Stasera in tv 24 ottobre 2026: Ballando con le Stelle contro Tu sì que vales





Palinsesto serale del 24 ottobre 2026: varietà e talent in prima serata, prime visioni Rai e titoli cinematografici in chiaro e su Sky.





Stasera in TV, sabato 24 ottobre 2026: Rai 1 ripropone il sabato sera di varietà con Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 contrappone il suo talent Tu sì que vales; Rai 2 manda in onda due episodi in prima visione Rai di The Rookie e Rai 3 offre una nuova puntata di Blu notte – Misteri dimenticati. Sul fronte film, Rete 4 programma American Sniper e Italia 1 punta sull’animazione con L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva. La7, TV8 e Nove completano la serata con rispettivamente In altre parole, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Accordi & disaccordi.

Ballando con le Stelle: Rai 1: ballo, giuria e tensioni in pista

Alle 21:30 Rai 1 trasmette una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2026, condotto da Milly Carlucci. Le coppie in gara si presentano con coreografie preparate durante la settimana di prove: ogni performance incide sulla classifica e sul percorso verso la finale.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara d’Urso e Alberto Matano; i loro giudizi alternano osservazioni tecniche a commenti sul progresso dei concorrenti. Lo show segue l’access prime time, con Affari Tuoi in onda prima del varietà.

Canale 5: spettacolo e varietà nel confronto del sabato sera

Canale 5 risponde alle 21:20 con Tu sì que vales 2026, il talent che raccoglie esibizioni di danza, canto, comicità e numeri acrobatici. La giuria vede Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi chiamati a valutare numeri molto diversi tra loro.

La puntata è preceduta da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui; la collocazione di entrambi i programmi mantiene la tradizionale sfida di ascolti tra varietà e talent sul prime time del sabato.

Rai 2, Rai 3 e le proposte d’approfondimento

Rai 2 programma alle 21:20 due episodi in prima visione Rai di The Rookie, ottava stagione, con Nathan Fillion: l’episodio Baja apre la serata, seguito da Ritorno al passato alle 22:10. Il palinsesto di rete prosegue dopo TG2 Post con Sabato al 90° alle 23:00 per i commenti sportivi.

Rai 3, sempre alle 21:30, propone Blu notte – Misteri dimenticati condotto da Carlo Lucarelli. La trasmissione ripercorre casi della cronaca italiana mettendo a confronto documenti e ricostruzioni, e insistendo sugli interrogativi ancora aperti che avvolgono alcune vicende.

I film in chiaro e le alternative del sabato

Sul versante cinematografico, Rete 4 manda in onda American Sniper alle 21:33, il biopic diretto da Clint Eastwood con Bradley Cooper e Sienna Miller incentrato sulla figura del tiratore scelto Chris Kyle e sulle ricadute del servizio militare nella vita privata del protagonista.

Italia 1 propone alle 21:25 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, avventura animata con Manny, Sid e Diego alle prese con la separazione dei continenti. Altri titoli in prima serata includono The Devil to Pay – La resa dei conti su Rai 4 e Il patriota su Rai Movie; La5 trasmette Rosamunde Pilcher: Anniversary e Cine34 punta su L’insegnante al mare con tutta la classe.

In seconda serata, tra le segnalazioni: Transformers – La vendetta del caduto su Italia 1, To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti su Rai 4 e After 2 su Rai Movie.

Sky Cinema: i titoli del catalogo serale

Per chi dispone dei canali Sky Cinema, la serata offre una programmazione variegata: Sky Cinema Uno propone Anniversary alle 21:15 e Attacco al potere 2 alle 23:10; Sky Cinema Due manda in onda Troy alle 21:15. Altre scelte di genere includono Johnny Stecchino su Sky Cinema Collection, Sonic – Il film su Sky Cinema Family, Play Dirty – Triplo gioco su Sky Cinema Action e Caccia al killer: Ted Bundy su Sky Cinema Suspense.

La ricca offerta riflette la strategia dei palinsesti del sabato, che mescolano prime visioni televisive, grandi titoli d’autore e proposte per famiglie.

Da ricordare: gli orari indicati si riferiscono alla diretta dei singoli canali la sera del 24 ottobre 2026.

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