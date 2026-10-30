Amici anticipazioni 1° novembre 2026, classifiche, ospiti e sfide immediate





Tutti i dettagli sulla quarta puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi





Domenica 1° novembre va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:00 circa, un nuovo appuntamento pomeridiano con il talent show Amici di Maria De Filippi. Alla conduzione del programma torna Maria De Filippi, affiancata in studio dai responsabili artistici e coach incaricati di seguire i propri allievi per l’intero arco della trasmissione. I professori presenti per il canto sono Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay, mentre per il ballo partecipano Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini e Alessandra Celentano.

Tra le novità principali della quarta puntata figura una proposta avanzata da Alessandra Celentano e approvata da tutti i responsabili artistici a eccezione di Amadeus. La maestra ha suggerito di introdurre una sfida immediata per i concorrenti che si posizionano agli ultimi posti delle classifiche settimanali, mettendo così a rischio la loro permanenza nella scuola. La trasmissione, oltre alla messa in onda televisiva, è visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nel corso della puntata del 1° novembre i concorrenti si sono esibiti nelle consuete gare settimanali, valutate da giudici esterni d’eccezione. Per la sezione canto e per la sezione ballo, i voti alle performance sono stati assegnati dal dj Gabry Ponte e dal ballerino Giuseppe Giofrè, vincitore del talent nel corso dell’undicesima edizione. Per quanto riguarda il canto, la vincitrice del primo posto in classifica è Aura, la quale ha ottenuto come premio un kit con strumenti utili per registrare i propri inediti.

L’allieva ha interpretato il brano Je so pazzo, ricevendo numerosi complimenti dai giudici perché ritenuta molto credibile, capace di mantenere intatto il blues di Pino Daniele e visibilmente divertita. Sempre nella stessa categoria, Saitta ha cantato Another love e ha ricevuto apprezzamenti per la qualità della sua scrittura e per le doti da autore. I cantanti Jed si sono esibiti sulle note di Se bruciasse la città, ottenendo giudizi positivi per l’ottima sintonia vocale, mentre Rudy Zerbi si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi in saletta.

Kashmere ha portato sul palco un medley composto tra gli altri da Nastro rosa e Disco inferno; l’idea è piaciuta a Gabry Ponte, mentre Zerbi ha espresso disaccordo ritenendo che i due brani non si fondessero bene insieme. Paulo ha cantato un brano in spagnolo, ricevendo i complimenti per il forte carisma, sebbene sia stato invitato a inserire maggiormente il proprio mondo personale all’interno dell’interpretazione.

Nicolò ha eseguito Feeling good di Michael Bublè; i giudici hanno lodato la sua impeccabile intonazione, sottolineando tuttavia la necessità di metterci qualcosa di personale per far emergere chiaramente la sua identità artistica. Per quanto concerne la categoria del ballo, a trionfare al primo posto è stata Charli, la quale si è aggiudicata la possibilità di trascorrere una giornata intera a Parigi insieme a un importante coreografo.

La concorrente ha ballato sulle note di Guarana, dimostrando di non perdere mai l’espressività nonostante indossasse una fascia davanti agli occhi, e ricevendo incoraggiamenti sul suo potenziale futuro come ballerina. Benedetta ha eseguito un passo a due neoclassico insieme a Francesco; nonostante qualche piccola imprecisione segnalata dalla maestra Celentano, la performance è stata giudicata molto positivamente.

Anna A. si è esibita in un passo a due con Simone Nolasco, preceduto dalla dimostrazione di quest’ultimo insieme a Elena D’Amario. Alla ballerina è stato riconosciuto un buon potenziale, pur evidenziando margini di miglioramento nell’interpretazione. Durante la discussione è emerso anche il suo rapporto complesso con il proprio corpo; Ambra Angiolini ha sottolineato come l’allieva abbia superato una prima fase mettendosi alla prova con un pantalone e affrontando una coreografia lontana dalle sue corde, mentre Samurai Jay l’ha definita una bellissima ragazza invitandola a vivere serenamente il percorso.

Sul fronte delle discipline sportive, Gabriele ha affrontato e sconfitto uno sfidante in un match di pugilato strutturato in tre round, commentato da un giornalista del settore, controllato da un arbitro donna e supervisionato da tre giudici. Il primo round è stato vinto da Gabriele per due a uno, il secondo si è chiuso in sostanziale parità e il terzo ha visto nuovamente la vittoria di Gabriele, permettendogli di conservare il proprio banco nella scuola.

La nuova regola proposta da Alessandra Celentano ha subito trovato applicazione per gli ultimi classificati delle gare di canto e ballo. In ultima posizione si sono piazzati rispettivamente Anna e Nicolò, costretti ad affrontare sfide immediate per evitare l’eliminazione definitiva. La sfida di ballo di Anna è stata giudicata da Garrison Rochelle, che ha visto la concorrente scontrarsi contro lo sfidante Alessandro. Molto tesa durante la prova, Anna ha ballato sulle note di Material Love, mentre Alessandro si è esibito su Pray.

