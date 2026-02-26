Sanremo 2026, Patty Pravo cade dopo non aver trovato la sedia: vicino a lei Simone Fosco, ma non è il fidanzato





Un imprevisto ha colpito Patty Pravo, la celebre artista in gara al Festival di Sanremo con il brano “Opera”. Durante una conferenza stampa, mentre si preparava a rispondere alle domande dei giornalisti, Pravo ha avuto un incidente: è caduta dalla sedia. L’episodio è avvenuto mentre si trovava in sala stampa, accompagnata dal suo assistente Simone Fosco. Nonostante la caduta, l’artista non ha mostrato segni di preoccupazione e ha affrontato la situazione con il suo consueto spirito.





Dopo la caduta, Fosco si è prontamente accertato delle condizioni di Pravo, verificando che non si fosse fatta male. L’artista, con la sua tipica leggerezza, si è rialzata e ha borbottato qualche parola prima di rivolgersi nuovamente ai giornalisti con un sorriso. Questo episodio non ha intaccato il suo spirito, specialmente in un anno così significativo per lei, in cui celebra sessant’anni di carriera, caratterizzata da innumerevoli successi e riconoscimenti.

Brutta caduta per Patty Pravo, arrivata in sala stampa a Sanremo di ottimo umore ma poi scivolata mentre cercava la sedia. La cantante è in gara, a 77 anni, con “Opera”.#sanremo2026 #news pic.twitter.com/bmC6ap4xKm — Radio Deejay (@radiodeejay) February 26, 2026

Simone Fosco, presente al suo fianco al momento dell’incidente, è una figura chiave nella vita di Patty Pravo da oltre tredici anni. Nonostante i pettegolezzi che spesso circolano attorno alla loro relazione, Fosco ha chiarito che non esiste una relazione romantica tra lui e l’artista. È infatti uno stilista di fiducia, responsabile del look di Pravo durante il festival. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Fosco ha spiegato: “Non so come sia nata questa storia. Nicoletta ha detto solo che la nostra è una relazione di lavoro e di affetto, ma tra virgolette. Per me Nicoletta è famiglia. Per lei io sono famiglia. Non c’è nient’altro come hanno scritto in molti.”

Fosco ha aggiunto: “Patty aveva semplicemente detto che avevamo un rapporto totale ma l’amore ha tantissime sfumature. Solo che questa storia non finisce mai. Patty ed io, anni fa ormai, avevamo già smentito ma non è servito a niente.” La chiarezza di Fosco sulla loro relazione ha contribuito a dissipare i dubbi e le speculazioni che spesso circondano le vite delle celebrità.

Il Festival di Sanremo è un palcoscenico di grande rilevanza per gli artisti italiani, e Patty Pravo non è da meno. Con la sua carriera che abbraccia sei decenni, l’artista ha saputo rimanere una figura iconica della musica italiana, continuando a sorprendere il pubblico con la sua eleganza e il suo talento. La sua partecipazione al festival è attesa con grande interesse, e la canzone “Opera” promette di essere un altro capitolo significativo della sua già straordinaria carriera.



