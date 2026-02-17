Bimbo trapiantato al Monaldi, Meloni chiama la mamma: “Vi sarà fatta giustizia”





La situazione di un bambino di due anni, ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale “Monaldi” di Napoli, è al centro di un drammatico caso che ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità. Il piccolo ha subito un intervento di trapianto di cuore, ma purtroppo il trapianto è fallito, lasciando il bambino in condizioni gravissime. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha contattato telefonicamente la madre del bambino, Patrizia Mercolino, per esprimere il proprio sostegno e rassicurarla: «Avrete giustizia».





L’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha confermato la telefonata della premier, durante la quale Patrizia ha ringraziato Meloni per l’interesse mostrato. La madre ha sottolineato che la sua priorità in questo momento è ottenere un nuovo cuore per il figlio e vederlo tornare a casa in salute. Ha dichiarato: «In questo momento la mia priorità è avere un cuore nuovo per mio figlio e vederlo tornare a casa guarito».

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha anch’egli contattato Patrizia per esprimere la propria vicinanza e supporto in questo momento difficile. La madre ha riferito di non aver ricevuto ulteriori aggiornamenti dai medici riguardo alle condizioni del piccolo e ha ribadito la sua fiducia nella possibilità di un nuovo trapianto. «Io ci credo e ci spero ancora», ha affermato con determinazione.

Gli esperti dell’Heart team del “Monaldi” si riuniranno domani per valutare la possibilità di un intervento bis. Questa eventualità era stata precedentemente esclusa dai colleghi dell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma, creando ulteriore tensione e incertezza per la famiglia. La situazione è complessa e delicata, e le decisioni da prendere saranno cruciali per il futuro del bambino.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla gestione dei trapianti e sulla necessità di garantire che ogni paziente riceva le migliori cure possibili. La comunità e le istituzioni stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, sperando che il piccolo possa ricevere l’aiuto necessario per superare questa grave crisi.

Il dramma di Patrizia Mercolino e del suo bambino è emblematico delle sfide che molte famiglie devono affrontare quando si trovano di fronte a problemi di salute così gravi. La solidarietà e il supporto delle autorità possono fare la differenza, ma è fondamentale anche il lavoro degli operatori sanitari e dei team medici che si occupano di queste delicate procedure.

In questo contesto, la comunicazione tra le famiglie e le istituzioni sanitarie è di vitale importanza. È essenziale che i genitori siano costantemente informati sulle condizioni dei loro figli e sulle possibilità di trattamento. La mancanza di informazioni può generare ansia e incertezze, rendendo ancora più difficile affrontare situazioni già di per sé critiche.

La speranza di una nuova opportunità per il piccolo passa attraverso un nuovo trapianto, e la determinazione di Patrizia è un segnale di forza in un momento di grande vulnerabilità. La comunità è unita attorno a questa famiglia, auspicando che presto possano arrivare notizie positive.



