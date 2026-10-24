«Quella vecchia rimbambita non si accorgerà mai che le abbiamo preso tutto»: sentii mia sorella parlare dei risparmi di nostra madre e decisi di controllare gli estratti conto.





Mamma Mathilde spinse il deambulatore verso il centro del salotto con una disinvoltura che non le vedevo da almeno dieci anni. Si tolse il foulard di seta color senape, lo appese con cura allo schienale della sedia a dondolo e ci squadrò uno per uno, soffermandosi sul borsone nero spalancato ai piedi di Gilles. Gilles provò a nasconderlo spingendolo goffamente con il tallone sotto la tovaglia, ma riuscì solo a rovesciare una pila di vecchie ricevute del gas





sul pavimento. «Beh, vi siete dati da fare mentre ero a comprare le pastiglie per la pressione», disse la mamma con un mezzo sorriso tagliente. La sua voce non tremava affatto; era il tono fermo con cui quarant’anni prima ci metteva in castigo quando rubavamo i biscotti dallo stipetto della credenza. Pauline sbiancò ulteriormente, passando dall’arroganza alla disperazione nel giro di un battito di ciglia.

Cercò di ricomporsi, lisciandosi la giacca sintetica con mani che tradivano un tremito convulso. «Mamma! Meno male che sei tornata… stavamo sistemando le tue scartoffie bancarie. Mathieu è entrato come un pazzo urlando e accusandoci di voler rubare i tuoi soldi, ti rendi conto? Volevamo solo aiutarti a riordinare i depositi prima che la banca applichi le nuove spese di gestione».

Era una recita pietosa, recitata con l’enfasi finta di un’attrice di terz’ordine. Gilles annuiva freneticamente dietro di lei, con una goccia di sudore freddo che gli colava lungo la tempia grigia fino al colletto della camicia. Io rimasi fermo contro la credenza, guardando mia madre con il telefono ancora stretto tra le dita. «Mamma, hanno detto sulle scale che sei una vecchia rimbambita e che ti avrebbero preso tutto prima del mio arrivo.

Avevano il portatile collegato al tuo home banking per fare un bonifico immediato». Mathilde posò la borsa di cuoio sul tavolo, proprio sopra il mouse senza fili di Pauline. «Lo so benissimo, Mathieu», disse con una calma serafica che mi lasciò senza fiato. «L’ho sentita anch’io martedì scorso, quando credeva che dormissi sul divano mentre parlava al telefono con l’agenzia viaggi per prenotare una crociera ai Caraibi da dodicimila euro».

Pauline sgranò gli occhi, aprendo la bocca senza emettere alcun suono. «Credevi davvero che non ci sentissi, figliola mia?», continuò la mamma sfilando con lentezza un paio di occhiali da lettura dalla custodia rigida. «Sono sorda a sinistra quando voglio evitare di sentire le lamentele di tua suocera, ma a destra ci sento ancora abbastanza per capire che stavi pianificando di ripulirmi la pensione di reversibilità di tuo padre».

Tirò fuori dalla cartella di cuoio un documento ufficiale fresco di stampa, con l’intestazione blu scuro della Banque de Liège e un timbro a secco rotondo sul fondo del foglio. Lo scagliò con precisione chirurgica sul portatile di Pauline, facendolo rimbalzare sulla tastiera grigia. «Leggete pure, geni della finanza». Gilles allungò il collo per sbirciare, mentre Pauline afferrava il foglio con dita rigide.

Il primo colpo di scena fu devastante nella sua banale semplicità burocratica. Sul foglio non c’era alcuna revoca di delega ordinaria, ma un atto notarile di costituzione di fondo fiduciario protetto, registrato tre giorni prima presso lo studio del notaio Lambert in Place Saint-Lambert. Tutti i risparmi di Mathilde — esattamente quarantatremila euro accumulati in trent’anni di sacrifici tra straordinari in miniera di papà e le sue pulizie negli uffici comunali — erano stati blindati in una polizza

vita a beneficio esclusivo dei tre nipoti minorenni, ovvero i due figli di Pauline e la mia bambina, con vincolo di svincolo al compimento del venticinquesimo anno di età. Il conto corrente che Pauline stava cercando disperatamente di svaligiare conteneva esattamente dodici euro e quaranta centesimi, l’importo minimo per evitare la chiusura tecnica della linea.

