Jannik Sinner sarà a disposizione per due giorni su una nave da crociera: il costo per incontrarlo sarà elevato.





Il tennista Jannik Sinner si prepara a partire per il Canada, dove parteciperà al torneo 1000 di Montreal. Prima di questo importante impegno, trascorrerà due giorni a bordo della nave da crociera Explora III, appartenente alla compagnia MSC. Questo soggiorno non sarà una semplice vacanza, ma un’occasione per partecipare a eventi significativi legati alla sua fondazione.





Sinner e il suo staff saranno a bordo della nave il 24 e 25 luglio. Durante una delle serate, il tennista sarà presente a un gala a sostegno della sua Fondazione. Coloro che desiderano incontrare Sinner dovranno contribuire con 750 euro, un importo che sarà interamente devoluto in beneficenza. Questa proposta offre un’opportunità unica per i passeggeri della crociera, che non si aspettavano di incontrare uno dei migliori tennisti al mondo durante la loro esperienza di viaggio.

Il viaggio in crociera, che partirà dal porto di Genova, durerà dal 24 al 29 luglio, ma Sinner sarà presente solo per i primi due giorni. La partecipazione alla crociera ha un costo di 6800 euro a persona e include una serie di attività esclusive. Tuttavia, l’accesso all’evento benefico è limitato e riservato a un numero ristretto di ospiti. Solo coloro che riusciranno a prenotare in tempo potranno godere di un incontro informale con il tennista.

Oltre all’evento benefico, i passeggeri della Explora III avranno la possibilità di partecipare a sessioni di allenamento con il team di Sinner. La nave è dotata di un campo di padel, dove sarà possibile prenotare una lezione con gli allenatori del tennista, pagando un extra di 350 euro. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di partecipare a un programma di Ocean Wellness chiamato ‘In Balance’, della durata di 45 minuti, guidato dal team di Sinner, con la possibile presenza del tennista stesso.

La Explora III è una nave lussuosa che offre 461 suite e prevede scali in diverse località tra cui Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno, prima di terminare il percorso a Civitavecchia. Questo viaggio rappresenta un’occasione non solo per rilassarsi, ma anche per vivere esperienze uniche legate al mondo del tennis.

Dopo la crociera, Sinner si trasferirà brevemente a Monte Carlo, dove si dedicherà ad alcuni giorni di allenamento in preparazione del torneo canadese. Il Canadian Open avrà inizio il 2 agosto e il tennista italiano non sarà disponibile per le competizioni fino al 4 o 5 agosto. Fino ad ora, Sinner ha dimostrato un’ottima forma nella stagione, avendo vinto tutti i tornei 1000 finora disputati. La sua partecipazione al torneo di Montreal rappresenta quindi una nuova opportunità per consolidare ulteriormente la sua posizione nel circuito.

Il tennista dovrà affrontare la competizione senza la presenza di Alcaraz, che sta cercando di recuperare per i successivi tornei di Cincinnati e US Open. La preparazione e l’impegno di Sinner saranno fondamentali per affrontare al meglio questa nuova sfida, mentre il gala e le attività a bordo della nave offrono un’interessante opportunità per i fan e i sostenitori del tennis.

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