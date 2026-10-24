«Sei una poveraccia di merda, questa villa non la vedrai nemmeno in fotografia»: mia sorella mi sbatté la porta in faccia dopo aver cambiato le serrature della casa di nostra madre.





Marieke infilò il portadocumenti nella felpa. Io mi avvicinai al cancello e la catena mi tagliò il polso. «Restituiscilo», dissi. Lei sorrise senza mostrare i denti. «È al sicuro. Tu perdi sempre tutto». «Hai falsificato una procura», dissi, tenendo in mano la cartellina. Marieke alzò gli occhi al cielo. «Mamma vuole che ci pensi io.





Tu sei sempre via». Anouk intervenne piano: «Johanna non può firmare». Marieke la fulminò. «Non vi riguarda». Poi tirò fuori il telefono. Io alzai la voce per la prima volta. «Mi hai preso il passaporto. Hai usato il mio nome. Dimmi cosa hai fatto» oggi. Marieke mise il telefono all’orecchio ma non compose. Mi studiava, come se cercasse il punto debole.

«Vuoi sapere? Ho evitato che ti rovinassi», disse. «Ci sono rate che non paghi da mesi». Sentii Anouk irrigidirsi. «Io non ho rate», risposi. Marieke fece scorrere il dito sullo schermo e mi mostrò una schermata di una banca: il mio nome, un debito, un indirizzo che non era il mio. «È tutto a posto finché non mi obblighi».

Mi venne da ridere, ma uscì solo aria. «Questa non è protezione. È furto». Lei abbassò lo schermo. «Prova a dimostrarlo». Poi rientrò senza fretta. Io rimasi con le mani nel vuoto. Anouk mi toccò il gomito. «Andiamo da Pieter, il fabbro. Può dirti cosa ha visto». Guidammo fino al suo laboratorio vicino al ponte.

Pieter era fuori, stava fumando. Quando mi vide, buttò la sigaretta. «Non volevo casini», disse. Gli chiesi della delega. Lui entrò e tornò con il suo blocco fatture. «Non ho copiato niente, ma ho scritto il numero del documento che mi hanno mostrato». Me lo indicò: era il mio passaporto. Sentii il sangue scendere nelle gambe.

Quindi Marieke lo usava quel giorno. Pieter aggiunse: «C’era anche una donna dell’agenzia immobiliare». L’agenzia era in una strada piena di biciclette, vetrina con case in vendita. Dentro c’era odore di stampante e profumo dolce. Una ragazza alla reception mi chiese il nome. «Cerco chi ha accompagnato mia sorella ieri alla villa di Johanna Van Dijk», dissi.

Una donna sui cinquanta uscì dall’ufficio, capelli corti grigi. «Sono Tessa De Boer», disse. Quando nominai Marieke, fece un sorriso professionale e subito lo spense. «Pensavo che lei fosse la proprietaria». Mi sedetti. «No. E qualcuno sta usando i miei documenti». Tessa aprì un cassetto. Tirò fuori una scheda con la foto della villa. «Valutazione», disse soltanto.

Mi fece vedere il foglio: prezzo stimato, lavori da fare, note a penna. In fondo c’era scritto “contatto: Iris Van Dijk”. «Mi ha dato lei come referente», disse Tessa. «Mi ha detto che tu vivi a Rotterdam e gestisci i conti». Io chiesi se aveva mandato qualcosa via mail. Tessa annuì e mi portò davanti al monitor.

Aprì una chat. C’era un PDF con il mio passaporto, fronte e retro, e una firma digitale. Data di invio: la notte in cui l’avevo cercato ovunque. Anouk mi strinse la spalla. Tessa disse: «Se vuoi, stampo tutto. Non voglio guai» per me. Uscimmo con le stampe ancora calde. Mi tremavano le mani ma il cervello andava veloce.

Andai direttamente alla banca dove ho il conto, nel centro di Rotterdam, quella con le pareti di vetro. Alla security spiegai che avevano usato i miei documenti. Mi fece sedere in sala d’attesa. Un impiegato, Jeroen, mi chiamò. Gli mostrai le copie. Lui guardò a lungo, poi digitò e girò lo schermo verso di me.

«C’è una richiesta di accesso al conto di sua madre e un prestito a suo nome», disse. «Attivato con identificazione online». Mi sentii mancare. «Con quale numero?», chiesi. Jeroen indicò. Sullo schermo c’era un numero di cellulare per gli OTP. Non era il mio. Lo riconobbi comunque: iniziava con le stesse cifre che avevo memorizzato per chiamare Marieke, anni fa, quando ancora mi chiedeva consigli.