«Che cosa hai fatto?», gracchiò Pauline, con la voce strozzata dalla rabbia e dall’incredulità. «Hai bloccato tutto fino a quando sarò vecchia pure io? Quei soldi servivano a noi adesso! Gilles ha perso il lavoro alla concessionaria tre mesi fa e abbiamo due rate del mutuo arretrate! Ci pignorano l’automobile la prossima settimana!». La maschera di finta premura cadde definitivamente, lasciando spazio a un’isteria brutale e scomposta.

Gilles si lasciò cadere sulla sedia pieghevole vicino alla finestra, prendendosi la testa tra le mani. «Siamo rovinati, Pauline. Te l’avevo detto che dovevamo chiedere un prestito normale invece di fare questa porcata». La confessione spontanea dell’uomo riempì la cucina di un silenzio imbarazzante, rotto solo dal ronzio monotono del frigorifero. «Ma non finisce qui, tesoro mio», riprese Mathilde incrociando le mani nodose sopra il bastone da passeggio.

La sua espressione si fece ancora più dura, priva di qualsiasi traccia di commiserazione materna. «Pensavi davvero che fossi così ingenua da lasciarvi le chiavi di casa senza controllare cosa facevate? Quando l’altro ieri hai insistito per installarmi l’applicazione sul telefono per pagarmi la bolletta dell’acqua, ti sei dimenticata che tuo cugino Nathan lavora al dipartimento informatico della polizia federale».

Mathilde estrasse una seconda busta bianca, più piccola, priva di sigilli ma chiusa con un pezzo di nastro adesivo trasparente. La lanciò verso di me. «Aprila tu, Mathieu. Fai vedere a tuo cognato cosa ha combinato la sua brillante mogliettina a sua insaputa». Aprii la busta con le dita che cominciavano a sudare freddo. All’interno c’era una sequenza di schermate stampate a colori, raffiguranti i registri di accesso bancario e una serie di transazioni respinte nelle quarantotto ore

precedenti. Leggendo i dati, mi si gelò il sangue per il secondo e ben più grave ribaltamento della vicenda. Il conto che Pauline aveva tentato di svuotare non era solo quello di mamma: c’era una richiesta di apertura di credito al consumo da quindicimila euro inoltrata a nome di Gilles, con garanzia fideiussoria appoggiata fraudolentemente sulla quota di proprietà della casa materna, utilizzando la vecchia carta d’identità cartacea di nostra madre che risultava smarrita dal 2021.

Pauline non stava agendo in combutta paritaria con il marito per salvare la loro famiglia comune; stava truffando contemporaneamente sia l’anziana madre sia il consorte per versare una caparra a fondo perduto per un appartamento intestato esclusivamente a suo nome alla periferia di Charleroi. Gilles scattò in piedi come punto da una vespa velenosa, strappandomi i fogli dalle mani per leggere le cifre.

I suoi occhi scorrevano avidamente le righe stampate, mentre il suo respiro diventava un rantolo corto e pesante. «Un prestito a mio nome? Garanzia sulla casa di tua madre? Ma tu mi avevi detto che era una semplice liquidazione dell’eredità anticipata! E che diavolo è questa richiesta di intestazione a Charleroi? Rue des Frères?». Fissò sua moglie con uno sguardo pieno di autentico orrore e tradimento.

La donna cercò di arretrare verso il corridoio, ma urtò il deambulatore di Mathilde, che non si mosse di un millimetro, bloccandole la via di fuga verso l’uscita. «Gilles, fammi spiegare, era l’unico modo per non farci pignorare tutto dalla banca… se l’appartamento fosse stato solo a nome mio, i tuoi creditori non avrebbero potuto toccarlo!», gridò lei cercando disperatamente di giustificarsi, ma la menzogna era troppo grande, troppo goffa per reggere anche solo per un istante.

Gilles le si avvicinò puntandole l’indice tremante a pochi centimetri dal naso: «Tu mi hai fatto firmare quei moduli fingendo che fossero le detrazioni d’imposta per i bambini! Mi hai incastrato con quindicimila euro di debito mentre io cercavo di non finire per strada! Sei un mostro, Pauline. Altro che madre rimbambita, il vero idiota qui dentro sono stato io a credere a ogni tua singola parola per dieci anni!».

