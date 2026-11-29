



Alle 11:43 di sera, la matrigna di mia figlia si presentò alla porta di casa mia con accanto Ellie, dieci anni, ancora in pigiama.





Ellie stringeva al petto il suo cuscino blu. Tutto ciò che possedeva era stato stipato in un sacco nero della spazzatura.

«Non tornerà mai più a casa nostra, Nora», disse Claire.

La fissai.

«Come?»

«Non dopo stasera.»

Feci entrare subito Ellie.

«Ha dieci anni, Claire. Non puoi decidere che non faccia più parte della tua famiglia.»

«Nora, non è—»

«Per favore, vattene.»

Claire guardò Ellie, poi posò il sacco appena oltre la soglia.

«Ti prego, assicurati solo che stia bene.»

Tornò alla macchina e io chiusi la porta alle sue spalle. Ellie restò in corridoio senza dire una parola, stringendo il cuscino.

«Tesoro, che cosa è successo?»

Fece spallucce.

«Posso andare a letto?»

Il suo silenzio mi spaventava più di quanto mi avrebbero spaventato le lacrime. Di solito Ellie chiacchierava senza sosta di cartoni animati, scuola e amici. Quella sera riusciva a malapena a guardarmi negli occhi. Mi inginocchiai accanto a lei.

«Claire ti ha detto qualcosa di cattivo?»

Scosse la testa.

«Ti ha fatto del male?»

«No.»

«Allora perché ti ha riportata qui?»

Ellie lanciò un’occhiata al sacco.

«Credo di aver fatto arrabbiare tutti.»

Prima che potessi rispondere, il telefono cominciò a squillare.

Era Adam.

Io e il mio ex marito avevamo divorziato quattro anni prima, ma eravamo riusciti a trovare un accordo abbastanza sereno per Ellie. Durante la settimana scolastica viveva con me e passava da lui un fine settimana sì e uno no.

Adam aveva sposato Claire tre anni prima. Io e lei ci eravamo scontrate spesso sui limiti da rispettare nell’educazione dei figli. Si era offerta di fare volontariato nella scuola di Ellie senza chiedermelo, le aveva comprato dei vestiti senza dirmelo e una volta le aveva fissato un appuntamento dal parrucchiere proprio prima delle foto di famiglia.

Niente di tutto questo era imperdonabile, ma tra noi la tensione non era mai venuta meno. E ora Claire aveva rimandato Ellie da me con tutta la sua vita stipata in un solo sacco.

Risposi.

«Che cosa è successo?»

Adam sembrava sconvolto.

«Claire non aveva il diritto di farlo.»

«Di fare cosa?»

«Mandare Ellie via da casa mia.»

Guardai verso il divano, dove Ellie si era rannicchiata attorno al cuscino.

«Ha detto che Ellie non sarebbe tornata.»

«Lo so. Sono furioso.»

«Allora spiegami perché.»

«Abbiamo avuto un disaccordo su una cosa e Claire ha reagito in modo esagerato.»

«Su cosa?»

«Questioni di famiglia. Me ne occupo io.»

«Adam, è quasi mezzanotte e le cose di nostra figlia sono in un sacco della spazzatura.»

«Non l’ho preparato io.»

«Non è questo che ti ho chiesto.»

Sospirò.

«Parlerò con Claire. Ellie sarà sempre la benvenuta qui.»

Per un momento gli credetti. Adam era sempre sembrato molto legato a Ellie. Quando lei aveva sei anni, le aveva dipinto la cameretta di giallo pallido, le aveva montato una libreria e aveva appeso alle pareti i suoi disegni. Le aveva promesso che avrebbe sempre avuto una stanza tutta sua.

Io ricordavo quella promessa. Anche Ellie.

«Non voglio che Claire le stia vicino finché non avremo capito che cosa è successo.»

«È giusto.»

Dopo aver riattaccato, trovai Ellie addormentata. Portai il suo sacco in lavanderia e lo aprii.

Dentro c’erano dei vestiti, la sua felpa viola preferita e un procione di peluche che teneva a casa di Adam da anni. Era tutto mescolato alla rinfusa. Sul fondo c’era una foto incorniciata di Ellie e Adam alla fiera della contea. Il vetro era crepato.

Poi trovai un foglio piegato, bordato di nastro adesivo blu da imbianchino. In pennarello nero c’era scritto:

QUESTA STANZA ORA APPARTIENE A ZIO RYAN. PER FAVORE, BUSSATE PRIMA DI ENTRARE.

Lo lessi due volte. Ryan era il fratello ventiseienne di Adam, che aveva perso il lavoro da poco. Adam mi aveva detto che gli aveva offerto un posto dove stare per un po’. Ma che cosa c’entrava la cameretta di Ellie?

Tornai in salotto.

«Ellie?»

Aprì gli occhi.

«Da dove viene questo cartello?»

Il suo viso cambiò all’istante.

«Ho fatto qualcosa di sbagliato?»

«No, tesoro. Voglio solo capire.»

«L’ha tolto dalla porta Claire.»

«Da quale porta?»

Ellie esitò.

«Dalla mia.»

Mi sedetti accanto a lei.

«Perché era sulla porta della tua camera?»

Mi guardò in silenzio per un momento, poi sussurrò:

«Perché papà ha detto che non era più la mia camera.»

Avrei voluto chiamare Adam seduta stante e pretendere delle spiegazioni. Ma Ellie mi stava guardando, così misi da parte il cartello e la accompagnai di sopra. Mentre la rimboccavo, mi afferrò il polso.

«Mamma?»

«Dimmi.»

«Non arrabbiarti con papà.»

«Perché dovrei pensarlo?»

«Perché credo di essere stata difficile.»

«Per la camera.»

Le scostai i capelli dal viso.

«Ne parliamo domani, tesoro.»

Annuì.

«Puoi lasciare accesa la luce del corridoio?»

Lo feci.

La mattina dopo le preparai i suoi pancake preferiti, con fragole e panna montata. Riuscì a mangiarne a malapena metà.

«Mi racconti che cosa è successo ieri?»

Ellie fece rotolare una fragola sul piatto.

«Lo zio Ryan era lì quando siamo arrivati da papà.»

Mi raccontò che il camioncino di Ryan era parcheggiato fuori e che la porta della sua camera era chiusa. Quando lei si avvicinò, Ryan la aprì.

«Oh, ciao, piccola.»

Dietro di lui c’era una valigia. I suoi libri erano spariti dagli scaffali, i vestiti di Ryan riempivano l’armadio e il suo computer era sulla scrivania.

«Dov’è la mia roba?» aveva chiesto.

«Forse dovresti chiederlo a tuo padre.»

Trovò Adam al piano di sotto, insieme a Claire.

«Papà, perché lo zio Ryan è nella mia camera?»

«Starà da noi per un po’.»

