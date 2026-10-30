Il vicino fa parcheggiare nel mio vialetto: chiudo il cancello





Dall’interno del furgone scese un uomo tarchiato con un berretto di lana calato sugli occhi, che non aveva nulla a che fare con gli abiti eleganti e i profumi costosi del resto degli invitati. Teneva in mano una cartellina rigida di plastica e si guardava attorno come un animale in trappola. Bruno si voltò di scatto verso di lui, facendogli un cenno disperato con la mano per intimargli di risalire a bordo, ma era troppo tardi: i fari





blu di due pattuglie della gendarmeria illuminarono la curva della provinciale, riflettendosi sul bagnato della strada. Non avevo chiamato solo la gendarmeria locale per un divieto di sosta. Due ore prima, quando ero rientrata e avevo visto quel furgone entrare per primo nel mio terreno scortato proprio dall’auto di Bruno, avevo notato che stavano scaricando scatoloni di cartone sigillati all’interno della dependance sul confine.

Non era una semplice festa tra amici facoltosi: era una vendita privata non autorizzata. Bruno utilizzava la copertura delle sue serate mondane per organizzare aste clandestine di reperti e lotti di materiale da cantiere sottratti agli appalti pubblici che gestiva nella regione. Le due auto dei gendarmi si fermarono di traverso davanti all’ingresso del mio vialetto, bloccando definitivamente qualsiasi via di fuga verso la strada principale.

Il maresciallo Laurent, un uomo robusto con vent’anni di servizio nella zona di Saint-Omer, scese dal lato guida stringendosi nel cappotto d’ordinanza. Conosceva bene sia me che la mia famiglia, ma soprattutto conosceva le continue segnalazioni che avevo depositato in comune nei mesi precedenti. «Buonasera a tutti» disse Laurent con voce ferma, avanzando verso la cancellata mentre gli ospiti di Bruno cercavano goffamente di nascondere i bicchieri dietro la schiena o dentro le tasche dei soprabiti.

«Abbiamo ricevuto una segnalazione di violazione di domicilio e danneggiamento di proprietà privata. Chi è il proprietario di queste vetture?» «Maresciallo, meno male che siete arrivati!» esclamò l’assessore, facendosi largo con aria boriosa e tirando fuori un tesserino plastificato dal portafoglio. «Questa donna ci ha sequestrati qui dentro. Ha messo una catena abusiva su un passaggio comune, impedendoci di tornare alle nostre famiglie dopo un incontro istituzionale.

La denunciamo all’istante per violenza privata e sequestro di persona.» Laurent non degnò nemmeno di uno sguardo il tesserino che l’uomo gli sventolava davanti al naso. Tirò fuori un taccuino dalla tasca interna e guardò il cancello chiuso. «Questo vialetto non è un passaggio comune, signor assessore. È particella catastale privata registrata a nome della famiglia di Sylvie da quarant’anni.

L’accesso alla villa del signor Vasseur è interamente sul lato est, attraverso la via vicinale asfaltata dal comune l’anno scorso.» Bruno provò a intervenire, la voce ridotta a un filo rauco. «Maresciallo, è stato solo un malinteso tra vicini. La mia rampa d’accesso era ingombra per via dei preparativi del catering, così ho detto ai miei amici di accostare qui un momento.

Sylvie ha esagerato, ha chiuso tutto senza avvisare. Adesso paghiamo il disturbo, spostiamo le macchine e chiudiamo la faccenda qui.» «Non credo proprio che la chiuderemo qui, Vasseur» risposi io dall’altra parte della recinzione. Mi avvicinai al cancello, infilai la chiave nella toppa del lucchetto e feci scattare il meccanismo con un colpo secco. La catena scivolò a terra con un tintinnio metallico che risuonò nitido nell’aria gelida.

Spinsi le due ante di ferro, aprendole completamente per fare spazio ai gendarmi, ma non alle macchine. «Prego, maresciallo, entri pure» dissi con calma, indicando con la mano aperta il fondo del cortile. «Vorrei sporgere denuncia formale per il muretto distrutto dalla terza auto in fila, e vorrei anche che controllaste il carico di quel furgone grigio senza targa francese.

È entrato nel mio cortile alle diciassette e quaranta e ha scaricato otto casse metalliche nella legnaia di Bruno passando attraverso il varco nella siepe divisoria.» L’uomo con il berretto di lana cercò immediatamente di scavalcare la recinzione posteriore verso il bosco, ma il secondo gendarme, che era rimasto indietro a coprire il perimetro, gli intimò di fermarsi puntandogli contro la torcia tattica.

«Mani bene in vista! Si fermi subito!» urlò il militare. L’uomo si bloccò con le mani alzate contro il tronco di un melo selvatico. L’assessore e gli altri invitati rimasero impietriti. La donna con la stola cominciò a tremare visibilmente, non più per la rabbia ma per il terrore di essere associata a quello che stava chiaramente prendendo la piega di un blitz giudiziario.

«Noi non c’entriamo niente con quel furgone» pigolò lei, indietreggiando verso la sua vettura. «Eravamo qui solo per un aperitivo, non sappiamo nulla di carichi o casse.» «Restate tutti dove siete, documenti alla mano» ordinò Laurent con tono perentorio, mentre si avvicinava al furgone insieme al suo collega. Con la torcia illuminò l’interno del portellone rimasto socchiuso: all’interno c’erano rotoli di rame industriale, attrezzi da cantiere di precisione con i numeri di matricola smerigliati e diversi scatoloni contenenti

documentazione contabile timbrata con il logo di un’impresa pubblica dichiarata fallita due mesi prima a Dunkerque. Bruno sembrava invecchiato di dieci anni nel giro di pochi minuti. Le spalle gli erano cadute in avanti, le mani gli penzolavano lungo i fianchi e il sudore freddo gli lucideva la fronte nonostante la temperatura vicina allo zero.

