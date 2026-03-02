Questo giovane zio è entrato tra le fiamme per salvare suo nipote





Il ventenne Derrick Byrd di Aberdeen è stato definito un eroe dopo aver rischiato la propria vita per salvare la giovane nipote durante un devastante incendio domestico il 4 luglio 2019.

Quando le fiamme hanno avvolto la casa di famiglia, Derrick si è precipitato immediatamente ad aiutare sua sorella, Kayla, a far uscire i suoi tre figli da una finestra del secondo piano. È riuscito ad afferrare con successo due di loro mentre saltavano verso la salvezza. Ma nel caos, la nipote di 8 anni, Mercedes, si è spaventata dopo che la madre è scivolata dal tetto. Invece di saltare, è caduta di nuovo nella stanza in fiamme.

Derrick poteva sentirla urlare il suo nome.

Senza esitazione, è rientrato nella casa. “Mi sono semplicemente fatto strada attraverso il fuoco,” ha detto in seguito dal letto d’ospedale, con il volto avvolto nelle bende. “Sentivo che mi stava bruciando.” Ha raggiunto Mercedes, ha avvolto la sua maglietta intorno al viso della bambina per proteggerla dal fumo e l’ha portata fuori attraversando le fiamme.

Derrick è stato trasportato in elicottero al Harborview Medical Center a Seattle, riportando ustioni di secondo e terzo grado alle braccia, alla schiena e al volto.

Nonostante le ferite, è rimasto umile. “Lo rifarei,” ha detto. “Preferisco essere bruciato io piuttosto che lei. È giovane. Ha tutta la vita davanti a sé.”