Guardai Jeroen. «Potete bloccare tutto?». Lui annuì, serio, e mi fece firmare moduli. La penna scivolava perché sudavo. Anouk aspettò dietro la mia sedia. Quando finimmo, Jeroen disse: «Serve una denuncia formale. Ma almeno da ora le operazioni sono congelate». Io uscii e chiamai Marieke. Questa volta rispose. «Non toccare i miei conti», dissi. Lei rise.

«Allora hai capito. Vieni sola, e parliamo» stasera qui. Non andai sola. Anouk mi seguì con la sua auto e restò a distanza, come mi aveva promesso. Io parcheggiai davanti alla villa e aspettai che Marieke aprisse. La porta si spalancò e mi fece entrare senza una parola. L’ingresso era pieno di scatole etichettate “da buttare”.

Sul pavimento c’erano i quadri di papà, faccia contro muro. Marieke mi porse il portadocumenti. «Siediti», disse, indicando la cucina. Sul tavolo c’era un computer portatile aperto e una pila di bollette. Lei si accese una sigaretta, cosa che non faceva mai. «Non voglio più fare la cattiva», disse. Mi guardò, in silenzio. Mi sedetti senza togliere il cappotto.

«Hai usato il mio numero per un prestito», dissi. Marieke buttò fuori il fumo e indicò il computer. Sullo schermo c’era un foglio Excel con scadenze, importi, interessi. «La villa costa più di quanto pensi. Le cure di mamma, l’hospice, l’assicurazione. Io ho perso il lavoro l’anno scorso», disse. «E non volevo che tu facessi la parte dell’eroina con i biscotti».

Io fissai le bollette con il nome di Johanna. «Potevi dirmelo». Lei scosse la testa. «Tu mi avresti detto di vendere. E io non potevo». Poi mi mostrò un’altra cartellina, quella del faldone. Aprì la cartellina e rovesciò sul tavolo fogli, buste, un tesserino del Comune. In mezzo c’era una piccola busta dell’hospice, con la grafia di Saskia.

Marieke la spinse verso di me. «Leggila». La aprii. Dentro c’era una nota, scritta da Johanna con una penna tremante, ma leggibile. “Iris, perdonami. Ho chiesto a Marieke di proteggere la casa finché non torni”. Sentii un colpo nello stomaco. «Quando l’ha scritta?», chiesi. Marieke batté il dito sulla data: cinque mesi prima, quando mamma ancora parlava.

«E io ho fatto quello che mi ha chiesto», disse. La mia mano si chiuse sulla busta, fredda. «Proteggere non vuol dire rubarmi il passaporto», dissi. Marieke spense la sigaretta nel piattino di mamma. «Dovevo muovermi. Tu non rispondevi mai alle mail. E senza il tuo nome non mi avrebbero ascoltata», disse. «Per cosa?». Lei aprì un’altra busta: era una diffida del Comune per lavori non autorizzati, vecchia di mesi.

«La casa perde valore ogni settimana. Il tetto entra acqua», disse. Io ricordavo le chiamate di mamma: “quando vieni a vedere la grondaia?”. Io avevo sempre rimandato. Mi sentii sporca, come se avessi lasciato tutto sulle spalle di Marieke. Ma poi tornai al punto. «E il prestito?» Quello. Marieke appoggiò i gomiti sul tavolo. Aveva le mani gonfie, rosicchiate.

«Il prestito è per pagare arretrati e fare i lavori. E sì, l’ho fatto a tuo nome», disse. «Perché a tuo nome ti approvano subito. Io no». La sentii dire quella frase e vidi una crepa, non la cattiveria. «E l’OTP? Il numero è tuo», dissi. Lei annuì senza vergogna. «Avevo il tuo passaporto. Bastava una foto.

La banca non ti guarda negli occhi». Mi alzai. «Mi hai messo in un buco». Marieke mi seguì con lo sguardo. «Se denunci, la casa salta. Mamma muore sapendo che l’hai venduta». La parola mi rimase addosso mentre tornavo in auto. All’hospice l’aria era calda, pulita. Saskia mi fece passare. Johanna era sveglia, occhi lucidi, pelle sottile sulle ossa.

Mi sedetti e le presi la mano. Era leggera, niente. «Mamma, hai scritto una nota per Marieke?», chiesi. Lei strinse piano, come per dire sì, poi tossì. Saskia mi diede acqua con una cannuccia. Johanna cercò la mia faccia. «Iris… non litigare», sussurrò. Aveva difficoltà a formare le parole. Io sentii la rabbia sciogliersi un poco.

«Ha preso il mio passaporto», dissi. Johanna chiuse gli occhi e le lacrime le entrarono nelle pieghe. Saskia abbassò gli occhi. Io capii che sapeva più di quanto diceva. «Johanna ti ha chiesto di consegnare i documenti?», chiesi. Saskia annuì, quasi impercettibile. «Tua madre mi ha detto che Marieke doveva sistemare la casa e che tu eri d’accordo», mormorò.

