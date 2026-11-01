Anna Oxa oggi, che fini ha fatto? La Vita in Svizzera, la musica e il ritorno in tv





La parabola Artistica di una delle voci più iconiche della canzone italiana tra palchi, televisione e scelte di Vita riservate





La traiettoria Artistica di Anna Oxa continua a muoversi tra la dimensione musicale e le rare apparizioni televisive, alimentando nel pubblico il costante interesse attorno alla sua evoluzione personale e professionale. L’interprete vanta quindici partecipazioni complessive e due vittorie al Festival di Sanremo, un traguardo che certifica il peso specifico della sua discografia all’interno della storia della canzone italiana. La sua cifra stilistica si è sempre distinta per una marcata originalità vocale e scenica, capace di imporsi fin dagli esordi e di lasciare un segno profondo nell’immaginario collettivo nazionale grazie a brani entrati stabilmente nella memoria degli ascoltatori.

Negli ultimi anni, tuttavia, la sua presenza sul piccolo schermo si è diradata notevolmente, lasciando spazio a interrogativi da parte dei fan circa la sua quotidianità e i suoi impegni. Tra le tappe televisive più significative del passato si ricordano la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2013, competizione da cui dovette ritirarsi a causa di un infortunio, e il ruolo di giudice ricoperto nel 2016 all’interno del talent show Amici, affiancando Loredana Bertè e Sabrina Ferilli nella valutazione dei giovani talenti in gara. Questa serie di esperienze televisive ha contribuito a mostrare differenti sfaccettature del suo carattere artistico, mantenendo vivo il legame con il grande pubblico generalista nonostante la selettività delle sue apparizioni pubbliche.

Il ritorno di maggiore impatto mediatico si è concretizzato in occasione del Festival di Sanremo 2023. Dopo una lunga assenza dalla kermesse durata dodici anni, l’artista è tornata a esibirsi sul palco del teatro Ariston presentando il brano intitolato Sali (canto dell’anima), che ha concluso la competizione al venticinquesimo posto della classifica finale. Nel corso dello stesso anno, inoltre, ha accettato l’invito della giornalista Francesca Fagnani per un’intervista nel programma Belve, occasione in cui ha colto l’opportunità di smentire pubblicamente le voci circolate riguardo a un presunto screzio con la collega Madame durante i giorni della manifestazione sanremese, chiarendo direttamente la propria posizione di fronte agli spettatori.

Parallelamente agli impegni televisivi, l’attività musicale non si è mai interrotta. Nel mese di settembre del 2026 l’interprete è riapparsa sul piccolo schermo come una delle protagoniste della seconda e ultima puntata di Suzuki Jukebox – La notte delle hit, evento musicale trasmesso in diretta su Rai1 dall’Inalpi Arena di Torino e condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino. In quell’occasione, la cantante ha condiviso il palcoscenico con numerosi altri interpreti degli anni ottanta, novanta e duemila, proponendo la propria musica a una vasta platea televisiva.

La dimensione dal vivo rimane un punto fermo della sua attività, portata avanti anche attraverso il tour denominato Voce Sorgente, che testimonia la continuità del suo cammino artistico e la volontà di mantenere un rapporto diretto con il pubblico attraverso i concerti programmati nelle diverse località italiane, tra cui l’appuntamento previsto al Comune di Sondrio nel mese di Novembre 2026. La straordinaria interprete della canzone italiana continua a far parlare di sé grazie alla sua voce inconfondibile e a una presenza scenica che non passa mai inosservata agli occhi dei suoi estimatori.

I fan seguono sempre con grande attenzione ogni evoluzione della sua carriera musicale, apprezzando la coerenza con cui porta avanti le proprie scelte artistiche e professionali nel corso degli anni trascorsi sui palcoscenici di tutto il paese. La programmazione dei concerti dal vivo rappresenta un momento fondamentale di incontro con gli ascoltatori che amano la sua musica e desiderano ascoltare dal vivo i brani più celebri del suo vasto repertorio.

