“Venuto alle mani con un altra persona” Bologna, dalla bodycam dell’agente si vede che bloccano il marocchino

Il Tg1 scodella il filmato ripreso da uno dei due agenti intervenuti al Pilastro a Bologna





Il Tg1 ha diffuso in esclusiva le riprese della bodycam indossata da uno dei poliziotti intervenuti domenica scorsa a Bologna per bloccare Abderrahim Fakir. Le immagini documentano l’intera sequenza dell’operazione. È da poco trascorso mezzogiorno quando gli agenti tengono sotto controllo sia Fakir sia l’uomo con cui era entrato in contatto. Dopo circa 40 minuti trascorsi nel tentativo di farlo calmare, decidono di intervenire perché temono un’escalation della situazione, anche alla luce del fatto che il 42enne si sarebbe scagliato contro un’auto. Nel filmato si vedono il momento in cui Fakir viene immobilizzato, l’arrivo del personale sanitario e le successive manovre di rianimazione. (VIDEO)

🔵#Bologna Le immagini della body cam di uno dei poliziotti, intervenuti per fermare #Fakir, sono state mostrate in esclusiva al Tg1. Nel video le mani degli agenti sono poggiate sia su Fakir che sull’uomo con cui è venuto in contatto. pic.twitter.com/2c0js4qWx1 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 23, 2026

Le registrazioni sono state depositate in Procura e la difesa degli agenti ha potuto visionarle e conservarne una copia, trattandosi di una bodycam privata del poliziotto. «C’è un momento in cui entra in contatto con alcune persone vicine a un’auto – spiega l’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei poliziotti – e a quel punto è evidente che gli agenti devono intervenire per riportare la situazione sotto controllo». Anche i legali della famiglia di Fakir hanno chiesto che il video venga acquisito agli atti e criticano le modalità della rianimazione, sostenendo che il 42enne fosse ancora immobilizzato con mani e piedi legati. «È intollerabile che sia stato lasciato ammanettato durante una procedura così delicata – afferma l’avvocato Fabio Anselmo – e questa responsabilità non è dei sanitari, ma degli agenti».