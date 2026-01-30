Australian Open, Sinner eliminato da Djokovic dopo una battaglia infinita: ecco cosa non ha funzionato





Jannik Sinner ha dovuto dire addio agli Australian Open, cedendo il suo titolo nella semifinale contro Novak Djokovic con un punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 3-6. La sconfitta è stata particolarmente dolorosa per il tennista italiano, che ha affrontato un avversario in grande forma, capace di gestire il match con maestria dall’inizio alla fine. Djokovic ha dimostrato una freddezza straordinaria nei momenti cruciali, mentre Sinner non è riuscito a esprimere il suo consueto killer instinct, risultando meno incisivo del solito.





L’inizio del match ha visto Sinner partire forte, dando l’impressione di poter dominare l’incontro. Con la sua tipica pressione da fondo campo e un ritmo elevato, il giovane tennista sembrava avere il controllo della situazione. Tuttavia, il secondo set ha segnato un cambiamento decisivo: un break da parte di Djokovic ha cominciato a modificare il copione della partita. Da quel momento in poi, il match è diventato molto equilibrato, con il serbo che, pur apparendo stanco, è riuscito a creare costantemente problemi a un Sinner più falloso del solito. Le angolazioni e la varietà di colpi di Djokovic hanno messo in difficoltà l’italiano, che ha faticato a trovare il giusto ritmo.

La semifinale si è trasformata in una vera e propria battaglia, con fasi alterne in cui entrambi i giocatori hanno mostrato il loro talento. Djokovic ha avuto il merito di mantenere la calma nel quarto set, riuscendo a riportare la situazione in parità e costringendo Sinner a un decisivo set finale. In questa fase della partita, Sinner ha mostrato segni di nervosismo e una certa mancanza di cinismo, mentre Djokovic ha brillato nella sua forma migliore. Il campione serbo ha saputo capitalizzare le opportunità che gli si sono presentate, portando a casa il match e guadagnandosi la chance di disputare il suo 25° Slam.

Il match ha evidenziato la crescita e le potenzialità di Sinner, ma anche la necessità di affinare ulteriormente il suo gioco per competere ai massimi livelli. Nonostante la sconfitta, il tennista italiano ha mostrato carattere e determinazione, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per il suo futuro nel circuito. La semifinale contro Djokovic rappresenta un’importante esperienza di apprendimento per Sinner, che dovrà ora rifocalizzarsi e prepararsi per le prossime sfide.

Dopo la partita, Djokovic ha elogiato il talento di Sinner, riconoscendo le sue qualità e il suo potenziale per il futuro. Questo incontro ha messo in evidenza la competitività del tennis maschile attuale, con giovani talenti come Sinner che si affacciano sulla scena e cercano di sfidare i grandi nomi del circuito. Con il passare del tempo e con ulteriori esperienze, Sinner avrà sicuramente l’opportunità di migliorare e di diventare un contendente costante nei tornei di alto livello.