Questa serie di eventi musicali conferma quanto la dimensione del concerto sia centrale per esprimere al meglio la forza comunicativa delle sue esibizioni. L’Artista dimostra ancora una volta di possedere una energia straordinaria e una capacità unica di coinvolgere emotivamente gli spettatori presenti in sala durante ogni singola serata della tournée organizzata con cura in ogni minimo dettaglio per offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti che affollano i teatri e le piazze italiane per applaudirla con entusiasmo e passione sincera.

Il tour in corso, intitolato appunto Voce Sorgente, vede l’artista esibirsi insieme a quattro talentuosi polistrumentisti, proponendo uno spettacolo che celebra la potenza dell’acqua e la forza espressiva del canto. Secondo le comunicazioni ufficiali diffuse per la Promozione dell’evento, la cantante sale sul palco seguendo un percorso naturale guidato dalla necessità del canto, concepito come un’urgenza sorgiva che dà Vita a un’esperienza unica e irripetibile per ogni singola serata. Questo approccio si riflette anche nella scelta di brani celebri del suo repertorio, tra cui il famosissimo pezzo che le ha regalato l’ennesimo disco di Platino, confermando la solidità di un percorso che non segue le logiche commerciali tradizionali ma si affida esclusivamente all’autenticità dell’interpretazione vocale e scenica.

Anche l’aspetto visivo ha costantemente accompagnato la carriera dell’interprete, caratterizzata fin dagli inizi da frequenti metamorfosi estetiche. Dalle soluzioni più trasgressive delle Prime apparizioni fino a opzioni improntate a una maggiore eleganza e raffinatezza, il look ha sempre riflettuto una ricerca personale slegata dalle tendenze effimere del momento. Sul piano della Vita privata, dopo aver vissuto in differenti aree del mondo, la cantante avrebbe scelto di stabilirsi in Svizzera, precisamente a Prato Leventina, nel Canton Ticino, privilegiando una dimensione riservata e lontana dai ritmi frenetici dei grandi centri urbani, pur continuando a curare personalmente ogni dettaglio della propria Produzione Artistica e manageriale tramite la struttura dedicata Oxarte.

La Produzione e la gestione di ogni singolo appuntamento dal vivo e discografico avvengono senza intermediari superflui, rispecchiando la totale autonomia che la cantautrice ha sempre difeso nel corso della sua lunga carriera. Questa filosofia gestionale si estende anche alle scelte artistiche relative ai concerti, dove la scaletta e le modalità di esecuzione vengono definite direttamente dall’Artista insieme ai propri collaboratori di fiducia. L’attenzione meticolosa riservata alla resa sonora e visiva di ogni esibizione rappresenta un tratto distintivo che continua a caratterizzare la presenza scenica della celebre interprete.

Nel corso degli anni, inoltre, la presenza di Anna Oxa si è legata a doppio filo con momenti televisivi di grande ascolto, capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico e della critica. Le sue rare apparizioni sul piccolo schermo sono sempre state caratterizzate da una forte carica espressiva, riflettendo una coerenza di fondo che non ha mai ceduto alle lusinghe della sovraesposizione mediatica. Ogni intervento pubblico viene calibrato per mantenere intatta la forza comunicativa della sua proposta Artistica, evitando partecipazioni puramente formali o slegate da reali motivazioni espressive.

La scelta di abitare in una località montana e tranquilla come Prato Leventina si inserisce coerentemente in questo stile di Vita appartato, che privilegia la tranquillità e il contatto con la natura rispetto alla mondanità. Questa quiete ritrovata in Svizzera fa da contraltare all’intensità dell’impegno profuso durante le fasi di preparazione dei tour e delle grandi serate televisive in diretta nazionale. Il pubblico continua a seguire con dedizione questo percorso singolare, riconoscendo nell’Artista un punto di riferimento imprescindibile della musica d’autore italiana capace di rinnovarsi costantemente senza mai tradire la propria identità originaria e la propria vocazione Artistica rigorosa.



