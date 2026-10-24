«Se vuoi continuare a vivere qui, pagami l’affitto, vecchia rincoglionita»: mio figlio pretendeva 900 euro al mese per farmi dormire nella casa che avevo comprato io.





Henri digitò un numero sul telefono fisso senza staccare gli occhi dalla pagina quattro della cartelletta. Parlò a bassa voce per cinque minuti con una voce ferma, citando codici catastali, registri di Rue de la Régence e numeri di matricola notarile. Io continuavo a stringere la borsa sulle ginocchia, sentendo il freddo di Bruxelles penetrare perfino attraverso i doppi vetri dello studio.





Quando Henri riagganciò, appoggiò le mani aperte sul ripiano di quercia e mi guardò dritto negli occhi con una gravità che mi fece mancare il respiro. «Adrienne, la firma sull’allegato non è solo un’imitazione grossolana della tua grafia», disse Henri con tono misurato ma implacabile. «È una procura speciale autenticata digitalmente con il tuo codice d’identità elettronica belga, registrata lunedì scorso alle dieci e un quarto del mattino tramite il portale federale.

In quel momento qualcuno ha inserito la tua carta d’identità in un lettore smart card, ha digitato il tuo codice PIN personale e ha ceduto l’amministrazione totale dei tuoi beni a Delphine Vaneck, non a tuo figlio». Sentii un vuoto allo stomaco, come se il pavimento fosse crollato sotto le mie scarpe consumate. Luc era sempre stato debole, manipolabile, ma non avrei mai immaginato che la sua compagna avesse orchestrato una simile spoliazione facendosi consegnare le mie credenziali.

Mi ricordai subito di quando Delphine, quindici giorni prima, si era offerta con un sorriso mellifluo di sbrigare per me la pratica per il rimborso dei farmaci respiratori sul sito della mutua sanitaria. Mi aveva chiesto la carta d’identità e il foglietto col PIN che tenevo nascosto nella scatola di latta dei bottoni, promettendo che ci avrebbe pensato lei per evitarmi di prendere freddo fino all’ufficio postale.

Mi ero fidata della compagna di mio figlio, le avevo sorriso ringraziandola per la gentilezza, mentre lei stava caricando la mia identità sul registro notarile per espropriarmi del tetto sopra la testa. «C’è dell’altro, purtroppo», continuò Henri aprendo una cartella digitale sul suo computer portatile collegato alla banca dati delle imprese belghe. «La società Immo-Kestemont SPRL non è una grossa agenzia immobiliare di speculazione.

È una società a responsabilità limitata registrata appena quattro mesi fa a nome di Alain Vaneck, il fratello maggiore di Delphine, un mediatore già radiato dall’ordine per fallimenti fraudolenti nelle Fiandre. Il piano era chiarissimo: compravano il tuo appartamento per la metà del valore reale approfittando della finta procura, liquidavano una miseria simbolica su un conto intestato formalmente a te ma gestito da Delphine, e rivendevano l’immobile sul mercato libero a prezzo pieno entro trenta giorni, lasciando te

in mezzo alla strada e Luc completamente all’oscuro della destinazione finale del denaro». Luc credeva di essere il carnefice cinico che mi sbatteva fuori per vivere da signore con la sua fidanzata, ma in realtà era soltanto il burattino stupido usato per coprire una truffa familiare ai danni della nostra casa. Henri chiamò immediatamente Maître Laurent Deprez, un avvocato penalista specializzato in reati finanziari e frodi telematiche con cui aveva lavorato per trent’anni al Palazzo di Giustizia.

Deprez ci raggiunse nel suo ufficio a Louise la mattina seguente alle otto. Bastarono venti minuti di esame dei file telematici per predisporre una denuncia urgente alla Procura del Re per truffa aggravata, falsificazione informatica d’identità, estorsione e circonvenzione d’incapace tentata. La cancelleria accolse l’istanza d’urgenza: c’erano gli estremi per un sequestro preventivo delle quote societarie e per un intervento immediato sul posto prima che il cambio della serratura venisse eseguito.

Venerdì mattina il cielo su Saint-Gilles era coperto da una coltre grigia di pioggia fine. Tornai a casa alle nove meno un quarto, accompagnata da due ispettori della Polizia Federale in borghese e dall’ufficiale giudiziario incaricato di notificare gli atti. Salendo le scale sentivo già i colpi metallici provenire dal pianerottolo del terzo piano: il fabbro che Delphine aveva chiamato stava già smontando la vecchia serratura di sicurezza della mia porta d’ingresso.

Delphine era lì in piedi sul corridoio comune, con addosso un cappotto beige elegante e una tazza termica di caffè tra le dita curate, che dava istruzioni all’artigiano indicando il telaio di legno massiccio. Luc era appoggiato alla ringhiera, con una sigaretta spenta tra le labbra e uno scatolone di cartone già pronto a terra contenente le mie vecchie pentole e i barattoli di marmellata che tenevo nella credenza.

Quando mi vide salire l’ultima rampa di gradini, fece un ghigno arrogante e allargò le braccia con una teatrale sfacciataggine. «Sei venuta a pagare o a prendere i tuoi stracci, mamma? Il fabbro finisce tra dieci minuti, poi questa porta si aprirà solo con le mie chiavi». Delphine si voltò verso di me con un sospiro di fastidio calcolato: «Adrienne, per favore, non rendere le cose più patetiche di quello che sono già.

Prendi la tua roba e vai via senza fare scenate davanti ai vicini di casa». Non risposi con una sola parola. Mi limitai a fare un passo di lato, lasciando passare l’ispettore capo Marc Claes e la sua collega, che mostrarono i tesserini metallici direttamente sul volto di Delphine. «Polizia giudiziaria. Sospendete immediatamente qualsiasi lavoro su questa porta», ordinò l’ispettore Claes con una voce profonda e calma che fece bloccare all’istante il cacciavite del fabbro.

