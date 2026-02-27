Chi vincerà Sanremo 2026 secondo Adriano Celentano: “È impossibile che non vada così”





Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina alla sua finale, e tra gli spettatori c’è un volto noto legato a questo evento: Adriano Celentano. Il celebre artista ha partecipato al festival in cinque occasioni, vincendo nel 1970 con il brano “Chi non lavora non fa l’amore”, cantato insieme alla moglie Claudia Mori. Con la sua esperienza, Celentano ha voluto esprimere un pronostico su chi potrebbe trionfare in questa edizione del festival.





Tra i 30 Big in gara, Celentano ha manifestato una particolare preferenza per Ermal Meta e la sua canzone “Stella stellina”. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso un post in cui elogia il brano, affermando: “Bravo Ermal, la tua canzone è bellissima e tu l’hai cantata così bene, che è quasi impossibile che tu non vinca.” Questo chiaro endorsement indica che, secondo Celentano, il premio dovrebbe andare a Meta, al di là dei favoriti come Serena Brancale, Fedez e Marco Masini.

La canzone “Stella stellina”, presentata da Ermal Meta al festival, è un pezzo delicato e toccante che racconta la storia di una bambina le cui speranze sono state infrante dalla guerra. Con questo brano, Meta intende portare l’attenzione su situazioni drammatiche come quella che si sta vivendo a Gaza e in altre zone colpite da conflitti. L’artista ha dichiarato: “Non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. Israele all’Eurovision? Un bene per me, urlerei più forte la mia canzone.”

Dopo aver ricevuto il messaggio di supporto da Celentano, Meta ha espresso la sua gratitudine tramite un post su X, scrivendo: “Che onore maestro, grazie!” In segno di omaggio, ha anche interpretato la sua famosa canzone “Acqua e sale”, riconoscendo l’importanza del sostegno di un artista del calibro di Celentano.

Il pronostico di Adriano Celentano non è solo un semplice commento, ma un segnale di quanto la musica e l’arte possano influenzare e ispirare. Con la sua lunga carriera e il suo status iconico, il parere di Celentano porta un peso significativo nel panorama musicale italiano. La sua scelta di Ermal Meta come possibile vincitore non solo evidenzia il talento dell’artista, ma anche il messaggio profondo e attuale della sua canzone.