Mi girai verso Johanna. Lei muoveva le labbra, senza voce. Avvicinai l’orecchio. «Iris… firma…», sussurrò. Mi staccai, confusa. «Mamma, io non ho firmato nulla». Johanna strinse più forte. Saskia aprì un cassetto e tirò fuori una busta sigillata con il mio nome, datata mesi prima. «Mi ha pregata di dartela quando tu fossi qui», disse.

Io la presi. Le mie dita esitarono sul bordo della busta. Saskia mi lasciò sola con Johanna. Strappai piano. Dentro c’era una lettera di mia madre e una fotocopia del mio passaporto con un post-it. La lettera diceva che Marieke aveva chiesto soldi e che nessuna banca le avrebbe dato credito. “Tu sei più stabile, Iris”, aveva scritto Johanna.

“Ho permesso a Marieke di usare i tuoi dati per un prestito ponte, solo finché vendiamo l’auto di tuo padre e ripariamo il tetto”. Mi mancò l’aria. Mamma aveva deciso sopra la mia testa. Guardai Johanna: gli occhi erano scuse e ostinazione insieme, mute. Tornai alla villa con la busta in tasca. Marieke era in cucina, occhi rossi.

Le misi la lettera davanti. «Quindi era vero. Mamma ti ha dato il via», dissi. Lei lesse e si coprì la bocca. «Non volevo mentirti», mormorò. «Allora perché le serrature?». Marieke deglutì. «Perché tu avresti bloccato tutto. Io dovevo vendere in fretta». «Vendere?», ripetei. Lei annuì. «L’agenzia aveva già la scheda. Se chiudevo, estinguevo il prestito e restava qualcosa per l’hospice».

Io sentii il pavimento spostarsi. «Mi hai usata per vendere la casa di mamma». Lei rispose. Guardò i quadri di papà a terra. Io capii. Non urlai. Aprii il portadocumenti davanti a lei. «Da oggi non tocchi più niente col mio nome», dissi. Chiamai Tessa e blocchai la vendita, dicendo che c’era un furto d’identità.

Le inviai subito le prove: il PDF col passaporto, il numero OTP, la lettera di Johanna. Marieke stava immobile, occhi lucidi. Poi chiamai la polizia di quartiere e fissai un appuntamento per denuncia. Quando chiusi, Marieke finalmente scoppiò. «Stai distruggendo tutto!» Gridò e spinse un piatto nel lavello: si scheggiò. Io rimasi ferma. «Hai iniziato tu».

Lei mi guardò, poi raccolse le chiavi con la fascia rossa e uscì via. La mattina dopo andai al commissariato con Anouk. L’agente Bart mi portò in una stanza e ascoltò senza interrompere. Consegnai le prove: stampe dell’agenzia, numero del passaporto annotato da Pieter, copia della procura, richiesta di accesso al conto, lettera di Johanna.

Bart fece domande secche. «Sua sorella ha preso fisicamente i documenti?». «Sì». «Ha usato il suo numero per OTP?». «Sì». Alla fine mi disse che avrebbe chiesto i log alla banca e convocato Marieke. Uscendo vidi lei fuori, seduta sul marciapiede. Non mi guardò. Stringeva la fascia rossa delle chiavi. Mi venne avvicinarmi, ma continuai a camminare verso l’auto.

Dopo due giorni Bart mi chiamò: i log bancari indicavano un telefono intestato a Marieke. La banca congelò tutto e avviò la pratica contro di lei. Io ero all’hospice, seduta accanto a Johanna. Quella sera Marieke entrò piano, senza trucco. Parlò prima con mamma, non con me. Johanna le accarezzò le dita e Marieke pianse senza rumore.

Poi mi guardò. «Ho sbagliato. Restituisco tutto. Ho chiamato Pieter: domani rimette le serrature come prima». «E la vendita?». «Cancellata». Si alzò e riportò i quadri di papà nel corridoio, uno per volta. Johanna chiuse gli occhi; il respiro si fece più lento. Johanna morì la notte seguente. La macchina dell’ossigeno si fermò e il silenzio riempì la stanza.

Io e Marieke restammo sedute ai lati del letto, senza toccarci. Tre settimane dopo Saskia ci convocò. Mise sul tavolo una cartellina. «Johanna mi ha chiesto di darvi questo», disse. Dentro c’era la donazione della villa a una fondazione legata all’hospice, registrata mesi prima. Nessuna di noi avrebbe ereditato la casa. Marieke sbiancò. Io sentii solo stanchezza, ma anche una strana quiete: la villa non era più un’arma. Uscimmo insieme. Fu lei a parlare per prima. «Andiamo al mare», disse. Io annuii senza discutere.

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