Delphine sbiancò di colpo, il colore le sparì dalle guance e la tazza termica le sfuggì quasi dalle mani tremanti, versando qualche goccia di caffè scuro sulle piastrelle dell’androne. «Cosa significa questo?», balbettò Luc staccandosi dalla ringhiera con gli occhi sgranati, guardando me e poi i poliziotti con un misto di rabbia e sconcerto. «Mamma, cosa diavolo hai fatto?

Questa è una questione privata tra noi per l’affitto e la gestione della nostra proprietà!». «Tuo figlio taccia e legga questo atto», intervenne l’ufficiale giudiziario aprendo la cartella di cuoio e consegnando a Luc la notifica del blocco cautelare dei conti e l’avviso di garanzia emesso nei confronti di Delphine Vaneck e di Alain Vaneck.

«Che cos’è Immo-Kestemont?», domandò Luc con voce incrinata, scorrendo i fogli con le dita che cominciavano a tremargli visibilmente. «Delphine, perché c’è il nome di tuo fratello qui sopra? E perché risulta che mamma gli ha venduto l’appartamento lunedì scorso per duecentottantamila euro? Mi avevi detto che stavamo solo regolarizzando l’affitto per pagare le rate del mutuo a mio nome!».

Delphine arretrò di due passi verso l’interno dell’appartamento, cercando affannosamente il telefono cellulare nella borsa di marca per avvisare suo fratello, ma la poliziotta la bloccò prontamente afferrandole il polso con una presa d’acciaio: «Signora Vaneck, non tocchi quel telefono. Suo fratello Alain è già stato fermato un’ora fa presso la sede legale della società a Ixelles con le copie dei rogiti contraffatti».

Luc rimase paralizzato sul pianerottolo, la bocca mezza aperta in un’espressione di assoluta idiozia. Guardava Delphine, guardava i fogli del tribunale, guardava me con gli occhi lucidi di un bambino colto in fallo ma incapace di capire come il mondo gli fosse crollato addosso in tre secondi. «Sei stata tu?», mormorò Luc rivolto a Delphine con una voce strozzata dalla delusione.

«Mi hai fatto trattare mia madre come una pezzente per prenderti l’intero palazzo con tuo fratello? Mi avevi giurato che era per il nostro futuro insieme, che l’avremmo tenuta in una casa di cura confortevole con la sua pensione!». Delphine non degnò nemmeno di uno sguardo il suo compagno; la maschera di compiacenza era caduta completamente, rivelando una smorfia di puro veleno mentre la poliziotta le intimava di recuperare i suoi effetti personali e di seguirla in commissariato

per l’interrogatorio formale. «Sei solo un fallito incapace di combinare nulla nella vita, Luc. Non sei stato nemmeno capace di farti intestare la casa prima che compisse settant’anni», gli sputò addosso a bassa voce prima di essere scortata lungo le scale di pietra, con le manette coperte dal risvolto del suo stesso cappotto beige. Il fabbro raccolse i suoi attrezzi in fretta e furia, scusandosi a mezza voce, e rimise al suo posto il vecchio cilindro originale della

porta riconsegnandomi le mie chiavi d’ottone. Rimanemmo io e Luc da soli sul pianerottolo, con lo scatolone delle mie pentole appoggiato contro il battiscopa e il silenzio pesante che gravava sulle nostre teste. Luc abbassò lo sguardo sulle proprie scarpe da ginnastica infangate. Il suo respiro era pesante, spezzato da singhiozzi soffocati che cercavano disperatamente di impietosirmi come faceva da piccolo quando combinava guai a scuola.

«Mamma… ti giuro che non sapevo niente di Alain», mormorò facendo un passo verso di me, tendendo una mano aperta che sembrava chiedere pietà. «Ero confuso, mi fidavo di lei, mi ha riempito la testa di bugie sui debiti e sulle spese condominiali… ti prego, lasciami entrare, parliamo dentro, sistemiamo tutto noi due come abbiamo sempre fatto».

Lo guardai dritto negli occhi per la prima volta senza sentire alcuna fitta di rimorso, senza quella debolezza materna che mi aveva resa cieca per trent’anni di fronte al suo egoismo calcolato. Vidi soltanto un uomo adulto e meschino che tre giorni prima mi aveva chiamata vecchia rincoglionita, pronto a buttarmi su un marciapiede per novecento euro di reversibilità.

«Hai quarantotto ore anche tu, Luc», dissi a voce bassa, chiara, senza alcuna esitazione. «Raccogli i tuoi vestiti, i tuoi computer e le tue scarpe da questo appartamento entro stasera. Alle venti precise il fabbro torna qui per montare una serratura blindata a controllo biometrico a cui tu non avrai mai più accesso». Luc impallidì, balbettando scuse sconnesse: «Ma dove vado?

Non ho abbastanza soldi sul conto, la banca ha bloccato anche le mie carte per via dell’inchiesta su Delphine… non posso dormire per strada, mamma, sono tuo figlio!». «Potevi pensarci prima di calcolare quanto valesse la mia stanza a Schaerbeek», risposi senza alzare il tono, tirando fuori la chiave di casa dalla tasca del cappotto.

Entrai nel corridoio, presi lo scatolone delle mie pentole portandolo dentro casa, e richiusi la pesante porta di legno massiccio girando la mandata due volte. Per la prima volta dopo molti anni, la casa acquistata con le mie fatiche era tornata a essere il mio unico, inviolabile rifugio.

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