«Ma perché è nella mia camera?»

«Perché ha bisogno di un posto dove dormire, Ellie.»

«E io dove dovrei dormire?»

«Di sotto. Sul divano.»

Ellie aveva creduto che stesse scherzando. Non era così.

«Solo finché Ryan non si sarà rimesso in piedi.»

«Quanto ci vorrà?»

«Non lo sappiamo ancora.»

«Ma quella è la mia camera.»

Allora Adam disse qualcosa che Ellie ricordava parola per parola.

«Sono solo quattro notti al mese, Ellie. Non ti serve una camera tutta per te per quattro notti.»

Posai lentamente la tazza di caffè.

«L’ha detto davvero?»

«Proprio così?»

«Sì.»

Quattro notti al mese. Era così che Adam misurava il posto di sua figlia in casa sua. Ellie lo misurava in modo diverso: i giorni che mancavano a quando l’avrebbe rivisto, i venerdì in cui veniva a prenderla, i libri che teneva da parte per leggerli insieme a lui.

«Tu che cosa hai detto?»

«Gli ho detto che potevo condividere.»

«Condividere con Ryan?»

«Non il letto. Gli ho detto che le mie cose potevano restare nell’armadio e che lui poteva usare la camera quando io non c’ero.»

Era un compromesso premuroso. Adam lo rifiutò. Disse che Ryan aveva bisogno di privacy e che ormai era tutto deciso. Quando Ellie chiese se potevano lasciare lì i suoi libri, lui le suggerì di metterli in deposito. Le mostrò il divano, le diede una coperta e disse che prima di andare a letto poteva guardare la televisione.

«Gli hai detto che non lo volevi?»

«Che cosa ha risposto?»

«Che stavo facendo un dramma per niente.»

Ellie sembrava imbarazzata.

«Lo so che la gente dorme sui divani, mamma. Non volevo fare la viziata.»

Le presi la mano.

«Volere un posto comodo a casa di tuo padre non ti rende viziata.»

Non disse nulla.

«Ti ha chiesto il permesso prima di dare la tua stanza a Ryan?»

«Ti aveva avvertita?»

Adam non si era limitato a riorganizzare casa sua. Aveva preso una decisione che riguardava Ellie senza parlarne con lei, e poi aveva trattato la sua sorpresa come se fosse irragionevole.

«Dov’erano i tuoi vestiti?»

«In sacchi della spazzatura, nell’armadio del corridoio.»

«Chi li ha messi lì?»

«Papà e Claire.»

Feci uno sforzo per mantenere la calma.

«Claire ha detto qualcosa?»

«Mi ha chiesto se stavo bene.»

«Le ho detto di sì.»

«Perché?»

«Perché papà sembrava già arrabbiato.»

Allontanò il piatto. Poi disse una cosa che mi rimase impressa.

«Mamma, lo so che lo zio Ryan non ha un altro posto dove stare.»

«Lo so, tesoro.»

«E qui ho una stanza.»

«Sì.»

«Quindi forse papà ha ragione. Forse non me ne servono davvero due.»

Mi avvicinai a lei.

«Non ti servono due camere piene di cose. Ma meriti di sentirti la benvenuta in entrambe le case.»

Si appoggiò a me.

«Prima mi sentivo così.»

Dopo colazione Ellie salì di sopra a disegnare. Cercai una vecchia foto che Adam mi aveva mandato anni prima. Era inginocchiato accanto a Ellie, che aveva sei anni, e teneva con orgoglio un cartello di legno dipinto da lei.

LA STANZA DI ELLIE.

Sotto la foto, il suo messaggio diceva:

«Voleva assicurarsi che sapessi che quella sarebbe stata la sua stanza per sempre.»

Fissai quelle parole. Poi mi scrisse Claire.

«Ti prego, non credere che abbia riportato Ellie a casa perché non la volevo lì.»

Seguì un altro messaggio.

«Adam mi aveva detto che aveva accettato di cedere la sua camera a Ryan.»

Poi ne arrivò un terzo.

«C’è una cosa che devo dirti. L’ho aiutato a preparare le sue cose.»

Claire arrivò alle dieci e mezza di quella mattina. Ellie era di sopra a guardare un film, così parlammo in veranda. Claire aveva con sé una scatola di cartone con dentro matite colorate, un libro della biblioteca e una tartaruga di ceramica dipinta da Ellie.

«Erano ancora nell’armadio del corridoio.»

Presi la scatola.

«Perché erano lì?»

Claire parve a disagio.

«Adam mi ha detto che Ellie non voleva che intralciassero Ryan.»

«Gli hai creduto?»

«Credevo che avesse parlato con sua figlia.»

«Ha dieci anni, Claire.»

«Lo so.»

«Non ti è mai venuto in mente di chiederlo a lei?»

La sua risposta mi colse di sorpresa. Non cercò scuse.

«È una delle cose per cui sono venuta a chiederti scusa.»

Incrociai le braccia.

«Comincia dall’inizio.»

Claire mi spiegò che martedì Adam aveva proposto di far trasferire Ryan da loro. Ryan aveva perso il lavoro al magazzino, il contratto d’affitto stava per scadere e non poteva permettersi un’altra cauzione. Claire era stata d’accordo sul fatto che dovessero aiutarlo. Al piano di sopra, in casa loro, c’erano tre camere: la loro, quella di Ellie e lo studio di Adam.

«Perché Ryan non poteva usare lo studio?» chiesi.

«È quello che avevo suggerito.»

«E?»

«Adam ha detto che lavora da casa tre giorni alla settimana.»

«Avrebbe potuto spostare la scrivania al piano di sotto.»

«Oppure prendere per Ryan una brandina.»

«Lo so, Nora.»

Distolsi lo sguardo. Ryan era sempre stato gentile con Ellie e capivo che avesse bisogno di un posto dove stare. Quello che mi disturbava era che Adam avesse scelto proprio la stanza di sua figlia come quella più facile da cedere.

Claire proseguì. Adam aveva sostenuto di aver già parlato di tutto con Ellie durante la sua visita precedente e che lei avesse accettato.

«Mi ha detto che le sembrava divertente dormire in salotto, come in campeggio», disse Claire.

Faticavo a crederci.

«Divertente?»

«È quello che mi ha detto.»

Giovedì Claire aveva aiutato Adam a preparare le cose di Ellie. Aveva piegato i maglioni, svuotato gli scaffali dei libri e messo tutto il resto in sacchi neri della spazzatura.

«Perché nei sacchi della spazzatura?»

«Avevamo finito gli scatoloni. Adam ha detto che nel fine settimana avremmo comprato dei contenitori.»

Claire abbassò lo sguardo.

«Avrei dovuto insistere perché parlassimo prima con Ellie.»

«E il cartello?»

«Adam l’ha scritto ieri.»

«Ieri?»

