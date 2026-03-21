Allarme attivato per sbaglio in sauna, arrivano i soccorsi e scoprono un’orgia: cinque persone diffidate a Lugano





Un episodio insolito si è verificato lo scorso gennaio presso la piscina coperta di Lugano, in Svizzera, quando cinque persone sono state sorprese in flagrante mentre si trovavano nel seminterrato della struttura, impegnate in comportamenti ritenuti inappropriati. L’accaduto è stato reso noto dal quotidiano ticinese Tio, che ha ricostruito i dettagli dell’incidente.





Secondo quanto riportato, il gruppo aveva scelto la sauna comunale come luogo per dare sfogo ai propri istinti, ma nella concitazione del momento, uno dei presenti avrebbe inavvertitamente premuto il pulsante di emergenza. Questo dispositivo, previsto dalla normativa per segnalare eventuali malori o situazioni di pericolo all’interno della sauna, ha attivato un allarme udibile all’esterno della cabina, ma non al suo interno.

A seguito dell’attivazione dell’allarme, il personale del servizio di salvataggio della piscina è intervenuto prontamente per verificare la situazione. Una volta giunti sul posto, gli addetti si sono trovati di fronte a una scena inattesa: i cinque individui erano impegnati in atti sessuali all’interno della struttura pubblica. Poiché l’area è accessibile a chiunque previo pagamento, l’accaduto è stato immediatamente segnalato alle autorità locali.

La polizia, giunta rapidamente sul posto, ha proceduto a identificare i partecipanti e ha disposto il loro allontanamento dall’area. In seguito, il comune di Lugano ha emesso un ordine di diffida nei confronti dei cinque soggetti, vietando loro l’accesso futuro alla sauna e alle altre strutture comunali. Il sindaco della città ha commentato l’incidente con fermezza: “Sono atti gravi, che non si compiono in luogo pubblico, accessibile anche ad altre persone”. Ha inoltre annunciato che verranno intensificati i controlli per prevenire episodi simili in futuro. “Abbiamo eliminato il pericolo alla base, perché se a queste persone venisse in mente di tornare a fare certe cose non potranno farlo: sono stati diffidati”, ha aggiunto.

Nonostante la gravità dell’accaduto, non sono state presentate denunce penali contro i cinque individui. Le autorità hanno spiegato che non vi erano testimoni diretti dell’episodio, non sono state avanzate querele da terze parti e non si è verificato alcun coinvolgimento di altre persone.

L’incidente ha suscitato un certo clamore tra i residenti e gli utenti abituali della piscina coperta di Lugano, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi pubblici. La presenza del pulsante d’emergenza nella sauna risponde a una precisa normativa che mira a garantire la sicurezza degli utenti in caso di malori o altre situazioni critiche. Tuttavia, episodi come questo evidenziano la necessità di un utilizzo responsabile delle strutture pubbliche e di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini.

Il comune ha confermato che verranno adottate misure preventive per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Tra queste, oltre all’intensificazione dei controlli da parte del personale della piscina, potrebbero essere introdotti ulteriori sistemi per monitorare l’utilizzo delle aree comuni senza compromettere la privacy degli utenti.

L’episodio accaduto a Lugano rappresenta un caso limite che ha portato alla luce l’importanza di rispettare le regole e gli spazi condivisi all’interno delle strutture pubbliche. Sebbene non ci siano state conseguenze penali per i protagonisti della vicenda, il loro comportamento ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale e sull’immagine della piscina comunale.



