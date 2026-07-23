



Un fenomeno senza precedenti ha coinvolto più di 23 milioni di persone in tutto il mondo, le quali hanno firmato una petizione online che richiedeva l’esclusione permanente dell’Argentina dai Campionati del Mondo. Questo straordinario numero di adesioni ha avvicinato la petizione al Guinness World Records, posizionandosi a pochi passi dal record stabilito dal “movimento Jubilee 2000”, che nel 1997 chiedeva la cancellazione dei debiti dei Paesi più poveri entro il 2000. Sebbene l’iniziativa non abbia alcuna prospettiva di attuazione, essa rappresenta un chiaro segnale del malcontento diffuso emerso durante l’ultima edizione della competizione, nella quale la squadra argentina, nota come “Scaloneta”, è stata oggetto di forti critiche.





La petizione, attiva per sole poche settimane e accessibile tramite un URL dedicato (argentinaout.com), è stata promossa da un’iniziativa popolare e ha accusato esplicitamente la FIFA e gli arbitri di essere “di parte a favore di Lionel Messi e dell’Argentina“. Nella motivazione per la raccolta delle firme si leggeva: “Perché il resto del mondo dovrebbe competere quando il vincitore è già stato deciso? Escludete l’Argentina dai Mondiali e date a tutti gli altri una possibilità equa”. Il titolo provocatorio “Argentina out” ha attratto una partecipazione massiccia, con 23.316.108 firme provenienti da ben 170 Paesi in meno di una settimana.

Il malessere nei confronti della Nazionale argentina si era accumulato nel tempo, alimentato da accuse di favoritismi arbitrali e dalla controversa questione delle Isole Malvine. I tifosi di altre nazionali avevano cominciato a formulare teorie di complotto, suggerendo che esistesse una cospirazione orchestrata ai livelli più alti della FIFA, sotto la guida del suo presidente Gianni Infantino. Le supposizioni si erano amplificate grazie a diversi episodi, tra cui decisioni arbitrali contestate che avvantaggiavano gli argentini, come nel caso dei quarti di finale contro l’Egitto, e l’assenza di sanzioni dopo la semifinale contro l’Inghilterra, in cui era stato esposto uno striscione con il messaggio “Le Falkland sono argentine”, un tema solitamente severamente punito dalla FIFA. Inoltre, l’atteggiamento provocatorio della squadra nei confronti degli inglesi, che culminò in una rissa durante una partita contro la Spagna, ha ulteriormente alimentato il risentimento.

Il malcontento si è manifestato in modo sempre più evidente, passando da un semplice sottofondo a una vera e propria esplosione di indignazione. La petizione, inizialmente concepita come un’iniziativa ludica senza reali aspettative di successo, ha finito per catalizzare un sentimento diffuso di frustrazione. Un motto ricorrente sui social media recitava: “La FIFA ci ha ignorato, ma la Spagna ha fatto il suo dovere. Grazie, Spagna“.

La situazione attuale pone ora una sfida significativa per chi dovrà prendere il testimone in campo dopo Messi e in panchina dopo Lionel Scaloni. Sarà fondamentale non solo cercare di riportare l’Argentina ai vertici del calcio mondiale, ma anche affrontare il compito di ripulire l’immagine della nazionale, danneggiata da polemiche e accuse di favoritismo. La risposta a questo malcontento e la capacità di ripristinare la fiducia tra i tifosi e la comunità calcistica internazionale rappresentano ora una priorità per il futuro del calcio argentino.

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