«Pensava che Ellie potesse entrare senza accorgersi che Ryan si era trasferito.»

«Avrebbe potuto spiegarglielo quando è arrivata.»

«È quello che gli ho detto.»

Ma Adam aveva insistito che fosse tutto sistemato. Quando Ellie si era presentata, Claire aveva notato subito quanto fosse silenziosa. Aveva mangiato a malapena, aveva risposto educatamente alle domande di Ryan e aveva ascoltato senza dire una parola mentre Adam parlava di aiutare suo fratello a trovare lavoro.

Verso le otto Claire aveva sentito Ellie parlare con Adam davanti alla sua ex camera.

«Papà, se non ho più una camera, devo comunque venire qui?»

«Certo che devi venire qui.»

«E allora dove metto le mie cose?»

«Ne abbiamo già parlato.»

«Ma non ho nessun posto dove andare.»

«Ellie, non fare sempre in modo che tutto ruoti intorno a te.»

Claire si era fermata nel corridoio. Aveva già sentito Adam perdere la pazienza, ma l’incertezza di Ellie la preoccupava.

«Non stava discutendo», spiegò Claire. «Stava cercando di capire quale fosse il suo posto.»

Pensai a Ellie che si scusava per aver desiderato il suo letto.

«Che cosa hai fatto?»

«Ho chiesto ad Adam di scendere al piano di sotto.»

In cucina, Adam aveva ammesso che Ellie non aveva mai accettato di cedere la sua camera a Ryan. Aveva detto che pensava di spiegarle tutto al suo arrivo. Quando Claire gli aveva chiesto che cosa le avesse detto prima, lui aveva insistito di aver semplicemente dato per scontato che Ellie avrebbe capito.

Claire aveva proposto di sistemare Ryan nello studio. Adam si era rifiutato. Avevano discusso mentre Ellie sedeva in salotto, guardando a malapena la televisione. Alla fine Ryan era salito di sopra per lasciarli parlare in privato. Per le dieci, Claire aveva deciso che Ellie non avrebbe dovuto passare il fine settimana sentendosi indesiderata.

«Ho detto ad Adam che l’avrei riportata a casa.»

«Ha detto che esageravo.»

«E poi?»

«Ha detto che se Ellie non era capace di sopportare il divano, forse doveva tornare a casa e calmarsi.»

Chiusi gli occhi.

«Quindi lo sapeva?»

«Mi ha detto che l’avevi portata via senza permesso.»

«Sapeva benissimo dove stavamo andando.»

Claire aveva aspettato, sperando che Adam cambiasse idea. Invece lui aveva parlato di nuovo con Ellie ed era tornato insistendo che la sua decisione fosse giusta. Ellie era rimasta lì, con lo zaino stretto contro la pancia. Quando Claire le aveva chiesto se preferiva stare con me, Ellie aveva risposto sottovoce di sì. Claire l’aveva aiutata a raccogliere le sue cose.

«È stato allora che ho tolto il cartello.»

«Perché l’hai messo nella borsa?»

«Pensavo che avessi il diritto di vederlo.»

Si fermò un momento.

«Ma avrei dovuto spiegarti tutto prima.»

«Perché non mi hai chiamata?»

«Ero scossa e pensavo solo a portare Ellie in un posto dove potesse stare comoda. Poi, sulla veranda, ho detto una cosa terribile.»

Rimasi in silenzio.

«Quando ho detto che non sarebbe tornata, intendevo che non sarebbe tornata su quel divano finché Adam non avesse sistemato le cose.»

«Non l’hai spiegato.»

«No. Non l’ho fatto.»

«Ellie pensa che tu non la voglia lì.»

Gli occhi di Claire si riempirono di lacrime.

«Lo temevo.»

Per la prima volta, non riuscii a trovare una risposta rabbiosa. Claire allungò una mano verso la borsa.

«C’è un’altra cosa.»

Aspettai.

«Adam ha detto a Ellie che sarebbe stato temporaneo.»

«Non lo è?»

Claire scosse la testa.

«Ryan non si fermerà per un fine settimana.»

«Per quanto tempo?»

«Adam gli ha promesso almeno sei mesi. Forse anche di più.»

Lanciai un’occhiata verso le scale. Per sei mesi Ellie sarebbe andata in una casa dove ogni adulto aveva una camera da letto e lei no. E Adam pensava che fosse ragionevole.

Adam arrivò alle quattro di quel pomeriggio. Avevo organizzato una visita di Ellie alla sua amica Mia, perché non volevo che sentisse un’altra discussione.

Entrò con un sacchetto della pasticceria che conteneva due girelle alla cannella.

«Per Ellie.»

«Non è qui.»

«Dov’è?»

«Da Mia.»

Posò il sacchetto sul bancone.

«Bene. Magari possiamo parlare senza turbarla.»

«Era proprio l’idea.»

Si appoggiò al frigorifero.

«Claire dice che ha parlato con te.»

«Sì.»

«Naturalmente.»

Il suo tono attirò la mia attenzione.

«Che vuoi dire?»

«Mi sta facendo passare per il cattivo.»

«Adam, hai dato via la camera da letto di Ellie.»

«Ryan aveva bisogno di un posto dove stare.»

«Hai un’altra stanza.»

«È il mio studio.»

«Hai anche una sala da pranzo.»

«Non è questo il punto.»

«Allora spiegamelo.»

Si raddrizzò.

«Mio fratello ha ventisei anni, è disoccupato e sta per perdere il suo appartamento. Ellie qui ha già una camera da letto perfettamente adatta.»

Guardai la mia cucina. La foto di Ellie a scuola era appesa al frigorifero, le sue scarpe da ginnastica erano vicino alla porta e sul bancone c’era un esercizio di ortografia.

«Non è una questione di avere un letto qui.»

«E allora di cosa si tratta?»

«Del fatto che si senta parte della tua casa.»

Adam sospirò.

«Oh, andiamo.»

«Hai chiesto il permesso prima di dare la sua camera a Ryan?»

«Sapevo che avrebbe capito.»

«Non è una risposta.»

«Avevo intenzione di spiegarglielo.»

«Hai detto a Claire che lei aveva accettato.»

Distolse lo sguardo.

«Non volevo un’altra discussione.»

«Con chi?»

«Con tutti. Claire, Ellie, te. Ogni decisione diventa una riunione di comitato.»

Lo fissai.

«Così hai deciso da solo.»

«Ho preso la decisione migliore possibile.»

«Per te.»

«Non è giusto.»

«Ryan ha una camera da letto. Tu tieni il tuo studio. Claire tiene il suo. A Ellie tocca il divano.»

«È qui quattro notti al mese.»

«Eccolo di nuovo.»

«Quattro notti al mese.»

«È quanto spesso sta lì, Nora.»

«Ed è tua figlia tutti i giorni del mese.»

