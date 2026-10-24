Che sorpresa al talent: la voce dei Tazenda torna sul palco!





Nella puntata del 23 ottobre Beppe Dettori si esibisce con un brano storico dei Tazenda e ottiene l’unanimità dei coach.





The Voice Senior continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti di Rai 1, un palco dove interpreti over sessanta tornano a misurarsi con la musica e a raccontare storie di vita attraverso le canzoni.

A guidare il programma è Antonella Clerici, che rimane il volto principale capace di instaurare un clima raccolto attorno alle esibizioni. La conduzione privilegia i racconti personali oltre alla performance vocale, trasformando ogni puntata in un susseguirsi di ricordi ed emozioni che si alternano a momenti più leggeri.

Le cosiddette “audizioni al buio” restano l’elemento cardine del format: i coach valutano le voci senza vedere chi canta, girando la poltrona soltanto se colpiti dall’interpretazione. Questo meccanismo alimenta le dinamiche di competizione fra i giudici, con battute e tentativi di convincere i concorrenti a scegliere la propria squadra.

La serata del 23 ottobre: tre nomi noti e una sorpresa

La puntata andata in onda il 23 ottobre ha riservato diverse sorprese: oltre a partecipanti emergenti che cantano da anni senza grande visibilità, si sono presentati anche artisti con un passato professionale consolidato. Tra questi figura Beppe Dettori, figura nota al pubblico per il ruolo ricoperto in una delle band più rappresentative della Sardegna.

Nato nel 1965, Dettori è stato voce dei Tazenda dal 2006 al 2012, assumendo il compito di proseguire l’eredità vocale dopo la scomparsa di Andrea Parodi. Quell’incarico lo ha posto al centro di una tradizione musicale molto sentita dal pubblico, contribuendo a mantenere viva l’identità del gruppo attraverso concerti, incisioni e collaborazioni.

La scelta del brano e la reazione dei coach

Per presentarsi ai giudici, Dettori ha scelto “Spunta la luna dal monte”, il pezzo che i Tazenda portarono a Sanremo 1991 insieme a Pierangelo Bertoli. Scelta significativa per la storia della band, il brano ha messo in evidenza le qualità interpretative del cantante e ha suscitato l’interesse dei coach: tutti si sono voltati, come previsto dalle regole del talent, segnalando apprezzamento unanime per l’esibizione.

Dopo le conferme delle poltrone, la decisione finale è spettata a Dettori, che ha optato per entrare nella squadra di Nek. Il coach ha accolto con entusiasmo la conferma, richiedendo immediatamente al cantante un breve momento musicale condiviso: insieme hanno interpretato “Domo mea”, brano legato alle collaborazioni storiche dei Tazenda, in una sorta di duetto che ha suggellato l’ingresso di Dettori nel talent.

Il contesto storico-professionale di Dettori

La partecipazione televisiva non era del tutto nuova per Dettori: nel 2009 era già salito sul palco del Festival di Sanremo quando i Tazenda intervennero come ospiti nella serata dei duetti con Marco Carta. Quell’esperienza si somma agli anni di attività sul territorio musicale e alle collaborazioni che ne hanno caratterizzato la carriera.

Nella formula di The Voice Senior, episodi come questo riflettono la convivenza tra aspiranti emergenti e interpreti con curriculum consolidato. Per molti concorrenti il programma rappresenta la possibilità di rimettersi in gioco, mentre per artisti già noti è spesso l’occasione per riaffermare una carriera o raccontare un legame con brani simbolo.

La scelta di Dettori di puntare su un pezzo così legato alla storia dei Tazenda e l’apprezzamento ricevuto da tutti i coach confermano come la memoria collettiva della musica italiana resti un elemento potente anche nei talent dedicati agli over sessanta.

Non sono previste qui interpretazioni oltre quanto documentato: la ricostruzione dei fatti si basa sulla puntata del 23 ottobre e sulle informazioni pubbliche relative al percorso professionale di Beppe Dettori e alla sua esperienza con i Tazenda.

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