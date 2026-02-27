La top 5 della terza serata di Sanremo: la classifica aggiornata





La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha offerto uno spettacolo ricco di emozioni e performance indimenticabili. Sul palco, Carlo Conti e Laura Pausini hanno accolto ospiti d’eccezione, tra cui la top model Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani. La serata ha visto anche la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, Nicolò Filippucci, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua interpretazione.





La classifica provvisoria della serata ha visto emergere i seguenti artisti: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. È importante notare che questa non è una classifica ordinata dal primo al quinto posto, ma una selezione casuale dei primi cinque artisti della serata.

Un momento particolarmente toccante è stato l’omaggio di Laura Pausini, che ha eseguito “Heal the World” accompagnata dal Coro dell’Antoniano. La sua esibizione ha portato un messaggio di pace, risuonando profondamente tra il pubblico e i telespettatori.

Tra gli ospiti speciali della serata, Eros Ramazzotti e Alicia Keys hanno incantato il pubblico con le loro performance, mentre i The Kolors, insieme a Fru e Max Pezzali, hanno portato un tocco di freschezza dalla Costa Toscana. Questi artisti hanno contribuito a creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente, tipica della kermesse sanremese.

Il Festival continua a essere un palcoscenico di grande rilevanza per la musica italiana e internazionale, offrendo visibilità a nuovi talenti e occasioni di incontro tra artisti affermati e emergenti. La presenza di nomi noti come Pausini e Ramazzotti accresce ulteriormente l’importanza di questo evento, che ogni anno attira l’attenzione di milioni di spettatori.

La serata ha anche visto la presentazione di storie personali, come quella di Paolo Sarullo, che ha aggiunto un ulteriore strato di emozione alla manifestazione. Le performance non sono state solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere su temi più profondi e significativi.

Con l’andare avanti del festival, l’attenzione si concentra ora sulle prossime serate e sulle esibizioni che seguiranno. Il pubblico è in attesa di scoprire quali artisti si distingueranno e quali storie verranno raccontate sul palco dell’Ariston.



