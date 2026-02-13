​​


ATTENZIONE se dormi sul lato destro…

Emanuela B.
13/02/2026
Dormire sul lato destro aiuta o peggiora il russare?

Risposta breve: dipende dalla causa del tuo russare.
Per la maggior parte delle persone, dormire sul lato destro è meglio che dormire sulla schiena, ma potrebbe non essere la posizione migliore in assoluto.



Vediamo perché.

Perché la posizione influisce sul russare

Il russare si verifica quando il flusso d’aria è parzialmente ostruito durante il sonno. Quando i muscoli della gola si rilassano:

  • La lingua può cadere all’indietro

  • Il palato molle può collassare

  • Le vie aeree si restringono

  • L’aria fa vibrare i tessuti → si produce il suono del russare

La gravità ha un ruolo fondamentale:

  • 🛌 Dormire sulla schiena → la lingua cade indietro → vie aeree più strette → russare più forte

  • 🛏️ Dormire su un fianco → la lingua rimane più in avanti → vie aeree più aperte

Quindi, in generale, dormire su un lato è meglio che dormire supini.

Ma lato destro o sinistro? Qui le cose si fanno più interessanti.

Dormire sul lato destro: utile o dannoso?

È quasi sempre meglio che dormire sulla schiena

Dormire sul lato destro impedisce alla lingua di cadere direttamente all’indietro.
Per chi russa in modo lieve o solo in certe posizioni, questo può ridurre significativamente il rumore.

Se il tuo russare è principalmente posizionale, il lato destro può aiutare.

Il reflusso gastrico cambia la situazione

Se soffri di reflusso gastroesofageo (GERD), dormire sul lato destro può peggiorare il russare.

Ecco perché:

  • Lo stomaco è posizionato leggermente verso sinistra nel corpo.

  • Quando ti sdrai sul lato destro, l’acido può risalire più facilmente verso l’esofago.

  • L’acido irrita la gola.

  • Irritazione → infiammazione → vie aeree più strette → russare peggiore.

Per questo motivo, i medici spesso consigliano di dormire sul lato sinistro a chi soffre di reflusso.

Se ti svegli con:

  • Mal di gola

  • Raucedine

  • Bruciore di stomaco notturno

Il lato sinistro potrebbe aiutarti di più.

Congestione nasale

Alcune persone notano che la congestione cambia a seconda del lato su cui dormono.

Quando ti sdrai su un lato:

  • Il flusso di sangue aumenta leggermente su quel lato

  • Il passaggio nasale può gonfiarsi

  • La respirazione diventa più ostruita

Se il tuo russare è dovuto soprattutto al naso chiuso (e non al collasso della gola), il lato destro potrebbe peggiorarlo, soprattutto se la narice destra è già più stretta.

Quando il lato destro può aiutare

Dormire sul lato destro può essere utile se:

  • Russi soprattutto quando dormi sulla schiena

  • Non soffri di reflusso

  • Il tuo russare è lieve

  • Hai dolori alla spalla o all’anca che rendono difficile dormire sul lato sinistro

  • Non soffri di apnea notturna moderata o grave

In questi casi, il lato destro è spesso un buon compromesso.

Quando può peggiorare il russare

Dormire sul lato destro può peggiorare la situazione se:

  • Hai reflusso o bruciore frequente

  • Soffri di apnea ostruttiva del sonno

  • Ti svegli con la gola irritata

  • Il russare peggiora nella seconda parte della notte

In questi casi, prova il lato sinistro.

Consigli pratici per ridurre il russare

Indipendentemente dal lato scelto:

  • Solleva leggermente la testa con un buon cuscino

  • Evita alcol 3–4 ore prima di dormire

  • Tratta la congestione nasale (lavaggi salini, umidificatore)

  • Mantieni un peso sano

  • Se sospetti apnea notturna, consulta uno specialista