Tacque. Gli mostrai la vecchia foto di Ellie, sei anni, che teneva orgogliosa in mano il cartello fatto da lei per la sua camera.

«Me lo ricordo», disse.

«Hai promesso che quella stanza sarebbe stata sempre sua.»

«Le cose cambiano.»

«Allora spiegale i cambiamenti. Non lasciare che trovi la valigia di qualcun altro in camera sua.»

«Ryan non è un estraneo.»

«Non hai capito il punto.»

Adam si strofinò la fronte.

«I bambini devono capire che non possono sempre ottenere quello che vogliono.»

«E cosa voleva, esattamente, Ellie?»

«La sua camera.»

«No. Voleva sapere se era ancora la benvenuta.»

La sua espressione cambiò.

«Claire l’ha sentita chiedertelo.»

«Ha frainteso.»

«Ellie te l’ha chiesto?»

«Se era la benvenuta.»

«E tu cosa le hai risposto?»

Abbassò lo sguardo.

«Adam.»

«Le ho detto di non fare sempre tutto intorno a sé.»

«Continuava a fare domande mentre stavo cercando di risolvere la situazione di Ryan.»

«Stava chiedendo quale fosse il suo posto in casa tua.»

«Ero sotto pressione.»

«Ha dieci anni.»

«So quanti anni ha mia figlia.»

«Allora ha bisogno di essere rassicurata, non di sentirsi un problema.»

Fece un passo indietro.

«Neanche mettere le sue cose nei sacchi della spazzatura è stato giusto.»

Per un momento sperai che capisse. Invece, indicò il sacchetto della pasticceria.

«Sono venuto per rimediare. Le ho portato qualcosa che le piace. Pensavo di portarla fuori il prossimo fine settimana e spiegarle tutto.»

«Le ridarai la sua camera?»

Non rispose. Lo sapevo già.

«Puoi aiutare Ryan senza far sentire Ellie indesiderata.»

«Non capisci la sua situazione.»

«Forse no. Ma capisco quella di Ellie.»

Guardò l’orologio.

«Non posso continuare così.»

«Allora non farlo.»

Raccolse le chiavi. Sulla soglia si voltò.

«Voglio passare il mio fine settimana con Ellie.»

«Allora dobbiamo discutere di dove dormirà.»

«A casa mia è sempre la benvenuta.»

«Le tue decisioni non glielo stanno dimostrando.»

Se ne andò senza rispondere. Rimasi in cucina finché la sua auto non scomparve in fondo alla strada. Poi mi sedetti e mi premetti uno strofinaccio sul viso mentre scoppiavo a piangere.

Non era la camera in sé a farmi soffrire. Per quattro anni avevo rassicurato Ellie che il divorzio non significava perdere nessuno dei due genitori. Ora temevo che non mi credesse più.

Alle cinque e mezza, Ellie tornò da Mia con un braccialetto dell’amicizia fatto di fili blu e gialli.

«È venuto papà?»

«Era arrabbiato?»

«Era turbato per la situazione.»

«Con me?»

«No, tesoro.»

Un lampo di sollievo le attraversò il viso. Poi chiese:

«Lo zio Ryan è ancora nella mia camera?»

Le dissi la verità.

«Okay.»

Posò il braccialetto sul tavolo.

«Ellie, non devi fingere che per te vada bene.»

«Non sto fingendo.»

Rimase seduta in silenzio per un momento.

«Non gli stavo chiedendo di mandare via lo zio Ryan. Volevo solo sapere dove sarei dovuta andare.»

Mi sedetti accanto a lei. Si appoggiò alla mia spalla e restammo così mentre il crepuscolo calava sulla cucina. Alla fine alzò lo sguardo.

«Sì, tesoro?»

«Se smetto di andare a casa di papà…»

Esitò.

«Secondo te se ne accorgerà?»

La domenica mattina, una versione diversa dei fatti aveva già cominciato a circolare. Lo scoprii quando mi chiamò Helen, la madre di Adam. Dopo il divorzio i nostri rapporti erano rimasti distanti, ma Helen teneva molto a Ellie e di solito la domenica telefonava per chiederle come andava a scuola. Stavolta la sua voce era preoccupata.

«Nora, ho appena saputo cos’è successo.»

Lanciai un’occhiata verso il corridoio. Ellie era di sopra a prepararsi per andare in chiesa con mia sorella.

«Che cosa hai saputo?»

«Che Claire ha cacciato Ellie perché era contrariata per l’arrivo di Ryan.»

«Non è andata così.»

«Adam ha detto che Claire non ha permesso a Ellie di fermarsi a dormire.»

«Ti ha spiegato perché?»

Helen esitò.

«Ha detto che Ellie era contrariata all’idea di dividere la camera con lui.»

«Dividerla?»

«Ryan aveva bisogno di un posto dove stare e, a quanto pare, Ellie non era contenta.»

«Helen, Adam ha dato a Ryan l’intera stanza. Ha detto a Ellie che avrebbe dormito sul divano.»

Seguì il silenzio.

«Adam non me l’ha raccontata così.»

Helen sembrava confusa.

«Ha detto che Ellie faceva i capricci e che Claire aveva perso la pazienza.»

La mia preoccupazione aumentò. Adam non stava soltanto evitando di assumersi le proprie responsabilità: lasciava che la sua famiglia credesse che fosse stata Ellie a causare tutta la discussione.

«Helen, Ellie gli ha chiesto se fosse ancora la benvenuta a casa sua. Sai cosa le ha risposto?»

«Le ha detto di non fare sempre tutto intorno a sé.»

Dopo una lunga pausa, Helen rispose:

«Devo parlare con mio figlio.»

Quando riattaccammo, trovai due messaggi della zia di Adam. In uno si chiedeva come mai Claire trattasse così Ellie. Nell’altro si suggeriva ad Adam di ripensare al suo matrimonio.

Fissai il telefono. Per tre anni avevo creduto che fosse Claire la persona da tenere d’occhio. Ora la si incolpava per aver contestato una decisione che non avrei mai approvato. La chiamai.

«Sapevi che Adam aveva detto a tutti che avevi mandato via Ellie?»

«Sua madre mi ha chiamata ieri sera.»

«La verità.»

«Ti ha creduta?»

«Non ne sono sicura.»

Claire esitò.

«Nora, c’è una cosa che dovresti vedere.»

Un minuto dopo arrivarono degli screenshot.

22:51 — Claire: Porto Ellie da Nora. Non dovrebbe passare il fine settimana a dormire sul divano.

22:54 — Adam: Non dire a Nora che è per via della stanza. La trasformerà in una battaglia per l’affidamento.

22:55 — Adam: Di’ solo che Ellie voleva tornare a casa.

22:57 — Claire: Non mentirò a sua madre.

