Bambina azzannata da un pitbull, spariti cane e padroni: è in ospedale a Salerno





Un incidente preoccupante si è verificato nella villa comunale di Salerno, dove una bambina è stata azzannata da un pitbull. La piccola è stata immediatamente trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove attualmente si trova in buone condizioni. Secondo quanto comunicato dal nosocomio, la bambina è ancora ricoverata in reparto per ricevere un trattamento antibiotico ad ampio spettro, ma si prevede che sarà dimessa giovedì. Le ferite riportate sembrano essere superficiali e limitate al cuoio capelluto, quindi non destano preoccupazioni gravi.





Le autorità locali sono attualmente impegnate nella ricerca dei proprietari del cane, che sono scomparsi insieme al quadrupede subito dopo l’incidente. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare una persona che potrebbe essere collegata all’accaduto, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti, sembra che il pitbull fosse privo di guinzaglio e museruola al momento dell’attacco. Il cane ha incrociato la bambina nella villa comunale, azzannandola. Dopo l’incidente, i proprietari, probabilmente spaventati dalle conseguenze, sono fuggiti insieme al cane, facendo perdere le proprie tracce. Questo ha portato a una corsa in ospedale per la bambina, che, fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi, ma ha subito un forte spavento.

Le forze dell’ordine, una volta ricevuta la segnalazione, si sono attivate per rintracciare i proprietari del cane. Sono già sulle tracce di una persona, descritta come una donna, che si sarebbe allontanata dalla zona subito dopo l’episodio. L’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza è fondamentale per capire l’accaduto e per individuare i responsabili.

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli animali e sull’importanza di rispettare le normative riguardanti i cani, in particolare quelli considerati potenzialmente pericolosi. La legge richiede che i cani di razze considerate a rischio siano sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola in luoghi pubblici, per prevenire situazioni di pericolo come quella verificatasi a Salerno.

In attesa di ulteriori sviluppi, i genitori della bambina sono stati rassicurati dalle autorità sanitarie riguardo alle condizioni di salute della loro figlia. La comunità locale ha espresso solidarietà alla famiglia, augurandosi una pronta guarigione per la piccola.

L’incidente ha anche riacceso il dibattito sulla responsabilità dei proprietari di animali domestici e sull’importanza di educare i cittadini a comportamenti più sicuri riguardo alla gestione dei propri cani. Le autorità locali potrebbero intensificare i controlli nelle aree pubbliche per garantire che i proprietari rispettino le normative vigenti.



