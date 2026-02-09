Bari, tenta un furto in un appartamento al terzo piano ma cade: è in fin di vita





Nel tardo pomeriggio di domenica, un uomo di 51 anni ha tentato di effettuare un furto in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Dante, all’angolo con via Ravanas, nel quartiere Libertà di Bari. Tuttavia, il suo tentativo è finito in tragedia quando ha perso l’equilibrio e è caduto rovinosamente sull’asfalto.





Secondo quanto riportato, l’uomo stava cercando di arrampicarsi sulla facciata dell’edificio quando, per cause ancora da accertare, ha subito una caduta che gli ha procurato gravi ferite. Subito dopo l’incidente, i suoi due complici, che erano presenti sul posto, hanno cercato di soccorrerlo. Lo hanno caricato in auto e si sono diretti verso il pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Le condizioni del ladro sono apparse critiche sin da subito. Arrivato al pronto soccorso, è stato accolto in codice rosso dai medici, che hanno constatato la gravità delle sue ferite. Le prime indiscrezioni indicano che, una volta giunti all’ospedale, i complici avrebbero lasciato l’uomo nell’auto davanti all’ingresso dell’area di emergenza. Tuttavia, uno dei due sodali è stato identificato dalle forze dell’ordine, che ora stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Inoltre, durante le operazioni di controllo, i carabinieri della Compagnia Bari Centro hanno trovato tracce ematiche all’interno dell’auto utilizzata dai complici. Questo dettaglio ha sollevato ulteriori interrogativi sulla natura dell’incidente e sul coinvolgimento di altri individui. L’uomo, originario di Bari, è già noto alle forze dell’ordine e sarebbe presunto affiliato a un clan operante nel quartiere Libertà.