Rilessi lo scambio più e più volte. Adam sapeva benissimo perché Claire avesse riportato Ellie a casa. Eppure, poco dopo, mi aveva telefonato dando la colpa a lei. Gli scrissi.

«Tua madre e tua zia mi hanno contattata. Smettila di dire a tutti che Ellie si è comportata male o che Claire l’ha cacciata. Sai cos’è successo.»

La sua risposta arrivò subito.

«Sono cose che riguardano me e Claire.»

«No, Adam. Riguardano Ellie.»

«Voi due mi state facendo passare per un mostro.»

Fissai lo schermo. Ogni volta che qualcuno metteva in discussione il comportamento di Adam, lui sembrava preoccuparsi più delle critiche che di ciò che provavano gli altri. Non risposi.

Verso mezzogiorno Claire mi chiamò di nuovo.

«Ryan vorrebbe parlarti.»

«Ha saputo cosa ha detto Adam a Ellie.»

Accettai. Ryan sembrava nervoso.

«Ciao, Nora. Non sapevo niente di tutto questo.»

«Che cosa ti ha detto Adam?»

«Che Ellie era più grande e usava a malapena la stanza. Ha detto che era d’accordo che restassi.»

Lanciai un’occhiata al sacco della spazzatura ripiegato vicino alla lavanderia.

«Gliel’hai chiesto?»

La sua voce si addolcì.

«Avrei dovuto.»

Ryan spiegò che Ellie era sembrata confusa quando lo aveva trovato al piano di sopra. Aveva pensato che semplicemente non si fosse accorta del suo arrivo.

«Nessuno gliel’aveva detto», dissi.

«Adesso l’ho capito.»

Fece una pausa.

«Mi sono offerto di dormire nello studio. Non mi serve una camera tutta per me.»

«Che cosa ha detto Adam?»

«Che andava tutto bene.»

Sospirai.

«Sposto le mie cose. Non gli ho mai chiesto di prendere la sua stanza.»

«Grazie per avermelo detto.»

«E Nora?»

«Sì?»

«Per favore, di’ a Ellie che mi dispiace. Avrei dovuto parlarne con lei.»

Dopo la telefonata rimasi seduta in silenzio. Ryan aveva ventisei anni, era disoccupato e aveva bisogno di un aiuto temporaneo. Accettare un posto dove stare non lo rendeva irragionevole. Ma la decisione di Adam aveva lasciato Ryan in preda ai sensi di colpa, Claire ingiustamente accusata ed Ellie incerta sul proprio posto in famiglia.

E tutto perché lui non aveva voluto spostare la scrivania.

Quel pomeriggio scrissi ad Adam.

«Prima di un altro pernottamento, Ellie ha bisogno di una sistemazione adeguata per dormire. Non ti impedisco di vederla. Potete continuare a incontrarvi di giorno mentre troviamo una soluzione.»

Aggiunsi che, se non fossimo riusciti a risolvere le divergenze, avremmo potuto ricorrere alla mediazione prevista dal nostro accordo genitoriale.

Adam mi chiamò immediatamente.

«Mi stai minacciando con il tribunale?»

«Ti sto chiedendo di collaborare.»

«È mia figlia.»

«Allora ascoltala quando dice che sta male.»

«Le stai insegnando che può ottenere tutto quello che vuole rifiutandosi di venire da me.»

«No. Le sto insegnando che può esprimere il proprio disagio senza fingere che vada tutto bene.»

Tacque. Alla fine disse:

«Va bene. Troveremo una soluzione.»

Pensai che la questione fosse chiusa. Un’ora dopo mi scrisse Claire.

«Adam dice che rimetterà a posto la stanza di Ellie.»

Mi sentii sollevata. Forse finalmente aveva capito. Poi arrivò un altro messaggio.

«Ma dice che Ellie gli deve delle scuse per averne fatto un problema così grosso.»

Guardai al piano di sopra. Ellie era seduta in mezzo ai suoi animali di peluche e fingeva di mandare avanti un piccolo ambulatorio. Aveva solo dieci anni. Le avevano assegnato la stanza senza dirle nulla, avevano ignorato le sue preoccupazioni e impacchettato le sue cose. E Adam era ancora convinto che dovesse scusarsi.

Il mercoledì successivo Adam mi mandò sei foto. La camera di Ellie sembrava quasi identica a prima. La libreria bianca era appoggiata alla parete, la scrivania stava sotto la finestra e il letto era coperto dalla trapunta gialla. Anche l’insegna di legno che aveva dipinto a sei anni era tornata sulla porta.

Il suo messaggio diceva:

«Ecco. È tornato tutto alla normalità.»

Fissai quelle parole. Normalità. Come se rimettere a posto i mobili potesse restituire all’istante la sicurezza a Ellie.

Dopo cena le mostrai le foto. Le osservò in silenzio.

«Quella è la tua stanza.»

«Come ti senti?»

Alzò le spalle. Poi chiese:

«Papà l’ha fatto perché gli mancavo?»

«Sono sicura che gli manchi.»

«Ma l’ha fatto perché tutti si sono arrabbiati con lui?»

Non potevo sapere quali fossero le sue ragioni.

«È una cosa che puoi chiedergli.»

Riguardò le foto.

«Lo zio Ryan è dovuto andare via?»

«No. Sta nello studio.»

«Papà ha ancora un posto dove lavorare?»

«Ha spostato la scrivania al piano di sotto.»

Ellie aggrottò la fronte.

«Poteva farlo?»

«A quanto pare.»

Mi restituì il telefono.

«Non so se voglio dormire lì.»

«Non dobbiamo decidere oggi.»

Sembrò sollevata.

Sabato incontrammo Adam in un parco vicino alla biblioteca. L’aria era fresca, ma lì vicino giocavano dei bambini. Adam aspettava a un tavolo da picnic. Quando vide Ellie, si alzò.

«Ehi, tesoro.»

«Ciao, papà.»

Aprì le braccia. Lei esitò, poi gli diede un breve abbraccio. Rimasi lì vicino. Adam aveva accettato di vederla di giorno e aveva promesso di non insistere sui pernottamenti.

Le tirò fuori una sedia.

«Ho sistemato la tua stanza.»

«Ho visto.»

«Adesso Ryan è nello studio.»

«Me l’ha detto la mamma.»

Sorrise, incerto.

«Quindi è tutto a posto.»

Ellie studiò il tavolo. Quando rimase in silenzio, Adam mi lanciò un’occhiata. Non dissi nulla.

«Non sei contenta?» le chiese.

«Un po’.»

«Un po’?»

«Papà.»

«Posso chiederti una cosa?»

«Certo.»

Si attorcigliò la manica della giacca.

«Perché non mi hai chiesto niente prima di dare la mia stanza allo zio Ryan?»

Adam si appoggiò allo schienale.

«Ryan stava passando un brutto periodo, tesoro.»