Guardava Laurent che esaminava i colli con cura metodica, annotando numeri e descrizioni sul suo registro. «Vasseur, questo materiale proviene dal cantiere del nuovo polo logistico autostradale, quello bloccato dall’inchiesta della procura della scorsa settimana» disse Laurent voltandosi molto lentamente verso il mio vicino. «La stavano cercando da venerdì per consegnarle una notifica giudiziaria al suo recapito legale, ma non si trovava da nessuna parte.

E lei organizza una festa di copertura qui per far sparire la contabilità e il rame?» «Posso spiegare tutto, Laurent… è un accordo tra soci, non c’è nessun reato, stavamo solo mettendo al sicuro delle scorte per evitare saccheggi» balbettò Bruno, ma l’assessore gli si scagliò contro con ferocia inaspettata, cercando disperatamente di salvare la propria posizione.

«Tu sei un pazzo criminale!» gli urlò contro l’amministratore pubblico, puntandogli l’indice contro il petto. «Ci hai invitati dicendo che volevi presentarci i progetti per la riqualificazione dell’area verde, e ci hai usati come scudo per nascondere i tuoi traffici sporchi! Maresciallo, io sono a completa disposizione per verbalizzare immediatamente l’accaduto. Non sapevo nulla di questo furgone, sono stato ingannato!»

La scena era quasi grottesca: quegli stessi uomini che dieci minuti prima mi trattavano con sufficienza e mi minacciavano di rovinarmi la vita per un passaggio d’auto, ora si spintonavano a vicenda per prendere le distanze dal loro anfitrione, scaricando su di lui ogni colpa pur di non finire sui verbali della gendarmeria come complici di ricettazione aggravata.

«Silenzio!» tuonò Laurent. «Nessuno si muove da questo vialetto finché non abbiamo identificato ogni singolo presente e perquisito tutti i veicoli. Chiamo la centrale per far mandare il carro attrezzi per il furgone e per l’auto che ha causato l’incidente. Voi altri potete iniziare a spegnere i telefoni e a preparare i documenti d’identità.» La notte proseguì in un silenzio surreale, rotto solo dal rumore dei motori diesel dei mezzi di soccorso arrivati poco dopo per sequestrare il

furgone e rimuovere l’auto incidentata che bloccava il passaggio. Uno alla volta, gli invitati d’onore di Bruno dovettero mostrare le loro borse, farsi perquisire i bagagliai delle loro auto da centomila euro sul fango del mio terreno, sotto gli occhi severi dei gendarmi che compilavano verbali interminabili alla luce delle torce. Io rimasi in piedi vicino al mio portico, con una tazza di caffè caldo tra le mani, a guardare l’intera operazione.

Nessuno osava più guardarmi negli occhi. Quando l’uomo della Mercedes fu finalmente autorizzato a ripartire, dopo aver ricevuto una pesante sanzione per sosta vietata in area privata e danneggiamento aggravato, non alzò nemmeno la testa verso di me: ingranò la prima a fari bassi e sgommò via sulla provinciale a testa china, visibilmente umiliato. L’assessore fu l’ultimo degli ospiti a lasciare la proprietà, scortato a piedi verso l’auto dopo aver dovuto firmare un verbale di comparizione immediata davanti

al pubblico ministero per la mattina successiva. La sua arroganza si era completamente dissolta: sembrava solo un funzionario terrorizzato dall’imminente fine della sua carriera politica sui giornali locali. Bruno non salì su nessuna macchina. Laurent gli mise le manette ai polsi davanti alla siepe che divideva le nostre proprietà, contestandogli formalmente la ricettazione di beni pubblici, la violazione di sigilli giudiziari e la resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato di occultare il materiale nella legnaia.

Mentre il gendarme lo faceva salire sul sedile posteriore della vettura di servizio, Bruno si fermò un istante e mi fissò attraverso il finestrino abbassato. «Credevi davvero di essere intoccabile, Bruno?» gli dissi a voce bassa, abbastanza perché solo lui potesse sentirmi. «Pensavi che bastasse fare la voce grossa per calpestare tutto quello che ti circonda.

Ti avevo semplicemente chiesto di non usare il mio vialetto.» Bruno non rispose. Distolse lo sguardo, fissando il pianale dell’auto della gendarmeria, mentre la portiera veniva chiusa con forza dal militare. La sirena non venne nemmeno accesa: le due pattuglie scesero lentamente la salita di ghiaia, lasciando dietro di sé solo i solchi profondi delle ruote nel fango e il silenzio totale della campagna notturna.

Raccolsi la catena di ferro da terra, la rimisi al suo posto attorno ai montanti del cancello e strinsi il lucchetto finché non sentii lo scatto solido del perno d’acciaio. Guardai il muretto di pietra: domattina avrei chiamato il muratore del paese per farlo riparare, e il conto sarebbe andato dritto all’assicurazione dell’uomo della Mercedes, i cui dati erano ora registrati nel rapporto ufficiale di Laurent.

Rientrai in casa, chiudendo la porta d’ingresso alle mie spalle. Dalla finestra della cucina, la villa di Bruno era completamente buia: nessuna luce alle finestre, nessuna musica, nessun motore acceso. Il mio vialetto era finalmente vuoto, silenzioso e pulito sotto la pioggia sottile che cominciava a cadere.



