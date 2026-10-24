Totti: il bilancio dei 50 anni tra generosità, delusioni e la fatica per Isabel





L’ex capitano della Roma ripercorre in Oltre aiuti non ricambiati, il dolore per Isabel e la nuova quotidianità dopo il ritiro.





Francesco Totti, nel bilancio dei suoi cinquant’anni, ricostruisce scelte, delusioni e priorità in un racconto autobiografico che affronta anche i rapporti familiari più tesi.

Francesco Totti: Lo sfogo e il bilancio dei 50 anni

Nell’autobiografia Oltre, scritta con Alessandro Alciato e presentata a Roma il 19 ottobre al Teatro Brancaccio, l’ex capitano della Roma affronta aspetti privati che fino ad oggi erano rimasti in parte fuori dalla luce pubblica. Totti racconta di aver sostenuto economicamente molte persone nel corso degli anni e registra amarezza per chi, a suo dire, non ha ricambiato con riconoscenza.

Nel testo emerge un passaggio netto rivolto a chi ha approfittato della sua generosità: «Non sono il vostro bancomat, arrangiatevi». L’ex giocatore non fornisce nomi né dettaglia gli aiuti concessi; il tono è quello di una riflessione personale su rapporti costruiti in una vita trascorsa sotto i riflettori.

Racconta inoltre come l’idea di amicizia sia cambiata con l’età: un gruppo di fidati che era ampio si è progressivamente assottigliato, e oggi Totti si dice più selettivo nel dare importanza a chi gli è rimasto vicino. Pur mostrando ferite, sottolinea anche gesti di generosità discreta, come lasciare denaro nelle cassette della posta a chi si trova in difficoltà e di cui viene a conoscenza.

Il dolore per Isabel dopo la separazione

La sofferenza più intensa, secondo quanto raccontato dall’autore, è legata al rapporto con la figlia minore, Isabel, che ha dieci anni. Dopo la separazione da Ilary Blasi, annunciata nel luglio 2022, l’organizzazione familiare prevede turni che limitano il tempo a disposizione del padre: fine settimana alternati, una soluzione che Totti descrive come faticosa.

Nel libro l’ex calciatore quantifica la questione in termini emotivi: «Il cinquanta per cento del tempo, la metà del totale della possibile felicità di un padre. Bisogna conviverci, ma è dura», una osservazione che rimane collocata come confessione personale e non come ricostruzione giudiziaria o legale. I due figli maggiorenni, Cristian e Chanel, dispongono invece di una maggiore autonomia nel rapporto con entrambi i genitori.

La separazione del 2022 e le vicende successive hanno segnato una fase di riorganizzazione dei legami familiari; Totti torna sull’argomento soprattutto in chiave emotiva, parlando delle difficoltà a ricostruire alcuni rapporti e delle conseguenze delle scelte personali.

Una quotidianità diversa dopo il ritiro

Il racconto include anche la transizione dalla vita agonistica a una routine differente: la carriera in campo si è conclusa il 28 maggio 2017, data dell’ultima partita ufficiale con la Roma. Da allora Totti ha dovuto riorganizzare abitudini e impegni quotidiani che avevano scandito gran parte della sua esistenza.

La nuova quotidianità comprende la compagna Noemi Bocchi, i figli, una maggiore attenzione alla salute e la scelta di circondarsi di persone valutate con più cura. Nel libro non manca un riferimento alla complessità delle vicende giudiziarie scaturite dalla separazione, ma il tono resta quello di una rivendicazione della capacità di ricominciare.

Il bilancio mostrato nell’autobiografia non è soltanto un elenco di perdite: per Totti si tratta anche di riconoscere chi gli vuole realmente bene, proteggere affetti e costruire un nuovo modo di vivere lontano dal campo, con i cambiamenti che questo comporta.

La presentazione romana del 19 ottobre ha rappresentato, secondo quanto riportato, un momento in cui l’autore ha ribadito i temi centrali del libro: le delusioni personali, l’importanza della famiglia e la necessità di ridefinire i rapporti dopo eventi pubblici e privati rilevanti.

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