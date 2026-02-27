Arisa a Sanremo 2026 consiglia un tranquillante a Carlo Conti: il retroscena della proposta





Arisa sta vivendo un’edizione del Festival di Sanremo che si può definire perfetta. La sua canzone “Magica favola” sta ricevendo un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico e della critica. Durante la terza serata del festival, trasmessa giovedì 26 febbraio, la cantante ha fatto parlare di sé non solo per la sua performance, ma anche per un curioso scambio con il conduttore Carlo Conti. Infatti, Arisa ha proposto a Conti di prendere un tranquillante, un gesto che ha suscitato sorpresa e risate.





Arrivata sul palco dell’Ariston con la sua consueta eleganza, Arisa ha iniziato la sua esibizione con una battuta che ha messo in evidenza la sua personalità giocosa. “Sei agitato? Vorrei consigliarti qualche tranquillante,” ha detto rivolgendosi a Conti, il quale ha reagito ridendo e rispondendo: “Non torniamo indietro negli anni.” A questo punto, Laura Pausini ha aggiunto: “È uno dei suoi momenti preferiti, tra l’altro.” Ma a quale momento si riferivano?

Per comprendere il contesto di questa proposta bizzarra, è necessario tornare indietro al 2015, quando Carlo Conti, Arisa e Emma Marrone erano alla conduzione del Festival. In quell’edizione, Arisa si era resa protagonista di un siparietto che era diventato virale. Mentre presentava un artista, la cantante aveva rivelato: “Il dottore di Sanremo mi ha dato un anestetico e ha fatto effetto. Anzi, un antidolorifico, non è la stessa cosa? Ve lo consiglio a tutti.” Questo momento esilarante era rimasto impresso nella memoria collettiva e ora, a distanza di anni, Arisa ha scelto di richiamarlo con la sua battuta.

Tuttavia, la proposta di Arisa non è stata solo una semplice battuta nostalgica. Essa si collega anche al FantaSanremo, il gioco che coinvolge i fan del festival e che prevede punteggi basati su eventi e situazioni che accadono durante le serate. Tra i bonus ad personam di Arisa c’era proprio quello che prevedeva: “Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti”, che valeva 10 punti. Ma la situazione si è complicata quando, dopo la sua esibizione, Arisa si è avvicinata a Conti e ha detto: “Era per il FantaSanremo.” Nominare il FantaSanremo, però, ha comportato un malus, portando a una penalizzazione di 10 punti.

Questo scambio ha reso chiaro come la proposta di Arisa fosse un mix di comicità e strategia di gioco. La sua abilità nel mescolare divertimento e competizione ha senza dubbio contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a creare un’atmosfera leggera e festosa, tipica del festival.

La performance di Arisa e il suo scambio con Conti hanno dimostrato ancora una volta come il Festival di Sanremo sia non solo una competizione musicale, ma anche un evento ricco di momenti di intrattenimento che vanno oltre la musica. La capacità degli artisti di interagire con il pubblico e i conduttori, creando situazioni comiche e memorabili, è uno degli elementi che rende il festival così amato.



