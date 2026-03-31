Attacco con droni iraniani a una petroliera nel porto di Dubai: rischio danno ambientale





Una petroliera è stata oggetto di attacco nel porto di Dubai, sollevando preoccupazioni in merito a una potenziale fuoriuscita di idrocarburi. Secondo quanto riportato dal Guardian, l’imbarcazione è stata colpita in un attacco attribuito all’Iran. L’incidente ha inoltre provocato l’incendio della nave, sebbene non siano state registrate vittime. La Kuwait Petroleum Corporation ha confermato che la petroliera Al Salmi è stata presa di mira. Al momento dell’incidente, la nave era a pieno carico, come riportato dall’agenzia Kuna.





A seguito dell’attacco iraniano a una petroliera, i prezzi del petrolio hanno registrato un significativo aumento nelle prime fasi delle contrattazioni in Asia. Le autorità di Dubai hanno comunicato di essere impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio a bordo di una petroliera kuwaitiana colpita da un drone iraniano. Il Brent ha registrato un incremento del 2,4% all’apertura dei mercati asiatici di martedì, raggiungendo i 115,49 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (WTI), riferimento per il mercato statunitense, ha mostrato un aumento fino al 3,9%, attestandosi a 106,86 dollari.

Le autorità di Dubai hanno comunicato che non sono state rilevate perdite di petrolio in seguito all’incidente che ha coinvolto una petroliera nel porto della città, come riportato dal Guardian. L’imbarcazione, battente bandiera del Kuwait, è stata colpita da un drone iraniano, secondo diverse fonti di informazione. L’ufficio stampa dell’amministrazione locale ha dichiarato: “Non sono state osservate perdite e non sono stati riportati feriti”.

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