ATTENZIONE se dormi sul lato destro…





Dormire sul lato destro aiuta o peggiora il russare?

Risposta breve: dipende dalla causa del tuo russare.

Per la maggior parte delle persone, dormire sul lato destro è meglio che dormire sulla schiena, ma potrebbe non essere la posizione migliore in assoluto.





Vediamo perché.

Perché la posizione influisce sul russare

Il russare si verifica quando il flusso d’aria è parzialmente ostruito durante il sonno. Quando i muscoli della gola si rilassano:

La lingua può cadere all’indietro

Il palato molle può collassare

Le vie aeree si restringono

L’aria fa vibrare i tessuti → si produce il suono del russare

La gravità ha un ruolo fondamentale:

🛌 Dormire sulla schiena → la lingua cade indietro → vie aeree più strette → russare più forte

🛏️ Dormire su un fianco → la lingua rimane più in avanti → vie aeree più aperte

Quindi, in generale, dormire su un lato è meglio che dormire supini.

Ma lato destro o sinistro? Qui le cose si fanno più interessanti.

Dormire sul lato destro: utile o dannoso?

È quasi sempre meglio che dormire sulla schiena

Dormire sul lato destro impedisce alla lingua di cadere direttamente all’indietro.

Per chi russa in modo lieve o solo in certe posizioni, questo può ridurre significativamente il rumore.

Se il tuo russare è principalmente posizionale, il lato destro può aiutare.

Il reflusso gastrico cambia la situazione

Se soffri di reflusso gastroesofageo (GERD), dormire sul lato destro può peggiorare il russare.

Ecco perché:

Lo stomaco è posizionato leggermente verso sinistra nel corpo.

Quando ti sdrai sul lato destro , l’acido può risalire più facilmente verso l’esofago.

L’acido irrita la gola.

Irritazione → infiammazione → vie aeree più strette → russare peggiore.

Per questo motivo, i medici spesso consigliano di dormire sul lato sinistro a chi soffre di reflusso.

Se ti svegli con:

Mal di gola

Raucedine

Bruciore di stomaco notturno

Il lato sinistro potrebbe aiutarti di più.

Congestione nasale

Alcune persone notano che la congestione cambia a seconda del lato su cui dormono.

Quando ti sdrai su un lato:

Il flusso di sangue aumenta leggermente su quel lato

Il passaggio nasale può gonfiarsi

La respirazione diventa più ostruita

Se il tuo russare è dovuto soprattutto al naso chiuso (e non al collasso della gola), il lato destro potrebbe peggiorarlo, soprattutto se la narice destra è già più stretta.

Quando il lato destro può aiutare

Dormire sul lato destro può essere utile se:

Russi soprattutto quando dormi sulla schiena

Non soffri di reflusso

Il tuo russare è lieve

Hai dolori alla spalla o all’anca che rendono difficile dormire sul lato sinistro

Non soffri di apnea notturna moderata o grave

In questi casi, il lato destro è spesso un buon compromesso.

Quando può peggiorare il russare

Dormire sul lato destro può peggiorare la situazione se:

Hai reflusso o bruciore frequente

Soffri di apnea ostruttiva del sonno

Ti svegli con la gola irritata

Il russare peggiora nella seconda parte della notte

In questi casi, prova il lato sinistro.

Consigli pratici per ridurre il russare

Indipendentemente dal lato scelto:

Solleva leggermente la testa con un buon cuscino

Evita alcol 3–4 ore prima di dormire

Tratta la congestione nasale (lavaggi salini, umidificatore)

Mantieni un peso sano

Se sospetti apnea notturna, consulta uno specialista