«Aveva bisogno di un posto dove stare.»

«Lo so anch’io.»

«Pensavo che avresti capito.»

Ellie lo guardò dritto negli occhi.

«Ho dieci anni.»

Adam sbatté le palpebre.

«Lo so che hai dieci anni.»

«Allora perché ti aspettavi che capissi tutto da sola?»

Per una volta non ebbe una risposta pronta.

Ellie continuò.

«Non sapevo dove fossero i miei libri. Non sapevo dove avrei dormito. Pensavo che forse non dovessi più venire.»

La sua espressione cambiò.

«Ellie, non ho mai detto che non potessi venire a trovarci.»

«Hai detto che non avevo bisogno di una stanza.»

«È diverso.»

«A me è sembrata la stessa cosa.»

Adam guardò me. Rimasi in silenzio, lasciando che Ellie finisse.

«Ti ho chiesto se dovevo continuare a venire, e tu ti sei arrabbiato.»

«Non ero arrabbiato con te.»

«Sembravi arrabbiato.»

Si sfregò il collo.

«Avevo un sacco di cose per la testa.»

«Anch’io.»

La sua risposta semplice sembrò lasciarlo senza parole. Guardò le proprie mani e calò un lungo silenzio. Infine parlò.

«Hai ragione.»

Ellie aspettò.

«Volevo aiutare Ryan», continuò Adam. «Ma non ho pensato a come ti saresti sentita.»

«Non me l’hai chiesto.»

«E hai detto che ero egoista.»

Lui annuì.

«L’ho detto.»

Gli occhi di Ellie si riempirono di lacrime.

«Non volevo esserlo.»

«Allora perché l’hai detto?»

L’espressione di Adam si addolcì.

«Perché ero frustrato e ho detto una cosa che non avrei dovuto dire.»

Si sporse in avanti.

«Mi dispiace, Ellie. Ho sbagliato a dare via la tua stanza senza chiedertelo, e ho sbagliato a parlarti in quel modo.»

Lei lo guardò attentamente.

«E tu non mi devi delle scuse», aggiunse.

Un senso di sollievo mi pervase. Non sistemava tutto. Ma per la prima volta Adam ammetteva di aver sbagliato senza insinuare che qualcun altro fosse responsabile delle sue scelte.

Ellie si asciugò la guancia.

«Lo zio Ryan è arrabbiato con me?»

«Perché ha dovuto trasferirsi nello studio?»

«Ryan è un adulto. Trovargli un posto comodo dove stare è una mia responsabilità.»

«Lo sto anche aiutando a trovare un posto tutto suo, quando sarà pronto. Non devi preoccupartene.»

Ellie lanciò un’occhiata al parco giochi.

«Posso chiederti un’altra cosa?»

«Certo.»

«Se lo zio Ryan avrà di nuovo bisogno della mia stanza, gliela darai?»

Adam fece per rispondere, poi si fermò. Riuscivo quasi a immaginare i soliti discorsi sull’importanza di capire le situazioni difficili e di fare sacrifici. Ma stavolta scelse diversamente.

«No. La tua stanza è tua.»

«Anche se lui avrà ancora bisogno di aiuto?»

«Anche in quel caso.»

«Anche quando ci sono così poco?»

Ellie abbassò lo sguardo. Per la prima volta quella mattina sembrò tranquilla. Dopo un po’, Adam propose di fare una passeggiata fino allo stagno. Ellie accettò e io li guardai dai tavoli da picnic.

Si fermarono vicino all’acqua, dove Adam indicò qualcosa che si muoveva tra le canne. Ellie si sporse per guardare meglio. Poi rise, piano ma di cuore.

Quando tornarono, Adam le chiese del fine settimana successivo.

«Forse», rispose Ellie.

«Va bene.»

«Però non mi fermo a dormire.»

Lui lanciò un’occhiata a me e io annuii. Era un passo avanti.

Prima di andarsene, Adam si accovacciò accanto a lei.

«Vuoi che la tua stanza resti esattamente com’è?»

«Nessuno sposterà le tue cose.»

Ellie lo scrutò in viso.

«Anche quando non ci sono nei fine settimana?»

Adam rimase in silenzio.

Parte 3: Una stanza che restava sua

Credo che quello sia stato il momento in cui finalmente capì. Ellie non aveva mai desiderato soltanto una camera da letto. Aveva bisogno di sapere che nella sua vita c’era ancora un posto per lei, anche quando non era lì fisicamente.

Una settimana dopo, Claire chiese di venire a trovarci.

«Vorrei parlare con Ellie, se per voi va bene.»

Lo chiesi a mia figlia. Dopo averci pensato, Ellie accettò.

«Puoi restare con noi?»

Claire venne domenica pomeriggio senza regali né fiori. Si sedette semplicemente con noi al tavolo della cucina. Per un momento nessuno parlò.

Poi Claire cominciò.

«Ellie, ti devo delle scuse.»

Ellie parve sorpresa.

«Per cosa?»

«Per averti aiutata a fare i bagagli senza chiedertelo. Tuo padre mi aveva detto che eri d’accordo, ma avrei dovuto chiedertelo.»

Ellie annuì.

«E mi dispiace per quello che ti ho detto quando ti ho riportata a casa.»

L’espressione di Ellie cambiò.

Claire intrecciò le mani.

«Quella sera ce l’avevo con tuo padre. Pensavo che portarti qui ti avrebbe fatta sentire a tuo agio.»

«Perché non volevo dormire sul divano?»

«Perché meritavi di poter scegliere.»

Ellie abbassò lo sguardo.

«Perché hai detto che non sarei più tornata?»

«Perché ero arrabbiata e non mi sono spiegata bene.»

«Intendevo che non ti avrei chiesto di tornare per dormire su quel divano, facendo finta che non fosse successo niente.»

«Ma non hai detto questo.»

La voce di Claire si addolcì.

«Capisco perché quelle parole ti abbiano fatto sentire indesiderata.»

Gli occhi di Ellie si riempirono di lacrime.

«Pensavo che non mi volessi più.»

Claire sembrò molto preoccupata. Ma non cercò di toccare Ellie né si aspettava che la rassicurasse. Le rispose con dolcezza.

«Mi dispiace averti fatta sentire così.»

«Pensavo che forse si fossero stancati tutti di me.»

In cucina calò il silenzio.

«No, tesoro», disse Claire.

«Lo so che non sono lì spesso.»

«Questo non ti rende meno importante.»

«Non voglio creare problemi.»

«Non stavi creando problemi.»

Claire si sporse in avanti.

«Hai fatto una domanda ragionevole. Tuo padre avrebbe dovuto ascoltarti, e io avrei dovuto spiegarti che ti stavo aiutando, non mandando via.»

Ellie rifletté sulle sue parole.

«Vuoi ancora che venga a trovarti?»

«Certo.»

