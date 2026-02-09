“Perché mi devo accoppiare per forza?”, Paolo Bonolis riflette sull’idea di una compagna





Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 8 febbraio, Paolo Bonolis ha parlato del suo nuovo programma musicale su Canale 5, intitolato “Taratata”, dove presenterà grandi nomi della musica italiana in due prime serate. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, il conduttore è stato accompagnato dal figlio Davide, il quale ha contribuito a rendere l’atmosfera più leggera, scherzando sulla vita sentimentale del padre dopo la separazione da Sonia Bruganelli.





L’intervista è iniziata in modo goliardico, con Bonolis e Davide che hanno discusso della loro somiglianza. “Beh, è un bel ragazzo,” ha commentato Bonolis, mentre Davide ha risposto: “Di carattere gli somiglio, ma esteticamente no.” Il conduttore ha poi aggiunto: “La madre è una bella donna eh”, creando un momento di ilarità nel salotto di Toffanin.

Dopo i convenevoli, la conduttrice ha colto l’occasione per porre una domanda più personale a Bonolis, chiedendogli se fosse solo. La risposta del conduttore è stata immediata: “Vuoi sapere che cosa faccio da solo?” A questo punto, Silvia ha cercato l’aiuto di Davide, ma il giovane ha scherzato: “No, Silvia, aiutami tu a trovargli una compagna. Ma lui dice che non ne vuole sapere.” Bonolis, con il suo tipico umorismo, ha replicato: “Sembro un animale in cattività, ma perché mi devo accoppiare per forza? Ora vado a Uomini e Donne.”

La discussione ha toccato il tema della compagnia e della solitudine. Toffanin ha cercato di giustificare la sua domanda, sottolineando che avere una compagnia può essere benefico. A questo, Bonolis ha risposto: “Non serve una compagna per diventare vecchi, ma bisogna trovare una compagna per rimanere bambini, è diverso.” Questa affermazione ha messo in evidenza il modo di pensare del conduttore riguardo alle relazioni e alla vita.

Il programma “Taratata” rappresenta un nuovo capitolo per Bonolis, che ha sempre dimostrato una grande passione per la musica e l’intrattenimento. Durante l’intervista, ha condiviso la sua visione per il programma e l’importanza di dare spazio ai talenti italiani. “Vogliamo creare un’atmosfera coinvolgente, dove la musica possa unire le persone,” ha detto, evidenziando il suo desiderio di riportare la musica al centro della programmazione televisiva.

La presenza di Davide ha aggiunto un ulteriore livello di intimità alla conversazione, mostrando il legame forte tra padre e figlio. Bonolis ha parlato con orgoglio del suo ruolo di genitore, sottolineando l’importanza di essere un buon esempio per i suoi figli. “Cerco sempre di trasmettere valori e insegnamenti, ma senza forzature,” ha spiegato, riflettendo sul suo approccio alla genitorialità.

Concludendo l’intervista, Bonolis ha ribadito la sua intenzione di continuare a lavorare e a divertirsi, senza sentirsi obbligato a conformarsi alle aspettative altrui. “La vita è breve, e voglio viverla nel modo che ritengo migliore,” ha affermato, lasciando intendere che, per ora, la sua priorità è dedicarsi al lavoro e alla famiglia.



