e garantire che l’equipaggio sia pronto a intervenire in caso di emergenza. Queste due fasi sono le più pericolose di un volo, perciò vengono seguiti protocolli rigorosi.





Il personale di bordo è addestrato ad assumere la posizione di brace (posizione di protezione), che stabilizza il corpo e limita movimenti incontrollati in caso di impatto improvviso o turbolenza. Questa postura mantiene la colonna vertebrale allineata, i piedi ben appoggiati al pavimento e le braccia bloccate, permettendo agli assistenti di restare vigili e operativi se qualcosa va storto.

Un’assistente di volo della Cebu Pacific Airlines, Henny Lim, ha spiegato che posizionare i palmi verso l’alto sotto le cosce aiuta a prevenire infortuni, poiché impedisce alle braccia di agitarsi in caso di collisione. Questa semplice posizione riduce il rischio di fratture, lussazioni e stiramenti muscolari, consentendo agli assistenti di aiutare immediatamente i passeggeri dopo un impatto.

Anche altri professionisti del settore concordano. Anusha Pratima ha osservato che i membri dell’equipaggio devono rimanere vigili e pronti ad agire all’istante, e la posizione di brace li protegge affinché possano guidare un’evacuazione o fornire assistenza di emergenza. Essere fisicamente preparati è essenziale, perché anche infortuni lievi potrebbero ritardare azioni salvavita.

Questa postura è diversa da quella raccomandata ai passeggeri. Secondo la risorsa aeronautica Simple Flying, i passeggeri dovrebbero piegarsi in avanti, appoggiare la testa sul sedile davanti e posizionare le mani ai lati della testa. Questa posizione offre la migliore protezione per chi non fa parte dell’equipaggio durante atterraggi di emergenza o arresti improvvisi.

Quindi, quando vedi gli assistenti di volo seduti rigidamente con le mani sotto le cosce, ricorda che non si tratta di disagio o routine. È una posizione appresa e salvavita, progettata per mantenerli al sicuro, vigili e pronti. Mentre i passeggeri si rilassano, l’equipaggio si prepara al peggio, assicurandosi di poter proteggere tutti a bordo in caso di emergenza.