Garrison ha evidenziato la bellissima presenza scenica della titolare, consigliandole tuttavia di legare con maggiore fluidità i movimenti, e alla fine l’esito ha premiato Anna. La sfida di canto di Nicolò è stata invece valutata dal Maestro Adriano Pennino e ha visto il cantante opporsi a Davide. Entrambi i concorrenti hanno presentato il proprio inedito. Nicolò è uscito vincitore dal confronto poiché il suo brano è stato ritenuto più efficace grazie a una linea melodica superiore, nonostante lo sfidante godesse di una bellissima voce, di una buona tecnica e di una notevole precisione vocale, penalizzata però da un inedito più debole.

Al termine di tutte le sfide nessuno dei concorrenti è stato eliminato dalla scuola, sebbene la proposta della maestra Celentano abbia dato una forte scossa e inserito molta tensione all’interno della classe di Amici 26. Nel corso della puntata si sono svolti anche i confronti al televoto tra cantanti e ballerini, senza passare attraverso le classifiche tradizionali delle esibizioni in studio. Anna M. ha ballato sulle note di una canzone in spagnolo, ricevendo i complimenti ironici e di stima da parte della Celentano per essere diventata Campionessa del mondo.

Loro si è esibito ballando su Una cotta per te di Sayf, ottenendo l’apprezzamento di Ambra Angiolini, che si è detta emozionata dalla prova, ribaltando il giudizio precedente in cui evidenziava la mancanza di trasporto emotivo nella danza dell’allievo. Al televoto si sono confrontati anche Andrea, Shari e Tiaso, mentre i cantanti hanno proposto i loro brani inediti. Ampio spazio è stato riservato ai compiti assegnati dai professori, con particolare attenzione alla situazione di Riccardo.

Il ballerino della squadra di Lorella Cuccarini, classificatosi all’ultimo posto la settimana precedente, si è esibito nuovamente su una coreografia complessa espressamente assegnatagli da Alessandra Celentano. La prova dimostrativa era stata eseguita in precedenza da Francesco sulle note di Back to black, ottenendo grandi elogi dalla Celentano per la qualità di gambe e piedi.

Al termine della propria esibizione, Riccardo non ha ottenuto la sufficienza da Lorella Cuccarini, nonostante il grande impegno profuso e il lavoro svolto durante la settimana in sala prove. La Celentano gli ha attribuito un voto pari a due, riconoscendo i progressi sul movimento e sull’espressività ma giudicando disastrosa la tecnica. Di conseguenza, a causa dell’insufficienza decretata dalla sua responsabile artistica, la maglia del ballerino è rimasta sospesa.

La conduttrice Maria De Filippi ha inoltre mostrato un filmato inedito in cui la maestra Celentano entrava in sala prove commentando duramente il lavoro del ragazzo, definendolo prima maluccio, poi peggio di prima e infine un disastro. Nel filmato Riccardo si è rivolto alla professoressa utilizzando il pronome quella e lamentandosi del fatto che la docente puntasse a metterlo in difficoltà in puntata, atteggiamento che non è passato inosservato.

La puntata è stata arricchita dalla presenza in qualità di ospite musicale di Giordana Angi, la quale proprio venerdì 30 ottobre ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Piccole cose, brano che anticipa il Piano Piano Live Tour previsto per il 2027. Nel corso del pomeriggio è stato trasmesso anche un blocco di Intrattenimento e gossip curato da Maria De Filippi, durante il quale sono stati mostrati filmati divertenti con le espressioni e le reazioni di Aura durante le esibizioni dei compagni.

I ragazzi hanno inoltre risposto ad alcune domande personali reciproche: Paolo ha dichiarato di aver legato maggiormente con Benedetta, la quale ha rivelato di pensare alla propria nonna nei momenti di sconforto. Alex ha domandato a Clara come sia stato mollare tutto per seguire i propri sogni, e la cantante ha spiegato che inizialmente tutto sembrava perfetto, salvo poi fare i conti con i numerosi sacrifici e le giornate difficili.

Shari ha raccontato di aver legato di più con Tiaso, conoscendosi sin dai tempi dei casting, mentre Paulo ha chiesto a Charli con chi avesse stabilito il legame più forte, ricevendo come risposta il nome di Benny. Il racconto della giornata televisiva evidenzia la crescita e le difficoltà dei giovani allievi all’interno della scuola più famosa d’Italia, offrendo al pubblico un quadro completo delle dinamiche artistiche e personali che caratterizzano questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ogni settimana.

In questo contesto di grande impegno e di studio quotidiano, gli allievi continuano a preparare le coreografie e i brani musicali assegnati dai rispettivi professori della scuola. La presenza dei giudici esterni garantisce una valutazione imparziale e tecnica delle performance proposte nel corso del programma televisivo domenicale. Le dinamiche all’interno della casetta e delle sale prova offrono ulteriori spunti di riflessione sul percorso di maturazione artistica dei concorrenti di questa edizione.

Le lezioni con i coach rappresentano un momento fondamentale per superare i propri limiti tecnici ed espressivi, come dimostrato dai continui confronti e dalle verifiche settimanali volute dai docenti di canto e ballo. La trasmissione prosegue così il suo cammino nel pomeriggio domenicale di Canale 5, confermandosi come uno dei programmi di Intrattenimento più seguiti dal pubblico televisivo italiano e offrendo costantemente nuove occasioni di visibilità ai giovani talenti emergenti nel panorama musicale e coreutico nazionale.



