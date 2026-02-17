Questa pianta è ovunque… ma pochi sanno che può aiutare contro glicemia alta e pressione (e non solo)





La incontri spesso senza farci caso. Cresce nei parchi, lungo le strade, nei giardini. Eppure il gelso bianco (Morus alba) è una pianta dalle proprietà sorprendenti, utilizzata da secoli nella medicina tradizionale asiatica.





Attenzione: non è una “cura miracolosa” e non sostituisce terapie mediche. Tuttavia, numerosi studi suggeriscono che possa offrire benefici interessanti per la salute metabolica e cardiovascolare.

Una pianta con una lunga storia

Il gelso bianco fu introdotto in America in epoca coloniale per avviare la produzione di seta. L’industria non decollò, ma l’albero si adattò perfettamente al clima, diffondendosi in molte regioni temperate.

Oltre al legno resistente, utilizzato per mobili e oggetti, il vero tesoro si trova nelle foglie e nelle bacche, ricche di composti bioattivi.

I principali benefici del gelso bianco

1. Aiuta a stabilizzare la glicemia

Le foglie contengono 1-deossinojirimicina (DNJ), una sostanza che rallenta l’assorbimento dei carboidrati nell’intestino.

Questo può contribuire a ridurre i picchi glicemici dopo i pasti, risultando utile per chi ha prediabete o diabete di tipo 2 (sempre sotto controllo medico).

2. Supporta la salute cardiovascolare

Il gelso bianco è ricco di antiossidanti e flavonoidi che possono aiutare a:

Ridurre il colesterolo LDL (“cattivo”)

Migliorare la circolazione

Favorire il mantenimento di una pressione sanguigna sana

Questi effetti contribuiscono alla protezione del cuore nel lungo periodo.

3. Potenziale azione antiossidante e protettiva

Alcuni studi preliminari hanno individuato nel gelso la presenza di resveratrolo, lo stesso composto presente nel vino rosso.

Il resveratrolo è noto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e viene studiato per il suo possibile ruolo nella prevenzione di alcune patologie, incluso il supporto contro la crescita cellulare anomala. Tuttavia, la ricerca è ancora in corso e non consente conclusioni definitive.

4. Riduce infiammazione e sostiene il sistema immunitario

Grazie alla vitamina C e ai polifenoli, il gelso bianco aiuta a contrastare lo stress ossidativo, associato a invecchiamento e malattie croniche.

5. Favorisce digestione e benessere intestinale

Contiene fibre naturali, pectina e acidi organici che:

Promuovono la regolarità intestinale

Supportano l’assorbimento dei nutrienti

Contribuiscono all’equilibrio del microbiota

6. Benefici tradizionali per pelle e capelli

Nella medicina tradizionale cinese, il gelso è associato al benessere del cuoio capelluto, alla riduzione della caduta dei capelli e al supporto della pelle grazie all’azione antiossidante.

Cosa contiene il gelso bianco?

Foglie e frutti sono ricchi di:

Vitamina C – supporto immunitario

– supporto immunitario Vitamine del gruppo B – energia e funzione nervosa

– energia e funzione nervosa Fibre e pectina – salute intestinale

– salute intestinale Flavonoidi e polifenoli – azione antiossidante

– azione antiossidante Resveratrolo – proprietà antinfiammatorie

– proprietà antinfiammatorie Carotenoidi e acidi organici – metabolismo e pelle

Cosa dice la ricerca

Studi clinici indicano che l’estratto di foglie di gelso può contribuire a:

Ridurre la glicemia a digiuno

Migliorare la sensibilità all’insulina

Abbassare il colesterolo

La maggior parte delle ricerche si concentra sul controllo glicemico, mentre gli altri benefici sono ancora oggetto di approfondimento scientifico.

Sicurezza e precauzioni

Il gelso bianco è generalmente sicuro se consumato con moderazione.

⚠️ Tuttavia:

Chi assume farmaci per il diabete deve consultare il medico (rischio di ipoglicemia).

In gravidanza o allattamento è meglio evitare dosi elevate.

Non sostituisce terapie prescritte.

Come assumerlo

Tisana di foglie essiccate

Estratti o capsule standardizzate

Bacche fresche o essiccate, aggiunte a yogurt o cereali



