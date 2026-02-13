ATTENZIONE se dormi sul lato destro…

Dormire sul lato destro aiuta o peggiora il russare?
Risposta breve: dipende dalla causa del tuo russare.
Per la maggior parte delle persone, dormire sul lato destro è meglio che dormire sulla schiena, ma potrebbe non essere la posizione migliore in assoluto.
Vediamo perché.
Perché la posizione influisce sul russare
Il russare si verifica quando il flusso d’aria è parzialmente ostruito durante il sonno. Quando i muscoli della gola si rilassano:
-
La lingua può cadere all’indietro
-
Il palato molle può collassare
-
Le vie aeree si restringono
-
L’aria fa vibrare i tessuti → si produce il suono del russare
La gravità ha un ruolo fondamentale:
-
🛌 Dormire sulla schiena → la lingua cade indietro → vie aeree più strette → russare più forte
-
🛏️ Dormire su un fianco → la lingua rimane più in avanti → vie aeree più aperte
Quindi, in generale, dormire su un lato è meglio che dormire supini.
Ma lato destro o sinistro? Qui le cose si fanno più interessanti.
Dormire sul lato destro: utile o dannoso?
È quasi sempre meglio che dormire sulla schiena
Dormire sul lato destro impedisce alla lingua di cadere direttamente all’indietro.
Per chi russa in modo lieve o solo in certe posizioni, questo può ridurre significativamente il rumore.
Se il tuo russare è principalmente posizionale, il lato destro può aiutare.
Il reflusso gastrico cambia la situazione
Se soffri di reflusso gastroesofageo (GERD), dormire sul lato destro può peggiorare il russare.
Ecco perché:
-
Lo stomaco è posizionato leggermente verso sinistra nel corpo.
-
Quando ti sdrai sul lato destro, l’acido può risalire più facilmente verso l’esofago.
-
L’acido irrita la gola.
-
Irritazione → infiammazione → vie aeree più strette → russare peggiore.
Per questo motivo, i medici spesso consigliano di dormire sul lato sinistro a chi soffre di reflusso.
Se ti svegli con:
-
Mal di gola
-
Raucedine
-
Bruciore di stomaco notturno
Il lato sinistro potrebbe aiutarti di più.
Congestione nasale
Alcune persone notano che la congestione cambia a seconda del lato su cui dormono.
Quando ti sdrai su un lato:
-
Il flusso di sangue aumenta leggermente su quel lato
-
Il passaggio nasale può gonfiarsi
-
La respirazione diventa più ostruita
Se il tuo russare è dovuto soprattutto al naso chiuso (e non al collasso della gola), il lato destro potrebbe peggiorarlo, soprattutto se la narice destra è già più stretta.
Quando il lato destro può aiutare
Dormire sul lato destro può essere utile se:
-
Russi soprattutto quando dormi sulla schiena
-
Non soffri di reflusso
-
Il tuo russare è lieve
-
Hai dolori alla spalla o all’anca che rendono difficile dormire sul lato sinistro
-
Non soffri di apnea notturna moderata o grave
In questi casi, il lato destro è spesso un buon compromesso.
Quando può peggiorare il russare
Dormire sul lato destro può peggiorare la situazione se:
-
Hai reflusso o bruciore frequente
-
Soffri di apnea ostruttiva del sonno
-
Ti svegli con la gola irritata
-
Il russare peggiora nella seconda parte della notte
In questi casi, prova il lato sinistro.
Consigli pratici per ridurre il russare
Indipendentemente dal lato scelto:
-
Solleva leggermente la testa con un buon cuscino
-
Evita alcol 3–4 ore prima di dormire
-
Tratta la congestione nasale (lavaggi salini, umidificatore)
-
Mantieni un peso sano
-
Se sospetti apnea notturna, consulta uno specialista
Add comment