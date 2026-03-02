Iva Zanicchi senza mezzi termini: “Altrimenti sei uno stron”, duro affondo contro la sinistra radical chic







Al termine del Festival di Sanremo, con lo spegnimento delle luci del teatro Ariston e la chiusura del sipario, si percepisce un’atmosfera di sospensione. Quest’anno, la scena conclusiva è stata dominata dal trionfo di Sal Da Vinci, accolto calorosamente dal pubblico e oggetto di numerosi commenti sui social media. Nonostante il graduale ritorno alla normalità cittadina e la diffusione delle classifiche attraverso le emittenti radiofoniche e le piattaforme digitali, un altro nome emergeva con frequenza nelle conversazioni: quello di Andrea Pucci.





Il comico lombardo era stato invitato personalmente da Carlo Conti a partecipare alla kermesse televisiva più seguita in Italia, un’opportunità di grande rilievo per la sua carriera. Tuttavia, una serie di polemiche e una successiva tempesta mediatica, caratterizzata da insulti, attacchi personali e persino minacce esplicite, hanno portato l’artista a ritirarsi dalla partecipazione al Festival.

La sua assenza ha suscitato un ampio dibattito. Sul palco si alternavano esibizioni musicali, duetti e monologhi, mentre fuori dall’Ariston si intensificavano le discussioni. Alcuni hanno interpretato la sua decisione come un eccesso di suscettibilità, altri come una forma di censura preventiva, altri ancora come la dimostrazione di un ambiente incapace di accogliere voci divergenti. In questo contesto, il comico ha scelto di evitare un’esposizione mediatica potenzialmente dannosa.

La questione è tornata di attualità durante l’ultima puntata del podcast di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, con Iva Zanicchi come ospite d’onore. È stata posta una domanda volta a riaprire il dibattito: “Secondo lei, perché è stato attaccato? Forse perché lo consideravano di destra?”. La risposta della cantante è stata immediata e decisa: “Sì, questa era la ragione. Forse non essere allineati penalizza un po’ in questo ambiente. Non deve essere facile sopravvivere quando non si è di destra di un partito. Diciamo, senza polemiche, che l’intelligenza è spesso associata alla sinistra. Se si è di sinistra, si è considerati un grande artista, una grande star; se si è di destra, si viene spesso denigrati”.

L’espressione di determinate opinioni ha immediatamente polarizzato l’opinione pubblica. Da un lato, si leva la voce di coloro che invocano la libertà di espressione e denunciano un presunto clima ostile nei confronti di individui che non si conformano a una specifica sensibilità culturale. Dall’altro, si registra una ferma opposizione all’ipotesi di una discriminazione politica nel settore dello spettacolo. Al centro di questa controversia si trova il caso Pucci, percepito da alcuni come emblematico di un “circolo ristretto” che marginalizzerebbe chi non si allinea al pensiero dominante, mentre da altri viene considerato una polemica eccessivamente amplificata. Nonostante la conclusione del Festival e lo spegnimento dei riflettori, il dibattito sulle dinamiche interne che hanno caratterizzato l’evento continua a diffondersi ben oltre i confini di Sanremo.