L’uomo afferrò la sua giacca dall’attaccapanni, spalancò la porta d’ingresso con un boato che fece vibrare i vetri e scese le scale a precipizio, senza voltarsi indietro. Pauline rimase sola in mezzo alla stanza, circondata dai faldoni aperti sul pavimento, con il computer portatile che mostrava ancora l’avviso di transazione fallita. La sua spavalderia si era sgretolata completamente, rivelando la meschina pochezza di chi aveva cercato di calpestare chiunque per un pugno di banconote.

«Mamma… per favore. Non puoi denunciarmi. Sono tua figlia. Come faranno i bambini se mi portano via la casa?», mormorò con voce rotta, tentando di inginocchiarsi vicino alle gambe della vecchia per afferrarle l’orlo della gonna. Mathilde ritrasse prontamente la sedia, evitando il suo contatto fisico con un gesto netto di disgusto. «I tuoi figli non andranno per strada, Pauline.

Quei quarantamila euro serviranno a pagare i loro studi e le loro necessità, ma non vedrai un solo centesimo gestito dalle tue mani sporche. Per quanto riguarda la denuncia per tentata frode e furto d’identità, il fascicolo è già sulla scrivania del procuratore di Liegi. Nathan ha depositato la segnalazione stamattina alle nove. Hai quarantotto ore per presentarti spontaneamente prima che la notifica ti arrivi direttamente a casa con l’ufficiale giudiziario».

Mathilde parlava senza alzare la voce, con la gelida fermezza di chi ha sofferto troppo per concedere ancora pietà a buon mercato. «Mathieu, aiutami, diglielo tu che sta esagerando! Siamo fratelli!», implorò Pauline voltandosi verso di me con le lacrime che le rigavano il fondotinta pesante. La guardai dritto negli occhi, ricordando ogni singola parola che aveva pronunciato sulle scale pochi minuti prima.

«Hai detto che nostra madre era una vecchia rimbambita che non si sarebbe accorta di nulla. Hai cercato di derubarla mentre lei ti cucinava il pranzo ogni domenica. E hai provato a incastrare pure tuo marito. Raccogli le tue cose ed esci da questa casa prima che perda la pazienza e chiami la volante io stesso».

La mia voce era piatta, priva di qualsiasi esitazione emotiva. Non provavo odio, solo una profonda, nauseante compassione mista a sollievo. Pauline capì che non c’era più alcuno spazio di manovra. Con le mani che le tremavano visibilmente, infilò il portatile nel borsone, lasciando a terra i raccoglitori di mamma senza nemmeno provare a rimetterli a posto.

Uscì dall’appartamento a testa bassa, con le scarpe con il tacco che risuonavano pesanti e sgraziate sul pianerottolo condominiale, seguite dal cigolio metallico del portone del palazzo che si richiudeva al piano terra. Il silenzio ritornò sovrano nella stanza. Mamma Mathilde tirò un lungo sospiro, si tolse gli occhiali da lettura e li ripose con cura nella custodia.

Poi guardò i faldoni sparsi sul pavimento e scosse la testa canuta con amarezza. «Che spreco di fatica per dodici euro e quaranta centesimi», commentò con una risatina secca che ruppe definitivamente la tensione accumulata nelle ultime due ore. Mi avvicinai al tavolo, mi chinai e cominciai a raccogliere le ricevute sparse, rimettendole nell’ordine cronologico esatto che papà aveva insegnato a entrambi quando eravamo piccoli.

«Come hai fatto a capire tutto prima che succedesse il guaio?», le chiesi sedendomi di fronte a lei, appoggiando i gomiti sul legno lucido. Mathilde allungò la mano rugosa e mi strinse il polso con una forza insospettabile per una donna della sua età. «Un genitore impara a conoscere i propri figli dal modo in cui aprono una porta, Mathieu.

Quando Pauline ha smesso di chiedermi come stavo e ha cominciato a chiedermi dove tenevo le password dei siti, ho capito subito che la figlia affettuosa era morta e al suo posto c’era solo un avvoltoio affamato. Per fortuna la vecchiaia porta reumatismi, ma toglie le illusioni». Sorrise con dolcezza, indicando con il mento l’ingresso: «E adesso vai a prendere quelle paste alla crema che hai abbandonato sullo zerbino. Si saranno scaldate, ma non butteremo via del buon cibo per colpa di due ladri della domenica».

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