«Anche quando papà lavora?»

Claire sorrise.

«Soprattutto allora. Ho bisogno di qualcuno che non si lamenti quando metto l’ananas sulla pizza.»

Ellie rise piano.

«È perché mi lasci toglierlo.»

«E poi mangio il tuo.»

La tensione finalmente si allentò.

Claire mi guardò e io annuii. C’era anche qualcosa di cui dovevo assumermi la responsabilità.

«Ellie, mi dispiace per come ho reagito quella sera.»

Lei aggrottò la fronte.

«Tu?»

«Mi sono arrabbiata prima di aver capito tutto. Ho parlato bruscamente a Claire davanti a te.»

«Ma pensavi che mi avesse mandata via.»

«Sì. Ma avrei dovuto prima ascoltare.»

Ellie guardò prima una, poi l’altra.

«Quindi eravate tutti arrabbiati con tutti?»

Claire e io ci scambiammo un’occhiata. Risi piano.

«Più o meno.»

Ellie sospirò.

«Gli adulti sono strani.»

«Hai perfettamente ragione.»

Continuammo a parlare per altri venti minuti. Ellie ci raccontò del suo ultimo libro e di un progetto scolastico. Quando salì al piano di sopra a prendere il libro, Claire si rivolse a me.

«Grazie per avermi lasciato venire.»

«Sono contenta che tu sia venuta.»

Lanciò un’occhiata verso le scale.

«Credeva davvero che non la volessimo.»

«Avrei dovuto spiegarglielo prima.»

«E io avrei dovuto ascoltare, sul portico.»

Per tre anni avevo trattato Claire come se fosse in competizione con me per il posto che occupavo nella vita di Ellie. Non eravamo state d’accordo sui compleanni, sulle attività scolastiche e sulle normali scelte educative. A volte Adam peggiorava le cose raccontando a ciascuna di noi una versione diversa della stessa conversazione.

Ma, seduta con lei quel pomeriggio, cominciai a vederla sotto una luce diversa. Non cercava di prendere il mio posto. Voleva essere un’altra adulta affidabile nella vita di Ellie. Ero stata così impegnata a difendere il mio ruolo che a volte avevo frainteso il suo.

«Probabilmente non saremo d’accordo su tutto», ammisi.

«Probabilmente no.»

«Ma possiamo smettere di presumere il peggio.»

«Mi piacerebbe.»

Ci accordammo di parlarci direttamente delle questioni importanti che riguardavano Ellie. Niente più informazioni affidate ad Adam perché le riferisse. Niente più supposizioni. E niente più Ellie messa in mezzo agli adulti.

Due giorni dopo, Helen mi chiamò.

«Adam ha parlato con me.»

«Ha ammesso di aver deciso di dare la camera da letto a Ryan.»

«E Claire ha riportato Ellie a casa perché non era d’accordo.»

«Esatto.»

Helen sospirò.

«Si è scusato per quello che ci aveva raccontato.»

Ne rimasi sorpresa. Adam sapeva chiedere scusa, ma di solito lo faceva solo in privato. Stavolta aveva corretto la versione dei fatti con quei parenti che avevano sentito quella originale. Era un progresso significativo.

Venerdì Ellie stava facendo i compiti quando il telefono vibrò. Adam le aveva scritto:

«Ti andrebbe di venire domani? Solo per pranzo. Niente pernottamento, a meno che tu non lo voglia.»

Ellie lesse il messaggio due volte, poi me lo mostrò.

«Ti va di andare?» le chiesi.

«Credo di sì.»

Cominciò a scrivere una risposta, poi la cancellò.

«Prima di decidere, posso controllare una cosa?»

La mattina dopo accompagnai Ellie a casa di Adam. Non ci entravo da mesi. Di solito ci scambiavamo Ellie sul vialetto, ma stavolta lei voleva che le restassi accanto. Adam aprì la porta prima ancora che raggiungessimo il portico.

Mi sorrise.

«Entrate.»

La casa profumava di zuppa di pomodoro. Claire stava preparando toast al formaggio in cucina. Salutò Ellie con calore e sorrise a me. Le scarpe di Ryan erano accanto alla scala e la sua giacca era appesa vicino all’ingresso. La casa era più o meno come l’avevamo lasciata, e questo contava. Ellie non aveva mai voluto che Ryan se ne andasse. Aveva solo bisogno di sapere che aiutarlo non le sarebbe costato il suo posto.

«Posso salire?» chiese.

«Certo», rispose Adam.

Lei mi guardò, così la seguii. In cima alle scale Ellie si fermò. La porta della sua camera era chiusa e sopra vi era appeso il cartello di legno che aveva dipinto a sei anni.

Uno degli angoli era leggermente storto. Adam si era offerto di raddrizzarlo anni prima, ma Ellie lo preferiva così. Allungò una mano e sfiorò delicatamente il cartello. Poi aprì la porta.

Le pareti gialle non erano cambiate. La libreria bianca era accanto alla finestra e le stelle di carta sopra il letto erano appese esattamente dove le aveva messe lei. Alcuni scaffali erano vuoti e nell’armadio c’erano meno vestiti. Ma quella era di nuovo la sua camera.

Adam aspettava in corridoio.

«Non sapevo cosa volessi riportare, così ho lasciato un po’ di spazio.»

Ellie si sedette sul letto. Dopo un momento guardò la scrivania.

«Dov’è il computer dello zio Ryan?»

«In ufficio.»

«E il tuo?»

«Al piano di sotto.»

Adam si appoggiò allo stipite.

«Ryan sta cercando un appartamento. Fino ad allora, resterà in ufficio.»

«Gli piace?»

«Dice che il materasso è comodo.»

Ellie sorrise appena. Poi si guardò intorno.

«Papà?»

«Posso tenere la mia camera anche se il prossimo fine settimana non resto a dormire?»

«O quello dopo?»

Lo studiò attentamente.

«E se non volessi dormire qui per molto tempo?»

Adam entrò nella stanza.

«Allora ci prenderemo tutto il tempo che serve.»

«Non ti arrabbierai?»

Gli scrutò il viso.

«Ti ho fatto sentire come se questa non fosse più casa tua. Ho sbagliato.»

Ellie abbassò lo sguardo.

«Ho ancora un po’ paura.»

«Non voglio tornare e scoprire che è sparito di nuovo tutto.»

Adam si sedette sulla sedia della scrivania, lasciandole spazio.

«Capisco.»

«Davvero?»

«Pensavo che rimettere a posto la tua camera avrebbe risolto tutto. Ma ora capisco che devi poterti fidare del fatto che non succederà più.»

Ellie rimase in silenzio.

«Non posso farti credere alle mie parole oggi. Devo dimostrartelo col tempo.»

Per la prima volta, le sue parole suonarono come una vera comprensione.

