The Voice Senior: Fabio Concato torna in tv e lo studio esplode in ovazione





La puntata del 23 ottobre 2026 tra Blind Auditions, storie personali e il ritorno televisivo di Fabio Concato.





Venerdì 23 ottobre 2026, la terza puntata di The Voice Senior su Rai 1 ha messo al centro voci, ricordi e ritorni attesi: Antonella Clerici ha condotto una serata segnata da audizioni al buio, storie personali e la sorpresa dell’apparizione di un big della musica italiana.

Blind auditions ed emozioni in gara

Le tradizionali Blind Auditions hanno monopolizzato la scaletta: Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e la coppia Clementino & Rocco Hunt hanno ascoltato le voci dei concorrenti senza potersi avvalere di immagini, scegliendo i talenti solo sulla base delle esibizioni. Tra i partecipanti sono emerse storie di vita significative, momenti di leggerezza e prove che hanno messo alla prova la sensibilità della giuria.

Tra le performance più coinvolgenti, quella di Anna, originaria di Napoli e residente a Milano, che ha portato in scena “Brivido Caldo” dei Matia Bazar. La concorrente ha raccontato la separazione e la convivenza con una sordità parziale, ma ha voluto comunque misurarsi con il palco per riaffermare la propria passione per il canto, in particolare convincendo l’attenzione di Fiorella Mannoia.

Ricordi e dedica: la storia di Pasqualino

Un momento di forte commozione ha riguardato Pasqualino, che si è esibito con “L’acrobata” dedicandola al figlio Lorenzo, scomparso a vent’anni per leucemia. Il racconto personale ha trasformato lo studio in uno spazio di memoria e di condivisione del dolore, sottolineando come il talent sia spesso occasione per narrare vissuti familiari profondi oltre che per mostrare abilità canore.

Il ritorno di Fabio Concato: ovazione e racconto

La serata ha registrato il ritorno in televisione di Fabio Concato, tornato dopo la sospensione dell’attività dovuta a un tumore. L’artista milanese è intervenuto in trasmissione per sostenere un amico in gara, Claudio Sanfilippo, cantautore milanese di 66 anni che ha interpretato proprio “Ti ricordo ancora”, brano noto del repertorio di Concato. Claudio ha conquistato tre coach — Arisa, Nek e Fiorella Mannoia — scegliendo poi la squadra di quest’ultima.

Al momento dell’incontro tra Claudio e Concato lo studio è esploso in applausi: il cantautore è salito sul palco per salutare l’amico e ripercorrere la genesi della canzone eseguita. Durante il confronto con i coach, Concato ha raccontato un episodio personale che ha ispirato il brano e ha spiegato: “È nata per una carezza che un mio compagno di prima elementare mi fece, ma la maestra non sapeva cosa dire. Era una cosa normale tra due compagni che si volevano bene. Io non ci ho trovato niente di male”.

La testimonianza dell’artista ha stimolato una reazione da parte di Fiorella Mannoia, che ha richiamato l’attenzione sui pregiudizi e sui condizionamenti sociali che possono deformare gesti d’affetto innocenti, aggiungendo uno spessore riflessivo al momento televisivo.

Duetto e finale di serata

Per concludere la sua apparizione, Concato si è unito ad Arisa in un duetto su “Rosalina”, uno dei suoi successi più noti. L’esibizione ha unito due voci di generazioni diverse e ha chiuso la puntata con una lunga ovazione da parte del pubblico in studio, segnando un ritorno televisivo emotivamente rilevante per l’artista dopo la malattia.

La terza puntata di The Voice Senior ha così alternato la competizione canora alle storie personali dei partecipanti e all’inaspettato rientro in scena di un interprete significativo della canzone italiana, senza trasformare le vicende in altro rispetto a quanto raccontato in studio. Gli episodi narrati — personali e musicali — hanno confermato il formato come luogo di incontro tra palco, memoria e sensibilità generazionale.

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