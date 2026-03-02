Arresto cardiaco a 24 anni: Daniele perde la vita davanti ai compagni di squadra





Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia durante una partita del campionato amatoriale CSI tra Crova e Livorno Ferraris. Durante l’intervallo, il 24enne Daniele Pairotto ha accusato un malore negli spogliatoi, accasciandosi improvvisamente davanti ai compagni di squadra. La situazione ha allarmato tutti i presenti, che hanno immediatamente attivato le manovre di rianimazione seguendo le istruzioni della centrale operativa del 118. Nel frattempo, un’ambulanza con un medico a bordo è giunta sul posto per fornire assistenza.





I sanitari hanno proseguito con le procedure avanzate di rianimazione e, considerando la gravità del caso, hanno deciso di trasferire Daniele in elisoccorso all’ospedale Maggiore della Carità di Novara. Il giovane è arrivato nel tardo pomeriggio in condizioni già critiche. Ricoverato in terapia intensiva, è stato sottoposto a monitoraggio per tutta la notte. Tuttavia, gli accertamenti effettuati dai medici non hanno mostrato segni di attività cerebrale. Nella mattinata successiva, è giunta la drammatica notizia: Daniele non ce l’ha fatta.

Daniele Pairotto era molto conosciuto nella comunità vercellese, in particolare tra gli appassionati di calcio. Chi lo frequentava lo descrive come un ragazzo aperto e sorridente, sempre pronto ad aiutare gli altri. La sua scomparsa ha colpito profondamente non solo la squadra e gli amici di Tronzano, ma l’intero movimento sportivo locale. Molti compagni di squadra hanno voluto ricordarlo con parole semplici e sincere, evidenziando il suo amore per il calcio come un luogo di amicizia e condivisione.

Una tragedia di questo tipo lascia tutti senza parole. “Davanti a una tragedia così non ci sono parole,” è il sentimento condiviso da chi ha conosciuto Daniele. “Lo sport dovrebbe unire e far sorridere: oggi, invece, lascia spazio solo al silenzio e al dolore.” La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Pairotto, esprimendo il proprio cordoglio e la propria vicinanza in questo momento difficile.