Ellie si alzò e andò alla libreria. Prese un libro su una bambina che salvava cani randagi, lo aprì alla pagina segnata dal suo vecchio segnalibro, poi lo rimise a posto.

«Va bene cosa?» chiese Adam.

«Voglio restare a pranzo.»

Lui sorrise.

«Però dopo torno a casa con la mamma.»

«Va bene.»

Ellie si voltò verso di me.

«Per te va bene?»

Quel pomeriggio la lasciai lì. Non perché credessi che all’improvviso fosse diventato tutto perfetto, ma perché Ellie aveva scelto di restare e Adam aveva rispettato la sua decisione.

Alle sei tornai a prenderla. Ellie mi corse incontro tenendo in mano un disegno fatto con Claire. Rappresentava un cane con gli occhiali da sole. A quanto pare, avevano passato il pomeriggio a discutere se ai cani piacesse portarli. Ellie sosteneva di sì. Claire non era d’accordo, mentre Adam, saggiamente, si era tenuto fuori dalla discussione.

Durante il viaggio verso casa, Ellie mi raccontò tutto. Ryan si era scusato per aver preso la sua camera. Adam le aveva chiesto che tende le sarebbe piaciuto avere. Claire aveva bruciato un toast al formaggio e aveva dato la colpa ai fornelli. Poi Ellie si fece silenziosa.

«Credo di voler andare da papà il prossimo fine settimana.»

«Solo di giorno. Niente pernottamento.»

«Mi sembra una buona idea.»

Si appoggiò allo schienale.

«Forse il fine settimana dopo potrei fermarmi a dormire.»

«Puoi decidere quando ti sentirai pronta.»

Nelle settimane successive, le cose migliorarono lentamente. Non ci furono regali esagerati né vacanze a sorpresa. Adam cominciò semplicemente a impegnarsi con costanza. Chiamava quando diceva che avrebbe chiamato, chiedeva a Ellie cosa avesse in programma per il fine settimana e accettava le sue decisioni sui pernottamenti. Soprattutto, la sua camera rimase intatta.

Un pomeriggio mi chiamò per parlare dell’acquisto di una libreria più grande.

«Secondo te a Ellie piacerebbe che le spostassi i mobili?»

«Credo che dovresti chiederlo a lei.»

Fece una pausa. Poi rise piano.

«Giusto. Hai ragione.»

Era un piccolo cambiamento, ma importante.

Anche Claire e io imparammo a comunicare meglio. Ogni tanto eravamo ancora in disaccordo. Lei preferiva porre limiti più severi al tempo trascorso davanti agli schermi, mentre io pensavo che si preoccupasse troppo dei compiti da fare la domenica. Ma i normali disaccordi non si trasformavano più in gare a chi l’aveva vinta.

Ellie sembrava più felice. Parlava della casa di suo padre senza prima controllare la mia reazione. Mi raccontava della cucina di Claire, di Ryan che aveva trovato un altro lavoro e dell’enorme castello di cartone che Adam l’aveva aiutata a costruire per la scuola.

Circa un mese dopo quel terribile venerdì sera, Ellie chiese di trascorrere un intero fine settimana con suo padre. Le preparai la borsa per la notte: pigiama, spazzolino da denti, vestiti puliti e il suo cuscino blu preferito. Quando arrivammo, Adam era sul portico accanto a Claire. Ellie scese dall’auto e mi abbracciò.

«Ci vediamo domenica.»

«Divertiti, tesoro.»

Guardò la casa, poi corse dentro. Adam prese la sua borsa e la seguì. Per un momento ripensai alla sera in cui Claire l’aveva riportata da me: il pigiama, il sacco nero dell’immondizia, l’incertezza sul volto di Ellie mentre stava sul mio portico. Ricordai che mi aveva chiesto se suo padre si sarebbe accorto che aveva smesso di andarlo a trovare.

Ora stava entrando in casa sua perché desiderava davvero esserci. Non perché temesse di deluderlo. Quella differenza contava.

Domenica pomeriggio, Ellie uscì portando con sé soltanto un piccolo zaino.

«Dov’è il tuo borsone per la notte?» chiesi.

«Dentro.»

«Te ne sei dimenticata?»

«No.»

Salì in macchina.

«Ellie, dove sono i tuoi vestiti?»

«Da papà.»

«Tutti?»

«Solo quelli che mi servono lì.»

Sorrisi.

«E il tuo cuscino?»

«Sul mio letto.»

Esitai.

«Hai lasciato il tuo cuscino blu?»

«Sei sicura?»

Mi guardò perplessa.

«Mamma, adesso posso lasciare lì le mie cose.»

Deglutii.

«Certo che puoi.»

Si allacciò la cintura di sicurezza. Poi aggiunse con noncuranza:

«Papà ha detto che non devo portare via tutto ogni volta che me ne vado.»

Mi voltai verso il parabrezza. Per un momento non riuscii a parlare.

Perché era proprio questo che aveva ferito di più Ellie. Non aver perso soltanto la sua cameretta gialla. Non il divano. E nemmeno il fatto di aver trovato le sue cose impacchettate. Era l’incertezza di sapere se avrebbe avuto ancora un posto nella casa di suo padre ogni volta che fosse tornata. Per settimane si era tenuta dentro quella preoccupazione, in silenzio. Ora, finalmente, poteva deporre almeno una parte di quel peso.

Misi in moto.

«Hai passato un bel fine settimana?»

«Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più?»

Ci pensò un momento.

«Fare i pancake con papà.»

«Dev’essere stato divertente.»

«Ha bruciato i primi tre.»

Risi.

«Certo che sì.»

Ellie sorrise e guardò le case scorrere fuori dal finestrino. Qualche minuto dopo parlò di nuovo.

«Sono contenta di avere ancora due case.»

La guardai nello specchietto retrovisore.

«Anch’io, tesoro.»

Sorrise e tornò a guardare fuori dal finestrino.

Non le dissi quanto fosse stato difficile dare un’altra possibilità ad Adam, né quanto avessi temuto che potesse deluderla ancora. Non le dissi quanto Claire mi avesse sorpresa. La donna che un tempo avevo considerato una rivale era stata la prima adulta a mettere in discussione la decisione che aveva fatto sentire Ellie indesiderata.

Erano questioni che spettava agli adulti risolvere. Ellie non doveva portarsele sulle spalle. Aveva già portato abbastanza.

Mia figlia, finalmente, sentiva di avere di nuovo due case. Non solo perché suo padre le aveva restituito la cameretta, ma perché stava imparando qualcosa che ogni bambino merita di sapere.

Lì aveva il suo posto, anche quando non era a casa.

Avvertenza: questa storia è un’opera di fantasia ispirata a temi di vita reale. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi sono stati romanzati; ogni somiglianza con persone reali è puramente casuale. Le immagini hanno esclusivamente scopo illustrativo.



