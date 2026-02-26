Sanremo, omaggio a Mogol: l’Ariston celebra una leggenda della musica italiana e mondiale





Il Festival di Sanremo ha dedicato un tributo speciale a Mogol, uno dei più grandi parolieri e autori della musica italiana, riconoscendo il suo contributo inestimabile al panorama musicale non solo nazionale, ma anche internazionale. La serata, che ha avuto luogo presso il prestigioso Teatro Ariston, ha visto esibirsi diversi artisti che hanno reinterpretato alcuni dei brani più iconici scritti da Mogol nel corso della sua lunga carriera.





Mogol, il cui vero nome è Giulio Rapetti, è noto per aver collaborato con numerosi artisti di fama, tra cui Lucio Battisti, Adriano Celentano e Mina, creando canzoni che sono diventate parte integrante della cultura musicale italiana. La sua capacità di unire parole e melodie ha rivoluzionato il modo di scrivere canzoni in Italia, portando una nuova sensibilità e profondità nei testi. Durante la serata, il pubblico ha avuto l’opportunità di rivivere i successi di Mogol attraverso le performance di artisti che hanno interpretato i suoi brani, celebrando così la sua eredità.

La cerimonia ha incluso anche un video tributo che ha ripercorso la carriera di Mogol, mettendo in luce i momenti salienti e le collaborazioni più significative. Le immagini di concerti storici e interviste hanno emozionato il pubblico, sottolineando l’importanza del suo lavoro nella musica italiana. In particolare, sono stati proiettati estratti di canzoni che hanno segnato epoche, come “Emozioni” e “Il mio canto libero”, che continuano a risuonare nelle orecchie di generazioni di ascoltatori.

Durante l’evento, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del festival, ha preso la parola per elogiare Mogol, affermando: “È un onore per noi celebrare un artista che ha segnato la storia della musica italiana. Le sue parole hanno dato voce ai sentimenti di milioni di persone.”

Inoltre, il tributo ha visto la partecipazione di diversi artisti contemporanei che hanno voluto rendere omaggio a Mogol reinterpretando i suoi brani in chiave moderna. Tra questi, Elisa, Francesco Gabbani e Michele Bravi, che hanno portato sul palco le loro versioni di canzoni storiche, dimostrando come la musica di Mogol continui a ispirare anche le nuove generazioni. Le loro esibizioni hanno suscitato grande entusiasmo tra il pubblico, che ha accolto con calore ogni reinterpretazione.

Il tributo a Mogol non si è limitato solo alla musica. È stata anche un’occasione per riflettere sull’importanza dei testi nella canzone italiana e su come queste parole abbiano il potere di raccontare storie e emozioni. La serata ha messo in evidenza il ruolo fondamentale dei parolieri nel creare connessioni profonde tra gli artisti e il pubblico, e come queste canzoni continuino a vivere attraverso le interpretazioni di nuovi artisti.



